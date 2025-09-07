Τσίπρας για τις εξαγγελίες Μητσοτάκη: «Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Αλέξης Τσίπρας

Mε μία αποστροφή από την ομιλία του στο 5ο Συνέδριο “Thessaloniki Metropolitan Summit”, που διοργάνωσε ο Economist σχολίασε ο Αλέξης Τσίπρας τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ.

Το απόσπασμα αναφέρει: «Θα επιστρέψει, δηλαδή, ένα μέρος από το τερατώδες πρωτογενές πλεόνασμα, που στο πρώτο επτάμηνο άγγιξε τα 8 δισ. Ενώ για το 2024 ήταν 6,4 δισ. ευρώ πάνω από τον στόχο.

Και κύρια πηγή της μεγάλης και συστηματικής αυτής υπέρβασης, αποτελούν τόσο οι έμμεσοι φόροι όσο και ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων – φόροι που κατά κανόνα επιβαρύνουν δυσανάλογα τα ευάλωτα και μεσαία εισοδηματικά στρώματα.

Ο μοναδικός στόχος τώρα είναι η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία. Έχω ωστόσο την αίσθηση ότι, αυτήν τη φορά, ο στόχος δεn θα επιτευχθεί».

