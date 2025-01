Επιχείρηση «Ασπίδες»: Επέστρεψε στην Ερυθρά Θάλασσα η φρεγάτα «Ύδρα»

Η φρεγάτα «Ύδρα» του Πολεμικού Ναυτικού βρίσκεται στην Ερυθρά Θάλασσα και εντάσσεται στη δύναμη της ευρωπαϊκής επιχείρησης «Ασπίδες» για την προστασία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση, η επιχείρηση «καλωσόρισε την ελληνική φρεγάτα και το πλήρωμά της, που θα διαδραματίσουν ένα κομβικό ρόλο στην αποστολή προστατεύοντας την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στην περιοχή».

Η επιχείρηση «Ασπίδες», παραμένει «προσηλωμένη στην ελευθερία της ναυσιπλοΐας και την προστασία των πληρωμάτων των πλοίων, αλλά και των αγαθών που αυτά μεταφέρουν» προστίθεται στην ενημέρωση.

We welcome HS HYDRA 🇬🇷 and her crew, who will play a crucial role in our mission by supporting the freedom of navigation throughout the area of operation.

EUNAVFOR ASPIDES remains committed to uphold the freedom of navigation, protect seafarers’ lives and global common goods. pic.twitter.com/X4oyOTspe9

— EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) January 12, 2025