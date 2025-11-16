Απορρίφθηκε η κάρτα της και εκείνος δεν ήθελε να πληρώσει το γεύμα της – «Είπε ότι δεν θα γίνει το ΑΤΜ μου»

Για τις τελευταίες εβδομάδες, η TikToker Rae (@monotonechick) έβγαινε με έναν πολύ γλυκό τύπο, αλλά πρόσφατα συνέβη κάτι… περίεργο. Λοιπόν, πριν από λίγες μέρες, είχαν ραντεβού στο γυμναστήριο.

Μετά την προπόνηση, αποφάσισαν να πάρουν κάτι να φάνε από Taco Bell. Εκείνος οδήγησε μέχρι εκεί, οπότε εκείνη του πρότεινε να πληρώσει — ευγενικό, απλό, λογικό…

“Κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά”

Εκείνη του έδωσε την κάρτα της, κι εκείνος πέρασε ο ίδιος το PIN της στο μηχάνημα. Η κάρτα συνέχισε να απορρίπτεται, οπότε τελικά πλήρωσε εκείνος. Η Rae ένιωσε τρομερά αμήχανη και του ζήτησε συγγνώμη για όλο αυτό. Αργότερα, όταν τσέκαρε τον λογαριασμό της, είδε πως είχε περισσότερα από αρκετά χρήματα για να πληρώσει το φαγητό, οπότε δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί η κάρτα της είχε απορριφθεί.

«Το μόνο που μπορώ να σκεφτώ είναι ότι έβαλε λάθος το PIN μου», είπε η Rae. «Την επόμενη μέρα ήταν κάπως περίεργος. Το ένστικτό μου λέει ότι δεν του άρεσε που η κάρτα μου απορρίφθηκε. Κάτι… δεν πάει καλά.»

Λίγες μέρες μετά, εκείνος την πήγε για πρωινό. Εκείνη έκανε ένα αστείο, λέγοντας ότι είχε μετρητά από το αγαπημένο της ATM, δηλαδή… τον μπαμπά της. Δεν ανέφερε το κομμάτι όπου ο πατέρας της τής έστειλε χρήματα επειδή φοβόταν μήπως ξανα-απορριφθεί η κάρτα της. Αργότερα, του τα επέστρεψε.

Μετά το πρωινό, πήγαν και μια βόλτα από το Starbucks. Στο τέλος του ραντεβού, εκείνος την αγκάλιασε· η Rae είχε την αίσθηση ότι ήθελε να τη φιλήσει, αλλά… δεν το έκανε. Όταν γύρισε σπίτι, είπε στους γονείς της ότι το ραντεβού φαινόταν να έχει πάει καλά.

Και… περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά, εκείνος της έστειλε μήνυμα ότι θέλει να το τελειώσουν. Η Rae τον ρώτησε τι συνέβη. Εκείνος της είπε ότι δεν του άρεσε το αστείο που έκανε στο πρωινό, για το ότι χρησιμοποιεί τον μπαμπά της σαν ATM.

“Παραδέχτηκε το λάθος του”

«Μου είπε ότι, ως κάποιος που ψάχνει για σοβαρή σχέση και μελλοντική σύζυγο, δεν θα ήθελε να τον βλέπουν σαν ATM», θυμάται η Rae.

Εκείνη του εξήγησε ότι ήταν απλώς ένα αστείο και ότι είχε ήδη επιστρέψει τα χρήματα στον πατέρα της. Τον αποκάλεσε αναίσθητο, γιατί την έκρινε χωρίς να ξέρει πραγματικά τι συνέβη. Έπρεπε να πάει στη δουλειά της, αλλά αργότερα εκείνος την πήρε τηλέφωνο και είχαν μια καλή, ουσιαστική συζήτηση.

Της ζήτησε συγγνώμη και παραδέχτηκε ότι μπορεί να γίνεται λίγο επικριτικός και ότι θα έπρεπε να μιλήσει μαζί της αντί να κάνει αυθαίρετες υποθέσεις. Βγήκαν ξανά το προηγούμενο βράδυ και, επιτέλους, έδωσαν το πρώτο τους φιλί.

Αλλά τώρα, η Rae νιώθει πως δεν μπορεί να είναι πραγματικά ο εαυτός της μαζί του, φοβούμενη ότι μπορεί ξαφνικά να προσπαθήσει να τελειώσει τη σχέση άλλη μία φορά.

«Αποδείχθηκε ότι εκείνος είχε βάλει λάθος το PIN μου, και όλο αυτό ήταν μια τεράστια παρεξήγηση. Ουσιαστικά με έκρινε και είπε ότι δεν είμαι οικονομικά σταθερή χωρίς να ξέρει όλη την ιστορία», έγραψε η Rae στη λεζάντα του βίντεό της.