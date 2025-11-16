Στις 13.45 η συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι στο Μαξίμου – Θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέπτεται σήμερα Κυριακή (16/11) την Αθήνα για κρίσιμες επαφές με την ελληνική πολιτειακή και πολιτική ηγεσία. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκεται ο Κάθετος Διάδρομος μεταφοράς LNG και η νέα ενεργειακή συμφωνία Κιέβου–Αθήνας, που αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας ενόψει του δύσκολου χειμώνα.

Το ακριβές πρόγραμμα του Ουκρανού προέδρου δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Ωστόσο, το πρωί της Κυριακής ανακοινώθηκε από το γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13.45 τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. Θα ακολουθήσουν συνάντηση των δύο ηγετών, δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει στο Ελ. Βενιζέλος λίγο μετά τις 12. Από εκεί, πρώτος του σταθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο, όπου γύρω στις 13:00 θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Σημειώνεται ότι η επίσκεψή του θα ολοκληρωθεί με τη συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.