Βελόπουλος: «Αν ο κ. Μητσοτάκης ήθελε το καλό του τόπου, θα έκανε εκλογές τώρα»

«Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, συμπλήρωσε: «Αλλά δεν θέλει το καλό κανενός, παρά μόνον την καρέκλα και φοβάται να προσφύγει σε εκλογές, γιατί το αποτέλεσμα θα είναι πανωλεθρία για τη ΝΔ και το ξέρει και ο ίδιος».

Εκλογές τώρα για να σωθεί η χώρα!

Ο κύριος Μητσοτάκης επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αν ήθελε το καλό του τόπου και το καλό των Ελλήνων, θα είχε κάνει εκλογές τώρα. Αλλά δεν θέλει το καλό κανενός, παρά μόνον την καρέκλα και φοβάται να προσφύγει σε εκλογές, γιατί το… pic.twitter.com/DGaC4eRx28 — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) June 15, 2026

«Δήμευση περιουσιών και φυλάκιση των εμπλεκομένων σε υποθέσεις διαφθοράς στις πολεοδομίες»

«Εάν η κυβέρνηση ήθελε να δώσει λύση στο πρόβλημα της πολεοδομίας και της διαφθοράς, πρέπει να εφαρμόσει το πρόγραμμα της Ελληνικής Λύσης και να κάνει έλεγχο περιουσιακών στοιχείων, όλων των εμπλεκομένων πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων, τα τελευταία 50 χρόνια», αναφέρει ακόμη ο Κυριάκος Βελόπουλος.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, «θα αποδειχθεί έτσι εύκολα γιατί η Ελλάδα χτίστηκε άναρχα και οπουδήποτε και πώς κάποιοι έφτιαξαν περιουσίες». Όπως συμπλήρωσε ο κύριος Βελόπουλος «αυτοί οι κάποιοι είναι γαλάζιες ακρίδες και άλλων κυβερνητικών κομματικών αποχρώσεων. Η τιμωρία λοιπόν των εμπλεκομένων πρέπει να είναι μία: Δήμευση περιουσιών και φυλάκισή τους».

«Δεκανίκια του Μαξίμου όλα τα δήθεν νέα κόμματα»

Την άποψη ότι «όλα τα δήθεν νέα κόμματα, τα μεν φτιαγμένα από παλιά υλικά κατεδάφισης, που κατέστρεψαν τη χώρα όταν κυβέρνησαν και τα νέα δήθεν κόμματα, χωρίς πρόγραμμα, κάνουν διαγνώσεις και αναλύσεις, γιατί δεν μπορούν να προσφέρουν λύσεις και το μόνο που προσφέρουν είναι υπηρεσία στο Μαξίμου» εξέφρασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, επισημαίνοντας: «Διότι οι μεν, δήθεν μετανόησαν και τώρα δήθεν ξέρουν, οι δε δεν ξέρουν τίποτα, γιατί δεν έχουν πρόγραμμα. Όταν μιλήσουν για προγράμματα, θα έχουν δικαίωμα δια να ομιλούν, αλλιώς ας σωπάσουν γιατί είναι δεκανίκια του Μεγάρου Μαξίμου και του Κυριάκου Μητσοτάκη».

Δεκανίκια του Κ. Μητσοτάκη τα δήθεν νέα κόμματα Όλα τα δήθεν νέα κόμματα, τα μεν φτιαγμένα από παλιά υλικά κατεδάφισης, που κατέστρεψαν τη χώρα όταν κυβέρνησαν και τα νέα δήθεν κόμματα, χωρίς πρόγραμμα, κάνουν διαγνώσεις και αναλύσεις, γιατί δεν μπορούν να προσφέρουν λύσεις και… pic.twitter.com/XQvONRfcuM — Κυριάκος Βελόπουλος (@velopky) June 15, 2026

«Καλούμε Δημητριάδη, Βαρβιτσιώτη, Κοντολέων, Σμυρλή και Χαρπάζ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής»

«Η Ελληνική Λύση δικαιώθηκε για ακόμα μια φορά, επειδή δεν βιάστηκε όπως όλα τα κόμματα, εν βρασμώ να καταθέσουν αίτημα κλήσης συγκεκριμένων ατόμων για την επιτροπή», προσθέτει ο Κυριάκος Βελόπουλος, αναφερόμενος στην υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων και στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, υποστήριξε: «Τώρα λοιπόν που υπάρχουν νέα στοιχεία και το λέγαμε από την Παρασκευή, να κληθούν πέραν του κου Ντίλιαν, ο Γρηγόρης Δημητριάδης, ο Κοντολέων, ο Βαρβιτσιώτης, ο Σμυρλής και ο Χαρπάζ». Όπως είπε ο κ. Βελόπουλος, η στάση του κόμματός του είναι «θεσμική και αποτελεσματική». «Δεν θυσιάζουμε την ουσία για την επικοινωνία. Δεν εξαρτόμαστε από κανέναν, ούτε από ολιγάρχη, ούτε από το Μαξίμου, ούτε δρούμε πολιτικάντικα, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα κόμματα» τόνισε.

Τέλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης απηύθυνε κάλεσμα στα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι «καλούμε πλέον με τα νέα στοιχεία, που από το Σαββατοκύριακο υπάρχουν, όλα τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, να συνυπογράψουν τη σωστή αίτησή μας, με κλήση όλων αυτών, ώστε να αποδείξουν ότι θέλουν τη διαλεύκανση της υποθέσεως και όχι τη συγκάλυψη. Εμείς δρούμε με τα στοιχεία, όχι με πυροτεχνήματα για την επικοινωνία».