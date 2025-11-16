ΠΑΣΟΚ: Αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου

Enikos Newsroom

πολιτική

ΠΑΣΟΚ στεφάνι Πολυτεχνείο

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε αντιπροσωπεία βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης δήλωσε:  «52 χρόνια μετά την εξέγερση των νέων στο Πολυτεχνείο, η παρουσία της νέας γενιάς, σήμερα εδώ, δείχνει ότι οι Έλληνες θυμούνται, μαθαίνουν από την ιστορία και υπερασπίζονται τα αιτήματα για “Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία”». «Η χούντα, απέναντι στην οποία εξεγέρθηκαν χιλιάδες νέοι το 1973, στοίχισε στον ελληνισμό την μισή Κύπρο, φυλάκισε, βασάνισε και εξαθλίωσε ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή πίστευαν στην Δημοκρατία» πρόσθεσε ο κ. Χρηστίδης.

Τόνισε ότι είναι «υποχρέωση όλων μας, να τιμούμε το παρελθόν, αλλά κυρίως να αγωνιζόμαστε για το αύριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική πρόοδο και ειρήνη».

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι βουλευτές: Δημήτρης Μάντζος, Ράνια Θρασκιά, Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος.

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε και ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Ο κ. Σπυρόπουλος στη συνέχεια δήλωσε: «Είμαστε σήμερα εδώ όπως κάθε χρόνο, για να τιμήσουμε όσους έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Για να έχουμε μια χώρα με δημοκρατία, με κράτος δικαίου και να μπορούν οι άνθρωποι να οραματίζονται. Είναι στο χέρι πλέον το δικό μας και όλης της νεότερης γενιάς να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με μεγαλύτερη προοπτική, με περισσότερη ελευθερία, με περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα και με καλύτερη ποιότητα ζωής για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες».

 

 

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια είναι η ιδανική ώρα για σεξ που αυξάνει την πιθανότητα να πάρετε προαγωγή και αύξηση στον μισθό σας

Τριχόπτωση: Τι ανακάλυψαν οι επιστήμονες για τη μόνιμη αντιμετώπιση της – Ποιες φυσικές λύσεις υπάρχουν

Δήμος προχωράει σε νέες προσλήψεις – Όλες οι λεπτομέρειες

ΑΑΔΕ: Ποιες εταιρείες βρίσκονται στο στόχαστρο της Αρχής και γιατί

17 – 23 Νοεμβρίου: Η πιο τυχερή ημέρα του κάθε ζωδίου – «Η εβδομάδα φέρνει ένα νέο ξεκίνημα για όλους»

Το WhatsApp ενεργοποιεί συνομιλίες με τρίτες εφαρμογές στην Ευρώπη
περισσότερα
23:10 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Τι σημαίνει για την Ελλάδα η ενεργειακή συμφωνία με την Ουκρανία – Όλα όσα έγιναν στο ταξίδι-αστραπή του Ζελένσκι στην Αθήνα

Περίπου 6 ώρες διήρκεσε το ταξίδι-αστραπή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ελλάδα, η οποία αναδεικ...
22:52 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

Καραμανλής για Δημήτρη Σταμάτη: Με συγκίνηση αποχαιρετώ τον πολιτικό της ευθύνης και του μέτρου

Το δικό του “αντίο” είπε ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής στον Δημήτρη Σταμάτη, που έφυγ...
21:09 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για επίσκεψη Ζελένσκι: Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μυστικές διαδρομές

Κριτική στην επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη χώρα μας ασκεί με ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ...
20:43 , Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025

ΚΚΕ για συνάντηση Μητσοτάκη – Ζελένσκι: «Απάντηση στην πολεμική εμπλοκή θα δώσει ο λαός με τη μαζική του συμμετοχή στην αυριανή αντιιμπεριαλιστική πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ»

«Δεν πρόλαβαν να φύγουν από την Ελλάδα οι Αμερικανοί ντίλερς του πανάκριβου LNG και κατέφτασε ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα