ΣΥΡΙΖΑ για έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ: Την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαρκώς αυτοθαυμάζεται, η πραγματικότητα έρχεται να την προσγειώσει

Enikos Newsroom

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαρκώς αυτοθαυμάζεται, η πραγματικότητα έρχεται να την προσγειώσει», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωση για την δημοσίευση της έκθεσης της ΕΛΣΤΑΤ για τις «Συνθήκες Διαβίωσης 2025».

«Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και παράλληλα ενδεικτικά για τις επιδόσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει τα εξής:

«-Το 65% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι είδαν επιδείνωση στο εισόδημά τους μέσα στο τελευταίο έτος

-Ο δείκτης για τις ανικανοποίητες υγειονομικές ανάγκες αυξήθηκε σε μόλις ένα χρόνο κατά σχεδόν δέκα μονάδες και εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 21,9%, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι μόλις 3,6%

-Το 26,9% του πληθυσμού ζει σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ποσοστό που είναι 6% μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαρκώς αυτοθαυμάζεται, η πραγματικότητα έρχεται να την προσγειώσει. Το 75% της κοινωνίας δυσφορεί με την ακρίβεια, την ανεξέλεγκτη κατάσταση στο στεγαστικό, την αποσάθρωση της Δημόσιας Υγείας, τη βίαιη φτωχοποίησή της».

Όπως υπογραμμίζουν από την Κουμουνδούρου, «τα υπερκέρδη και οι συναλλαγές με τους μεγάλους ομίλους και τα ολιγοπώλια είναι θηλιά στο λαιμό της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτή είναι η κληρονομιά των έξι χρόνων διακυβέρνησης των αρίστων του κ. Μητσοτάκη».

«Η χώρα μπορεί και πρέπει να γυρίσει σελίδα, το σχέδιο «Προοδευτική Ελλάδα» που εκφώνησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη ΔΕΘ δίνει απαντήσεις στις ανάγκες, στις ανησυχίες και τις διεκδικήσεις της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας», καταλήγει η ανακοίνωση.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Η +πλευση επιστρέφει στο Καστελλόριζο – Φθινοπωρινή Αποστολή στις 14–16 Νοεμβρίου 2025

ΕΟΠΑΕ: Η χρήση κάνναβης δεν είναι «αθώα συνήθεια»-Σοβαροί κίνδυνοι για τους νέους

Υπουργείο Ανάπτυξης: Σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής για την κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίου

Μετρό: Σε ποιες γραμμές θα υπάρξουν από αύριο αλλαγές – Ποιοι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα

Τεστ IQ: Μπορείτε να βρείτε το αποτέλεσμα σε 15 δευτερόλεπτα

Κρύβεται λογισμικό κατασκοπείας στο κινητό σας; Πώς να το εντοπίσετε και να το αφαιρέσετε γρήγορα
περισσότερα
17:27 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ – Λιβανός: Ανακτήσαμε 70 εκ. ευρώ από αχρεωστήτως καταβληθείσες επιδοτήσεις – Δέχθηκα λοιδορίες και απειλές λόγω των ελέγχων

Στην ανάκτηση 70 εκατομμυρίων ευρώ από τους επιτήδειους, λόγω των πολιτικών αποφάσεων που εκδό...
16:16 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Φάμελλος: Νέα επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής για τον επαναπρογραμματισμό της συνεδρίασης των Επιτροπών για τα ΕΛΤΑ

Με νέα του επιστολή προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σ...
15:18 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Τσουκαλάς: Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επιχείρησε ακόμη μια φορά να κάνει το μαύρο άσπρο και να εξαπατήσει τους πολίτες

«Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, στην προσπάθειά του να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την απουσία ...
15:01 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

Κωνσταντοπούλου στον Realfm 97,8: Θα παρουσιάσουμε στο Γκάζι το δίκτυο και το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας

«Είναι μια σημαντική ημέρα για εμάς. Σήμερα στις 19:00 θα παρουσιάσουμε στο Γκάζι το δίκτυο κα...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα