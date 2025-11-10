ΣΥΡΙΖΑ για έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ: Την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαρκώς αυτοθαυμάζεται, η πραγματικότητα έρχεται να την προσγειώσει

«Την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαρκώς αυτοθαυμάζεται, η πραγματικότητα έρχεται να την προσγειώσει», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωση για την δημοσίευση της έκθεσης της ΕΛΣΤΑΤ για τις «Συνθήκες Διαβίωσης 2025».

«Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά και παράλληλα ενδεικτικά για τις επιδόσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και σημειώνει τα εξής:

«-Το 65% των νοικοκυριών δηλώνουν ότι είδαν επιδείνωση στο εισόδημά τους μέσα στο τελευταίο έτος

-Ο δείκτης για τις ανικανοποίητες υγειονομικές ανάγκες αυξήθηκε σε μόλις ένα χρόνο κατά σχεδόν δέκα μονάδες και εκτιμάται ότι θα αγγίξει το 21,9%, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι μόλις 3,6%

-Το 26,9% του πληθυσμού ζει σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, ποσοστό που είναι 6% μεγαλύτερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη διαρκώς αυτοθαυμάζεται, η πραγματικότητα έρχεται να την προσγειώσει. Το 75% της κοινωνίας δυσφορεί με την ακρίβεια, την ανεξέλεγκτη κατάσταση στο στεγαστικό, την αποσάθρωση της Δημόσιας Υγείας, τη βίαιη φτωχοποίησή της».

Όπως υπογραμμίζουν από την Κουμουνδούρου, «τα υπερκέρδη και οι συναλλαγές με τους μεγάλους ομίλους και τα ολιγοπώλια είναι θηλιά στο λαιμό της κοινωνικής πλειοψηφίας. Αυτή είναι η κληρονομιά των έξι χρόνων διακυβέρνησης των αρίστων του κ. Μητσοτάκη».

«Η χώρα μπορεί και πρέπει να γυρίσει σελίδα, το σχέδιο «Προοδευτική Ελλάδα» που εκφώνησε ο Σωκράτης Φάμελλος στη ΔΕΘ δίνει απαντήσεις στις ανάγκες, στις ανησυχίες και τις διεκδικήσεις της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας», καταλήγει η ανακοίνωση.