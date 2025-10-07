Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: «Σήμερα επιβεβαιώθηκε ότι ο κ. Βάρρας υπηρετεί τα συμφέροντα Μαξίμου – Προσβλητική η συμπεριφορά του»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ

«Πρωτοφανής απαξίωση της Εξεταστικής Επιτροπής με εντολή Μητσοτάκη. Γνωρίζαμε ότι ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, υπηρετεί τα συμφέροντα του Μαξίμου, σήμερα επιβεβαιώθηκε περίτρανα» αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας τα όσα διαδραματίστηκαν στη σημερινή συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής που διερευνά την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή απαξίωσή της» και «προσβλητική συμπεριφορά προς τα μέλη της».

«Ο Γρηγόρης Βάρρας πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ ο οποίος αποπέμφθηκε από τον Μ. Βορίδη, αρνείται, κατά παράβαση του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, να απαντήσει στις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Η προσβλητική προς τα μέλη της Επιτροπής συμπεριφορά του κ. Βάρρα, συνιστά μια ακόμα απόδειξη ότι το Μέγαρο Μαξίμου συνεχίζει απροκάλυπτα τις μεθοδεύσεις για τη συγκάλυψη του σκανδάλου», τονίζουν οι ίδιες πηγές και προσθέτουν:

«Ο κ. Βάρρας φαίνεται ότι δεν θα διστάσει να διαπράξει ποινικό αδίκημα για να μην απαντήσει σχετικά με τις ευθύνες των προϊσταμένων του και ειδικά του Κυρ. Μητσοτάκη, ο οποίος τον έχει διορίσει στο Γραφείο Διοίκησης και Οργάνωσης της Γενικής Γραμματείας του Πρωθυπουργού».

Όπως υποστηρίζουν οι ίδιες πηγές, «η κυβερνητική πλειοψηφία στην Εξεταστική Επιτροπή, τελείως προσχηματικά και για σαφείς επικοινωνιακούς λόγους, ζητά από τον μάρτυρα να αναθεωρήσει την απόφασή του».

«Ο κ. Μητσοτάκης φέρει πλέον ακέραια την ευθύνη για τον ευτελισμό των θεσμών και την προστασία όσων συμμετείχαν στο κύκλωμα που καταχράστηκε παράνομα ευρωπαϊκές επιδοτήσεις για να ενισχύσει τα πελατειακά δίκτυα της ΝΔ.

Παράλληλα, σε απόλυτο συντονισμό με το Μαξίμου, η πλειοψηφία της Εξεταστικής, διά στόματος Μακάριου Λαζαρίδη, παρέπεμψε ξανά στις καλένδες το αυτονόητο αίτημα της αντιπολίτευσης για άμεση κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη, αλλά και τη δρομολόγηση της κατάθεσης των “Φραπέ”, “Χασάπη”, Μπουκώρου, Πιτσιλή, καθώς και ιδιοκτητών ΚΥΔ Κρήτης και Θεσσαλίας», επισημαίνουν και καταλήγουν:

«Το κακοστημένο σίριαλ σε απευθείας μετάδοση προκαλεί την οργή της κοινής γνώμης και του αγροτικού κόσμου καθώς όλα αυτά διαμείβονται, κατά διαβολική “σύμπτωση”, μία ημέρα μετά την αποστολή από τον κ. Μυλωνάκη προς την Επιτροπή του περιβόητου υπομνήματος, αποστολέας του οποίου ήταν τελικά ο κ. Βάρρας. Ο οποίος, όμως, φαίνεται ότι δεν θα απαντήσει ποτέ στις ερωτήσεις των μελών της Εξεταστικής».

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

14:55 , Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025

