Τηλεφωνική συνομιλία Γεραπετρίτη-Φιντάν για το επερχόμενο Συμβούλιο Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Ελλάδας-Τουρκίας

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών οι δυο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις και εξέτασαν τις προετοιμασίες για το επερχόμενο Συμβούλιο Συνεργασίας Υψηλού Επιπέδου Ελλάδας-Τουρκίας.

Greek FM George Gerapetritis held a 📞 conversation with FM of Türkiye Hakan Fidan

The two FMs discussed international & regional developments and reviewed preparations for the upcoming Greece-Türkiye High-Level Cooperation Council. pic.twitter.com/aiNhTeIeMi

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 27, 2025