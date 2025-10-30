ΣΥΡΙΖΑ: Το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη για αύξηση της τιμής του νερού είναι αντικοινωνικό

Το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη για αύξηση της τιμής του νερού είναι αντικοινωνικό, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του για τις δηλώσεις του πρωθυπουργού στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ.

«Η φιέστα του Κυρ. Μητσοτάκη στην εκδήλωση για τα 100 χρόνια της ΕΥΔΑΠ έκρυβε την προαναγγελία αυξήσεων στα τιμολόγια του νερού. Πίσω από τα μεγάλα λόγια περί επενδύσεων αλλά και τις δήθεν δεσμεύσεις περί παραμονής της εταιρείας στο Δημόσιο, ενώ έχουν ιδρύσει Ρυθμιστική Αρχή για τα ύδατα, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ουσιαστικά, μέσω της εύσχημης διατύπωσης για το “φθηνότερο δυνατό νερό”, ότι οι πολίτες θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και προσθέτει: «Το νερό δεν περιλαμβάνεται στους 2.000 κωδικούς των κ.κ. Μητσοτάκη και Θεοδωρικάκου που θα γίνουν πιο φτηνοί. Για το νερό έχει αυξήσεις! Οριακές μειώσεις έχουμε στα πιγκάλ και τα μανταλάκια».

«Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ξεκάθαρη: το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη για αύξηση της τιμής του νερού είναι αντικοινωνικό. Το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να μην τολμήσει να προχωρήσει στην υλοποίησή του. Τα νοικοκυριά δεν αντέχουν άλλες επιβαρύνσεις. Η χώρα έχει ανάγκη από συνολικό σχέδιο διαχείρισης, προστασίας και ενίσχυσης των υδάτινων αποθεμάτων. Τι έχει κάνει για όλα αυτά η κυβέρνηση εδώ και έξι και πλέον χρόνια; Μια τρύπα στο νερό», καταλήγει η ανακοίνωση της Κουμουνδούρου.

