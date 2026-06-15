Βανέσσα Αδαμοπούλου: «Από μαθηματικά ξέρω μόνο να δίνω ρέστα»

Η Βανέσσα Αδαμοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» με αφορμή τη συμμετοχή της σε θεατρική παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη. Η τραγουδίστρια, ηθοποιός και συγγραφέας αναφέρθηκε στις δυσκολίες με τα σχολικά μαθήματα του γιου της και στον ρόλο της ως Ζωή Νάχη, την πρώτη σύζυγο του Μανώλη Χιώτη.

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Βανέσσα Αδαμοπούλου
Φωτογραφία: Instagram/vanessaadamopoulou
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Βανέσσα Αδαμοπούλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», με αφορμή τη θεατρική παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη στην οποία συμμετέχει.
  • Με χιούμορ, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι «από Μαθηματικά τα «ρέστα» ξέρω να δίνω και τέτοια», αναφερόμενη στις δυσκολίες με τα σχολικά μαθήματα του γιου της.
  • Η Βανέσσα Αδαμοπούλου αναφέρθηκε στον ρόλο της ως Ζωή Νάχη, την πρώτη σύζυγο του Μανώλη Χιώτη, μία γυναίκα αρτίστα από 7 χρονών που έζησε μέχρι 91 ετών και έγραψε πολλά τραγούδια.

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Καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς» ήταν το πρωί της Δευτέρας (15/6) η Βανέσσα Αδαμοπούλου, με αφορμή τη θεατρική παράσταση για τη ζωή του Μανώλη Χιώτη στην οποία συμμετέχει.

Η τραγουδίστρια, ηθοποιός και συγγραφέας αναφέρθηκε στην ανατροφή του παιδιού της, στις δυσκολίες με τα σχολικά μαθήματα και στον ρόλο της ως Ζωή Νάχη.

«Ξυπνάμε νωρίς, γιατί είμαστε μητέρες. Ο γιος μου είναι τώρα 11 ετών, τελειώσαμε την Ε’ Δημοτικού. Είναι μία δύσκολη τάξη, όπως λένε. Έχει Φυσική… Εγώ είμαι άσχετη μεταξύ από Φυσική και Μαθηματικά, του έχουμε πάρει δασκάλα να τον βοηθάει. Εγώ από Μαθηματικά τίποτα. Ήμουν καλή σε Ιστορία, Φιλοσοφία, Αρχαία, τέτοια πράγματα. Στα άλλα καμία επαφή. Δηλαδή από Μαθηματικά τα «ρέστα» ξέρω να δίνω και τέτοια. Μέχρι εκεί, τα βασικά», ανέφερε με χιούμορ η Βανέσσα Αδαμοπούλου.

«Το καλό, αυτό που βλέπω εγώ τώρα και αντιλαμβάνομαι, είναι ότι επειδή είναι πολύ πιο δύσκολα από αυτά που κάναμε εμείς, είναι ότι τα παιδιά μας είναι πιο έξυπνα. Έχουνε skills περισσότερα από εμάς», πρόσθεσε.

«Εγώ στην παράσταση υποδύομαι τη Ζωή Νάχη. Η Ζωή Νάχη λοιπόν ήταν η πρώτη γυναίκα του Μανώλη Χιώτη, έχει πεθάνει κι εκείνη. Ο Μανώλης είχε κάνει τρεις γάμους. Πέθανε 49 χρονών, πάρα πολύ μικρός, και πρόλαβε και έκανε όλη αυτή την τεράστια επιτυχία. Και έκανε και τρεις γάμους! Με τη Ζωή λοιπόν, έκανε τα δύο παιδιά. Τα μοναδικά που έκανε ο Μανώλης Χιώτης. Και η Ζωή Νάχη λοιπόν, ήταν μία γυναίκα αρτίστα από 7 χρονών, παιδί-θαύμα στο θέατρο. Και το όνομα αυτό είναι ένα παρατσούκλι. Γιατί έβγαινε στο θέατρο και της λέγανε όλοι: «Φτύστε τη μωρέ, ζωή να ‘χει, ζωή να ‘χει, ζωή να ‘χει!». Και έφτασε μέχρι 91 χρονών! Και μετά έγραψε πάρα πολλά τραγούδια ως στιχουργός», ανέφερε η Βανέσα Αδαμοπούλου για τον ρόλο της.

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