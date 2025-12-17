ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης και οι «πράσινοι» βουλευτές γευμάτισαν στην Καισαριανή – Δείτε φωτογραφίες

Σε πιο χαλαρούς ρυθμούς κινήθηκαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, και οι βουλευτές του κόμματος μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και της ψηφοφορίας για τον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς γευμάτισαν όλοι μαζί στην Καισαριανή.

Το κλίμα ήταν ιδιαίτερα ευχάριστο και οι παρευρισκόμενοι εμφανίστηκαν ευδιάθετοι, αφήνοντας για λίγο στην άκρη την ένταση των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Οι συζητήσεις στο τραπέζι περιστράφηκαν γύρω από τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις, με τις τοποθετήσεις να γίνονται σε φιλικό και άνετο τόνο.

