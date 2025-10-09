Πηγές ΠΑΣΟΚ για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Οι απαντήσεις της Αθανασίας Ρέππα επιβεβαιώνουν το βάθος του σκανδάλου του Εθνικού Αποθέματος»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Γραφεία του ΠΑΣΟΚ

«Οι απαντήσεις της ανέδειξαν αντιφάσεις και υπηρεσιακές αστοχίες που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενός οργανωμένου μηχανισμού συγκάλυψης και παρανομίας» αναφέρουν πηγές του ΠΑΣΟΚ με αφορμή την κατάθεση στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, της διευθύντριας Τεχνικών Ελέγχων του Οργανισμού, Αθανασίας Ρέππα, η οποία «κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για τη διαχείριση του Εθνικού Αποθέματος».

Σύμφωνα με τις πηγές του ΠΑΣΟΚ: «Η κυρία Ρέππα, η οποία κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφου, παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, παραδέχθηκε ότι γνώριζε πως μετά το 2019, μία μόνο περιφέρεια απορρόφησε το 68% των ενισχύσεων του Εθνικού Αποθέματος, χωρίς ποτέ να ζητήσει υπηρεσιακή διερεύνηση. Απέφυγε να εξηγήσει γιατί δεν ενεργοποίησε τους μηχανισμούς ελέγχου που είχε στη διάθεσή της ως διευθύντρια Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Ελέγχων. Σε ερώτηση για το περιβόητο Πρακτικό 13, ρύθμιση που άνοιξε την πόρτα στις εικονικές δηλώσεις βοσκοτόπων από τη νησιωτική χώρα στη Βόρεια Ελλάδα, η κυρία Ρέππα ομολόγησε ότι εισηγήθηκε η μεγάλη απόσταση κατοικίας – εκτάσεων να μην θεωρείται κριτήριο κινδύνου, επιχειρώντας να δικαιολογηθεί με το επιχείρημα ότι ”ήταν τεχνική απόφαση”». «Ουσιαστικά με την εισήγηση αυτή νομιμοποίησε τις εικονικές δηλώσεις από νησιά σε βόρειες περιοχές, ανοίγοντας τον δρόμο για μαζικές παράνομες ενισχύσεις με ”νομότυπα έγγραφα”», σημειώνουν οι πηγές του ΠΑΣΟΚ και συνεχίζουν: «Αναφορικά με την 5η τροποποίηση της εγκυκλίου ελέγχων, που αντικατέστησε τα αποδεικτικά νόμιμης κατοχής με το Ε9, η κυρία Ρέππα ανέφερε πως η ρύθμιση ”διευκόλυνε τη διαδικασία”, αρνούμενη όμως να αναγνωρίσει ότι κατάργησε κάθε ουσιαστικό έλεγχο. Η ”διευκόλυνση” που επικαλέστηκε ήταν στην πράξη εργαλείο νομιμοποίησης παρανομίας. Αυτή η διευκόλυνση κόστισε εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκού χρήματος».

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν επίσης:

«Σχετικά με τα email προειδοποίησης των στελεχών Χουδαλάκη και Μανωλαράκη για εικονικούς ελέγχους στα οποία επισημαινόταν ότι με βάση τον έλεγχο που πρότεινε η κυρία Ρέππα δεν θα υπήρχε κανένα αποτέλεσμα, η κυρία Ρέππα δεν έδωσε καμία ουσιαστική απάντηση και άφησε τα πράγματα να εξελίσσονται με τρόπο που διευκόλυνε τα πλασματικά παραστατικά να υποβάλλονται.

Σε σχέση με συγκεκριμένη εντολή ελέγχου για εκτάσεις που καθυστέρησε τρεις μήνες ν’ αρχίσει και 11 να ολοκληρωθούν ανέφερε ότι ”έπρεπε να επικαιροποιηθεί η εγκύκλιος”. Η χρονική σύμπτωση βέβαια ότι ο έλεγχος ξεκίνησε αμέσως μετά την 5η τροποποίηση της εγκυκλίου με βάση την οποία δικαιούταν επιδότηση ο κάτοχος των εκτάσεων απογυμνώνει κάθε προσχηματική δικαιολογία που συμπληρώθηκε και με την αλλαγή των προηγούμενων εντύπων ελέγχων.

Σε ερώτηση για τις παράνομες δηλώσεις σε περιοχές όπως το Γαϊδουρονήσι, η κυρία Ρέππα παραδέχθηκε ότι υπήρχαν ενδείξεις, για σοβαρή καταπάτηση των εκτάσεων αλλά ”δεν υπήρξε εντολή για άμεση παρέμβαση”».

Καταλήγοντας οι πηγές του ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σχολιάζουν: «Η κυρία Ρέππα εμφανίστηκε να τα βρίσκει όλα καλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αλήθεια αν ήταν όλα καλά πού οφείλεται το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ; Γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει κατασκηνώσει στην Αθήνα; Γιατί οι αγρότες έχουν ξεχάσει τις επιδοτήσεις και κινδυνεύουν πλέον να τις χάσουν από την κυβέρνηση της ΝΔ;».

20:05 , Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025

