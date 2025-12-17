ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι «πράσινοι» βουλευτές γευμάτισαν στην Καισαριανή – Δείτε φωτογραφίες

Σύνοψη από το

  • Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και οι βουλευτές του κόμματος γευμάτισαν όλοι μαζί στην Καισαριανή μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και της ψηφοφορίας για τον κρατικό προϋπολογισμό.
  • Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο και οι παρευρισκόμενοι εμφανίστηκαν ευδιάθετοι, αφήνοντας για λίγο στην άκρη την ένταση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών.
  • Οι συζητήσεις στο τραπέζι περιστράφηκαν γύρω από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, με τις τοποθετήσεις να γίνονται σε φιλικό και άνετο τόνο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι «πράσινοι» βουλευτές γευμάτισαν στην Καισαριανή – Δείτε φωτογραφίες

Σε πιο χαλαρούς ρυθμούς κινήθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και οι βουλευτές του κόμματος μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και της ψηφοφορίας για τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς γευμάτισαν όλοι μαζί στην Καισαριανή.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο και οι παρευρισκόμενοι εμφανίστηκαν ευδιάθετοι, αφήνοντας για λίγο στην άκρη την ένταση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Οι συζητήσεις στο τραπέζι περιστράφηκαν γύρω από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, με τις τοποθετήσεις να γίνονται σε φιλικό και άνετο τόνο.

Δείτε φωτογραφίες

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αίτημα ΙΣΑ για την εξαίρεση των προσωπικών γιατρών από τις κατ’ οίκον επισκέψεις

Η σκανδιναβική μέθοδος στον ύπνο που μπορεί να σώσει έναν γάμο

Πιερρακάκης: Ο προϋπολογισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης της πλειονότητας των εργαζομένων

e-ΕΦΚΑ: Παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή ΑΠΔ – Ποιους αφορά

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
03:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Κυριάκος Πιερρακάκης: Γευμάτισε σε ταβέρνα με το οικονομικό επιτελείο και τους δημοσιογράφους μετά την ψήφιση του Προϋπολογισμού

Στην ιστορική ταβέρνα «Καραβίτης» στο Παγκράτι βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Κυριάκος Πιερρακά...
22:42 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Τσίπρας από Πάτρα: Η χώρα χρειάζεται ισχυρή προοδευτική παράταξη και σήμερα δεν έχει – Εκτός από την Ελλάδα του «Φραπέ» υπάρχει και η Ελλάδα του φιλότιμου

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση άσκησε ο πρώην Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας κατά τη δι...
21:34 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Αναγκαία η μεταρρύθμιση του πρωτογενούς τομέα – Τα 6 νέα μέτρα για το στεγαστικό και οι αναφορές σε «Ιθάκη» και «πολιτικούς του καναπέ»

«Μετέχουμε τις τελευταίες πέντε ημέρες σε μια συζήτηση ξεχωριστή καθώς καλούμαστε να εγκρίνουμ...
21:05 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Τα «καρφιά» Μητσοτάκη για Καραμανλή, Σαμαρά και Τσίπρα – Τι είπε για τους «πολιτικούς του καναπέ» και την «Ιθάκη»

Απάντηση στην αυστηρή κριτική που δέχεται από τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή έδωσε ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα