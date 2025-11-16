ΠΑΣΟΚ: Αντιπροσωπεία της Κοινοβουλευτικής Ομάδας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε αντιπροσωπεία βουλευτών του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης δήλωσε: «52 χρόνια μετά την εξέγερση των νέων στο Πολυτεχνείο, η παρουσία της νέας γενιάς, σήμερα εδώ, δείχνει ότι οι Έλληνες θυμούνται, μαθαίνουν από την ιστορία και υπερασπίζονται τα αιτήματα για “Ψωμί, Παιδεία, Ελευθερία”». «Η χούντα, απέναντι στην οποία εξεγέρθηκαν χιλιάδες νέοι το 1973, στοίχισε στον ελληνισμό την μισή Κύπρο, φυλάκισε, βασάνισε και εξαθλίωσε ανθρώπους μόνο και μόνο επειδή πίστευαν στην Δημοκρατία» πρόσθεσε ο κ. Χρηστίδης.

Τόνισε ότι είναι «υποχρέωση όλων μας, να τιμούμε το παρελθόν, αλλά κυρίως να αγωνιζόμαστε για το αύριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική πρόοδο και ειρήνη».

Την αντιπροσωπεία αποτελούσαν οι βουλευτές: Δημήτρης Μάντζος, Ράνια Θρασκιά, Χριστίνα Σταρακά, Παύλος Χρηστίδης και ο διευθυντής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Γιάννης Κουτσούκος.

Στεφάνι στο μνημείο του Πολυτεχνείου κατέθεσε και ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Ανδρέας Σπυρόπουλος.

Ο κ. Σπυρόπουλος στη συνέχεια δήλωσε: «Είμαστε σήμερα εδώ όπως κάθε χρόνο, για να τιμήσουμε όσους έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Για να έχουμε μια χώρα με δημοκρατία, με κράτος δικαίου και να μπορούν οι άνθρωποι να οραματίζονται. Είναι στο χέρι πλέον το δικό μας και όλης της νεότερης γενιάς να αγωνιστούμε για μια Ελλάδα με μεγαλύτερη προοπτική, με περισσότερη ελευθερία, με περισσότερα ανθρώπινα δικαιώματα και με καλύτερη ποιότητα ζωής για τις Ελληνίδες και τους Έλληνες».