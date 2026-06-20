ΣΥΡΙΖΑ για Στουρνάρα: Έξω από το «κάστρο» του η κοινωνία ασφυκτιά

Σκληρή ήταν η απάντηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος σε συνέντευξή του στην εφημερίδα “Τα Νέα” άφησε αιχμές για την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και όσα συνέβησαν το 2015.

«Έξω από το «κάστρο» του κ. Στουρνάρα η κοινωνία ασφυκτιά. Καταρχάς είναι θετικό ότι τη σημερινή του συνέντευξη ο κ. Στουρνάρας τη δίνει στην εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ και όχι στα γαλάζια τρολ του διαδικτύου της «Ομάδας Αλήθειας» όπως έκανε με την προηγούμενη.

Γνωρίσαμε τον κ. Στουρνάρα ως αποτυχημένο υπουργό Οικονομικών του κ. Σαμαρά, που δεν έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια όπως είχε υποσχεθεί. Τώρα τον γνωρίζουμε και ως υφυπουργό του κ. Μητσοτάκη.

Μιας και εμφανίζει κοντή και πολιτικά επιλεκτική μνήμη για την περίοδο των μνημονίων και τον ρόλο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, του συστήνουμε να διαβάσει την έκθεση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του καλοκαιριού του 2018, για την προσπάθεια που έγινε στην Ελλάδα και την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

«Στη Δύση και στις Δημοκρατίες υπάρχουν όρια θητειών»

«Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι, ωστόσο, η ουσιαστικά σιωπή του για την ακρίβεια, τα υπερκέρδη, την αισχροκέρδεια, το εκρηκτικό ιδιωτικό χρέος, τα funds και τη στεγαστική κρίση που πλήττουν σήμερα εκατομμύρια πολίτες. Η αποστροφή του «δεν λύνεις πρόβλημα προσφοράς με επιδοτήσεις στη ζήτηση» αναφορικά μα το στεγαστικό ζήτημα είναι μια αξιοσημείωτη αιχμή απέναντι στην κυβερνητική πολιτική.

Αναφορικά με την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη δεν χρειάζεται καμία ερμηνεία ούτε από τον κ. Στουρνάρα, ούτε από τον κ. Πιερρακάκη και κυρίως δεν χρειάζεται εκφοβισμός για το τι κακό μπορεί να προκαλέσει η απόφαση στα καημένα τα funds και τις τράπεζες που σημειώνουν ρεκόρ αφορολόγητων κερδών με βάση την κυβερνητική πολιτική. Να εφαρμόσουν την απόφαση χωρίς «ναι μεν αλλά», χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους», προσθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ και καταλήγει:

«Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε γιατί θεωρεί την ΤτΕ ως το «κάστρο» του. Αλλά καθώς ισχυρίζεται ότι σέβεται τον θεσμικό ρόλο του και γενικά τους θεσμούς, του θυμίζουμε ότι στις δυτικές δημοκρατίες ελάχιστοι άνθρωποι κατέχουν θεσμική θέση επί 18 χρόνια. Αυτά γίνονται κυρίως στα δημοκρατικοφανή ή αντιδημοκρατικά καθεστώτα. Στη Δύση και στις Δημοκρατίες υπάρχουν όρια θητειών, αυτό ισχύει ακόμη και για τον πρόεδρο των ΗΠΑ ή τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Ελλάδας».