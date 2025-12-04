Το υπουργείο Εθνικής Άμυνας απαντά στην Τουρκία: Δεν αγνοούμε το «casus belli»

Γι’ ακόμη μία ημέρα, Τούρκοι αξιωματούχοι και μέσα ενημέρωσης της γείτονος δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην ανακοίνωση του Νίκου Δένδια περί αλλαγής του δόγματος των Ενόπλων Δυνάμεων, με εγκατάσταση πυραυλικών συστημάτων στα νησιά που θα κλείσουν το Αιγαίο. Κύκλοι του υπουργείου Εθνικής Άμυνας απαντούν.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας απαντούν σχετικά με τις σημερινές δηλώσεις του Εκπροσώπου του τουρκικού ΥΠΑΜ:

– Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ, πράττοντας το αυτονόητο για την προστασία της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί σαν «πρόκληση» από οιονδήποτε.

– Δεν είναι δυνατόν επίσης να αγνοηθεί ότι κατά της Ελλάδας υφίσταται διατυπωμένη απειλή (Casus Belli).

– Η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε.

– Είναι γνωστή σε όλους η προσήλωσή της στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας.

Είχαν προηγηθεί οι δηλώσεις του Εκπροσώπου του τουρκικού υπουργείου άμυνας, ο οποίος ανέφερε «Ενέργειες και δηλώσεις ορισμένων Ελλήνων αξιωματούχων αυξάνουν την ένταση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου, Ζεκή Ακτούρκ απαντώντας σε ερώτηση για τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Έλληνα ΥΕΘΑ Νίκου Δένδια.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ ανέφερε ότι τέτοιες δηλώσεις«δεν εξυπηρετούν» τη θετική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί «με βάση τη συναίνεση των δύο ηγετών».

Πρόσθεσε επίσης ότι ορισμένες δηλώσεις που αποδίδονται σε Έλληνες αξιωματούχους «είναι αντίθετες με τις διεθνείς συμφωνίες», χαρακτηρίζοντάς τες «αποκομμένες από την πραγματικότητα και ευφάνταστες».

«Παρακολουθούμε στενά κάθε εξέλιξη»

Ο Ακτούρκ ανέφερε ότι όλες οι περιφερειακές εξελίξεις —«συμπεριλαμβανομένων των στρατιωτικών δραστηριοτήτων της γειτονικής Ελλάδας»— βρίσκονται υπό συνεχή παρακολούθηση από την Άγκυρα. Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική προτεραιότητα της Τουρκίας είναι «η περιοχή του Αιγαίου και η ευρύτερη γειτονιά να παραμείνουν ζώνη ειρήνης και σταθερότητας», προσθέτοντας ότι η τουρκική πλευρά «ανταποκρίνεται στις ευθύνες της» προς αυτή την κατεύθυνση.

Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι η Ελλάδα «θα επιδείξει την ίδια εποικοδομητική στάση».

«Δεν αποτελούμε απειλή, αλλά μπορούμε να εξουδετερώσουμε οποιαδήποτε απειλή»

Σε ό,τι αφορά τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις, ο εκπρόσωπος τόνισε ότι «οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν απειλεί την Τουρκία», επισημαίνοντας όμως ότι διαθέτουν «τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν οποιαδήποτε απειλή» στραφεί κατά της χώρας.

Κλείνοντας, υποστήριξε ότι «πρωτοβουλίες που στοχεύουν την Τουρκία απέτυχαν στο παρελθόν και δεν θα πετύχουν ούτε σήμερα ούτε στο μέλλον».