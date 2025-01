Πιέσεις για επιθέσεις στους Χούθι από την επιχείρηση ASPIDES – Αποκλειστικό

Πιέσεις ώστε η ευρωπαϊκή επιχείρηση ASPIDES της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσει πιο επιθετικά χαρακτηριστικά ασκούνται στις Βρυξέλλες, με προεξέχουσα την Γαλλία, η οποία θέλει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για χτυπήματα εναντίον των Χούθι. Πώς αντιδρά η Ελλάδα και πώς η εκλογή Τραμπ επηρεάζει τις εξελίξεις.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Πιέσεις ώστε η ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES να αποκτήσει πιο επιθετικά χαρακτηριστικά ασκούνται στους κόλπους των Βρυξελλών.

Μετά την εκλογή Τραμπ, που δείχνει διατεθειμένος να τραβήξει έναν δικό του δρόμο στη Μέση Ανατολή, στους κόλπους της Ε.Ε. έχει αρχίσει να ωριμάζει η ιδέα της δημιουργίας μίας ευρείας στρατιωτικής συνεργασίας, η οποία σε δεύτερο στάδιο θα ανοίξει διάπλατα τον δρόμο για κοινό ευρωστρατό.

Η συζήτηση έχει ανοίξει ενόψει της ανανέωσης της επιχείρησης, που έχει προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο, οπότε και ολοκληρώνεται ο ετήσιος κύκλος της που είχε αποφασιστεί.

Ήδη, σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες του enikos.gr, από υψηλόβαθμη ευρωπαϊκή πηγή, έχει αρχίσει σε αρκετές χώρες της Ε.Ε. να ωριμάζει η ιδέα οι ASPIDES να αποκτήσουν πιο επιθετικά χαρακτηριστικά, όπως αυτή τη στιγμή έχει η επιχείρηση PROSPERITY GUARDIAN, των ΗΠΑ και Ηνωμένου Βασιλείου.

Μάλιστα, η ιδέα έχει φτάσει από τις Βρυξέλλες και στη Νέα Υόρκη, στον ΟΗΕ, όπου άλλη αξιόπιστη πηγή επιβεβαίωσε την πληροφορία στο enikos.gr.

Τα πιο επιθετικά χαρακτηριστικά, που εισηγούνται στις Βρυξέλλες, συνίστανται τόσο ως προς τους κανόνες εμπλοκής, όσο και ως προς τη δυνατότητα των κρατών να αξιοποιούν τις όποιες πληροφορίες έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο της “ΑΣΠΙΔΕΣ” και εν συνεχεία να ενεργούν στη βάση του εθνικού τους δικαίου υπό εθνική σημαία και κατόπιν προσωρινής αποκοπής (“chopping-out”) από την Επιχείρηση. Και αφού ολοκληρώσουν τη δράση τους, μετά να επιστρέφουν στην Επιχείρηση.

Αυτό είναι κάτι για το οποίο πιέζει κυρίως η Γαλλία, η οποία φαίνεται να πιέζει και προς την κατεύθυνση της ενοποίησης των διοικήσεων (ως απώτερο στόχο).

Παράλληλα, η Γαλλία προωθεί και την ιδέα του επιχειρησιακού στρατηγείου (FHQ) εν όρμω, σε αντίθεση με την Ελλάδα που επιθυμεί τη διατήρησή του «εν πλω». Η Ελλάδα, επίσης, προτάσσει τη διατήρηση των πιο συντηρητικών κανόνων εμπλοκής.

Το κύριο ερώτημα βάσει του οποίου οδηγήθηκαν σε αυτή την εισήγηση ήταν το «σε περίπτωση που κάποιο πλοίο τελικά πληγεί από κάποιο drone ή πύραυλο των Χούθι, πώς θα αντιδράσει η Συμμαχία, δεδομένου ότι τελεί υπό ευρωπαϊκή ομπρέλα;».

Είναι γεγονός ότι τα πλοία της ευρωπαϊκής επιχείρησης έχουν δεχθεί ουκ ολίγες επιθέσεις και τις έχουν αποκρούσει. Όμως, όπως εξηγούσε στο enikos.gr πηγή των Βρυξελλών «η ατυχία θα χτυπήσει την πόρτα σου μία φορά. Το ερώτημα είναι τι θα κάνεις μετά; Διότι πρόκειται για πολεμικό πλοίο και οι αντιδράσεις σε εθνικό επίπεδο (σ.σ. εννοεί τους πολίτες της χώρας που συμμετέχει στην επιχείρηση και το πλοίο της χτυπηθεί) θα είναι μεγάλες. Εάν υπάρξει αντίδραση ως ASPIDES αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει απόφαση από την ΕΕ, η οποία θα πρέπει να είναι ομόφωνη. Και σε περίπτωση εμπλοκής με τους Χούθι, πλέον θα είναι ανοιχτή σύγκρουση με τη σφραγίδα της Ευρώπης. Κατά πόσο είναι έτοιμα τα κράτη – μέλη της ΕΕ για κάτι τέτοιο; Και από την άλλη υπάρχει το κάθε κράτος ξεχωριστά. Θα αφήσει η κυβέρνησή του να γίνει ένα πολεμικό τους πλοίο λάφυρο των Χούθι;».

Στο Συμβούλιο Ασφαλείας

Η Ελλάδα, από τη στιγμή που εξελέγη στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, έχει αναλάβει δραστήριο ρόλο, ιδιαίτερα στο θέμα της Ερυθράς Θάλασσας.

Πριν από μερικές ημέρες, η Ελληνική Αντιπροσωπεία στο Συμβούλιο Ασφαλείας κατέθεσε από κοινού με τις ΗΠΑ το ψήφισμα Νο 2768.

Ήταν το πρώτο ψήφισμα που υιοθέτησε το Συμβούλιο Ασφαλείας για φέτος. 12 ψήφοι υπέρ (πέραν ΗΠΑ και ημών, Βρετανία, Γαλλία, Δανία, Σλοβενία, Παναμάς, Γουιάνα, Σιέρα Λεόνε, Σομαλία, Πακιστάν, Ν. Κορέα), 0 κατά, 3 αποχές (Ρωσία, Κίνα, Αλγερία).

Πρόκειται για τη συνέχεια περσινού αντίστοιχου ψηφίσματος (Νο 2739), με το οποίο ζητά (εκ νέου) από τον Γενικό Γραμματέα να γράφει μηνιαίες εκθέσεις για τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία, απαιτεί από τους Χούθι να σταματήσουν τις επιθέσεις και να απελευθερώσουν το πλοίο Galaxy Leader (το οποίο και έκαναν πριν από λίγες ημέρες μετά από 1,5 χρόνο ομηρείας), ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να εμπλακούν σε διπλωματικές προσπάθειες κ.λπ.

Τα σημαντικά στο ψήφισμα είναι αφενός ότι αναφέρεται στη σημασία της θαλάσσιας ασφάλειας και αναγνωρίζει τη σημασία της για την σταθερότητα της παγκόσμιας οικονομίας (“Recalling the importance of maritime security and recognizing that the maintenance of maritime security in the region of the Red Sea is essential for the stability of global supply chains and economic development”), και αφετέρου απαιτεί από τα κράτη-μέλη να σταματήσουν να εξοπλίζουν τους Χούθι (“demands Member States stop providing arms to the Houthis and prevent the Houthis from acquiring arms and related materiel to carry out further attacks”). Και οι δύο όροι στο ψήφισμα υιοθετήθηκαν κατόπιν εισηγήσεων από την Ελλάδα.

Δέσμευση της Ελλάδας για Υεμένη

Άλλωστε, όπως έγινε γνωστό πριν από μερικές ημέρες και μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η Ελλάδα δεσμεύτηκε να προσφέρει 100.000 ευρώ στο Ταμείο Ευέλικτης Τεχνικής Βοήθειας για την Υεμένη (TAFFY), ενισχύοντας τη διεθνή προσπάθεια για την ανάκαμψη της χώρας.

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξη της Ελλάδας προς την Υεμένη και τον λαό της, εν μέσω μίας δεκαετούς σύγκρουσης.

Ο κ. Σέκερης υπογράμμισε τις εκτεταμένες επιπτώσεις της εσωτερικής σύγκρουσης στην Υεμένη, τονίζοντας ότι «οι επιπτώσεις σε πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο είναι βαθιές και επεκτείνονται σε μια περιφερειακή ανθρωπιστική κρίση με ανησυχητικές διαστάσεις» και τόνισε τις αποσταθεροποιητικές ενέργειες των Χούθι, των οποίων οι συνεχείς επιθέσεις σε πλοία στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας «έχουν επηρεάσει σοβαρά την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την θαλάσσια ασφάλεια», εντείνοντας περαιτέρω την περιφερειακή αστάθεια.