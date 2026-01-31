Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων

Σύνοψη από το

  • Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών για την επιστολική ψήφο των αποδήμων.
  • Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η θεσμική κατοχύρωση ειδικής εκλογικής περιφέρειας για τον Απόδημο Ελληνισμό, καθώς και η περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις βουλευτικές εκλογές μέσω της επιστολικής ψήφου.
  • Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 09:00.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο των αποδήμων

Σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση τέθηκε από την Παρασκευή (30/01), το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Αποδήμου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός Επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Με το προτεινόμενο νομοσχέδιο επιχειρείται η θεσμική κατοχύρωση ειδικής εκλογικής περιφέρειας για τον Απόδημο Ελληνισμό, καθώς και η περαιτέρω διευκόλυνση της συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις βουλευτικές εκλογές, μέσω της καθιέρωσης της επιστολικής ψήφου.

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα παραμείνει ανοικτή έως τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 και ώρα 09:00

Η νέα συνεδρίαση της διακομματικής επιτροπής για την ψήφο των αποδήμων ορίστηκε για την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00.

Δείτε εδώ το σχέδιο νόμου

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Τα 8 πράγματα που κάνουν οι πιο ευτυχισμένοι άνθρωποι για να νιώθουν πάντα νέοι

Πώς επηρεάζει η ηλικία την υγεία της εγκυμοσύνης;

ΗΠΑ: Πέφτει κατακόρυφα η τιμή του χρυσού και του ασημιού, μετά την επιλογή του Κέβιν Γουόρς για την ηγεσία της Fed

Τράπεζα της Ελλάδας: Αύξηση πάνω από 80 δισ. ευρώ στις καταθέσεις νοικοκυριών από το 2019 – Σε υψηλό 15ετίας τον Δεκέμβριο

Google Search: Αναβαθμίζει τις δυνατότητες AI με Gemini 3 και Follow-up ερωτήσεις

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
22:56 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Δημοσκόπηση MRB: Το 33% των αναποφάσιστων «βλέπει» την Καρυστιανού πρώτο κόμμα

Την Παρασκευή το βράδυ δόθηκε στη δημοσιότητα το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της MRB. Σε αυ...
22:54 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Υπεγράφη η σύμβαση για τον ΒΟΑΚ Χανιά – Ηράκλειο – Ένα έργο δεκαετιών γίνεται πράξη

Την ενεργοποίηση της προαίρεσης για το τμήμα Χανιά – Κίσσαμος προϋπολογισμού 243,5 εκατ. ευρώ ...
18:22 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Γιώργος Γεραπετρίτης: Τηλεφωνική επικοινωνία με τον ΥΠΕΞ των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε σήμερα ο Υπουργό...
18:08 , Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026

Μητσοτάκης στο TikTok: «Μείωση φόρων σημαίνει αύξηση μισθών – Το είπαμε, το κάναμε»

Ένα βίντεο σχετικά με τις αυξήσεις που θα δουν από σήμερα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα σ...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα