Πλεύρης: Με το προηγούμενο καθεστώς η εξέταση εκκρεμών αιτήσεων για άδεια παραμονής για «εξαιρετικούς λόγους»

Με το προηγούμενο καθεστώς θα κριθούν οι εκκρεμείς αιτήσεις για άδεια παραμονής για “εξαιρετικούς λόγους”, ανθρώπων που απώλεσαν προηγούμενη άδεια παραμονής. Σχετική νομοθετική βελτίωση προανήγγειλε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης κατά την τελευταία συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής, που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο με τίτλο «Αναμόρφωση πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών».

Σύμφωνα με το άρθρο 29 του νομοσχεδίου που επεξεργάζεται η κοινοβουλευτική επιτροπή τροποποιείται η παρ. 5 του άρθρου 134 του Κώδικα Μετανάστευσης (ν. 5038/2023, Α’ 81), περί αδειών διαμονής για ανθρωπιστικούς και εξαιρετικούς λόγους (άδεια διαμονής τύπου «Α»), με σκοπό την αποτροπή μακρόχρονης παραμονής παρανόμως διαμενόντων αλλοδαπών, καθώς και η άρση του φαινόμενου χορήγησης αδειών διαμονής για εξαιρετικούς λόγους στη βάση της επταετούς παράνομης παραμονής πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα με δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας.

Παρόλο που ήταν σαφής η βούληση από το υπουργείο, ότι οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί θα κριθούν με βάση το χρόνο που κατατέθηκε η αίτηση, διότι την καθυστέρηση της διοίκησης δεν μπορεί να την επιβαρύνεται ο διοικούμενος, θα υπάρχει πλήρης σαφήνεια για τις περιπτώσεις ατόμων που είχαν άδεια διαμονής, την έχουν απωλέσει και έχουν υποβάλει αίτηση με τους “εξαιρετικούς όρους”, ότι θα κριθούν με αυτούς τους όρους, εξήγησε ο κ. Πλεύρης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Δήλωσε, επίσης, ότι σε επόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου του για την “νόμιμη μετανάστευση”, το οποίο θα κατατεθεί έως το τέλος του έτους, θα υπάρχει ρύθμιση που θα αντιμετωπίζει από εδώ και πέρα το ζήτημα των προϋποθέσεων ανανέωσης άδειας παραμονής.

Το νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του πλαισίου και διαδικασιών επιστροφών πολιτών τρίτων χωρών θα εισαχθεί για συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της Βουλής, αύριο Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2025. “Υπέρ” του νομοσχεδίου είχε ταχθεί επί της αρχής η ΝΔ, επιφύλαξη είχαν κρατήσει ΠΑΣΟΚ, Ελληνική Λύση και ΚΟ Νίκη, ενώ “κατά” είχαν ταχθεί ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά, και Πλεύση Ελευθερίας.