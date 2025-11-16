Στις 13.45 η συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι στο Μαξίμου – Θα ακολουθήσει συνέντευξη Τύπου

Enikos Newsroom

πολιτική

Μητσοτάκης Ζελένσκι

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέπτεται σήμερα Κυριακή (16/11) την Αθήνα για κρίσιμες επαφές με την ελληνική πολιτειακή και πολιτική ηγεσία. Στο επίκεντρο των επαφών βρίσκεται ο Κάθετος Διάδρομος μεταφοράς LNG και η νέα ενεργειακή συμφωνία Κιέβου–Αθήνας, που αναμένεται να ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας ενόψει του δύσκολου χειμώνα.

Το ακριβές πρόγραμμα του Ουκρανού προέδρου δεν είχε γίνει γνωστό μέχρι το βράδυ του Σαββάτου. Ωστόσο, το πρωί της Κυριακής ανακοινώθηκε από το γραφείο του Έλληνα Πρωθυπουργού ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου στις 13.45 τον Πρόεδρο της Ουκρανίας. Θα ακολουθήσουν συνάντηση των δύο ηγετών, δηλώσεις στον Τύπο και διευρυμένη συνάντηση των αντιπροσωπειών των δύο πλευρών.

Ο Ζελένσκι αναμένεται να φτάσει στο Ελ. Βενιζέλος λίγο μετά τις 12. Από εκεί, πρώτος του σταθμός θα είναι το Προεδρικό Μέγαρο, όπου γύρω στις 13:00 θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα.

Σημειώνεται ότι η επίσκεψή του θα ολοκληρωθεί με τη συνάντηση που θα έχει με τον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

 

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

111χρονος αποκαλύπτει πώς το κρασί και τα γλυκά τον βοήθησαν να γίνει αιωνόβιος

Περπάτημα: Ποιος είναι ο ελάχιστος χρόνος για να έχετε όλα τα οφέλη

Ρύθμιση 120 δόσεων για χρέη στον ΕΦΚΑ: Νέες πληροφορίες για τους οφειλέτες

Τι είπε ο Μαρινάκης για την αναβάθμιση του αξιόχρεου της Ελλάδας από την Fitch

Εξερευνητές μπήκαν σε «τρύπα προς την κόλαση» και έπαθαν σοκ με όσα ανακάλυψαν

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με μία εκκλησία σε 15 δευτερόλεπτα
περισσότερα
08:52 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Golden Visa: Αλλάζει το πλαίσιο για τους επενδυτές τρίτων χωρών – «Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχωρά σε στοχευμένες παρεμβάσεις»

Σε πλήρη αναμόρφωση του προγράμματος Golden Visa προχωρά η κυβέρνηση με στόχο την απλοποίηση τ...
08:06 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Κουτσούμπας στη Στοκχόλμη: Αυξάνονται οι απαιτήσεις για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των λαών που ασφυκτιούν και αναζητούν διέξοδο

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Σουηδία, μίλησε το...
07:36 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Valkyrie: Το «loyal wingman» που εξετάζει η Πολεμική Αεροπορία για F-35, Rafale και F-16 Viper

Ενώ τα προγράμματα των F-35 και της αναβάθμισης των F-16 σε Viper τρέχουν βάσει χρονοδιαγραμμά...
18:33 , Σάββατο 15 Νοεμβρίου 2025

Στο Φανάρι ο Στέφανος Κασσελάκης – Τι συζήτησε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη

Περίπου δύο ώρες διήρκεσε η συνάντηση του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας Στέφανου Κασσελάκ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα