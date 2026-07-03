Παναγιωτόπουλος: Εξαπάτησαν τον Φάμελλο, τον ψήφισαν για πρόεδρο για να έρθει ο Τσίπρας

Τα πυρά του κατά όσων «εξαπάτησαν», όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τον Σωκράτη Φάμελλο ψηφίζοντάς τον για πρόεδρο, με απώτερο σκοπό, όπως άφησε να εννοηθεί, την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα, έστρεψε το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Παναγιωτόπουλος.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στον Αθήνα 9.84, ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε στην εσωκομματική κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ, στις παραιτήσεις στελεχών και το μέλλον της ηγεσίας.

«Παραιτήθηκε ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ήρθε στην τελευταία συνεδρίαση και ψήφισε και με τα δύο χέρια την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής. Δεν καλύφθηκε;», δήλωσε και πρόσθεσε: «Έχει πειστεί και ο πιο στενός συνεργάτης του κ. Φάμελλου ότι ο Φάμελλος θα κατεβεί με άλλη πρόταση στην Κεντρική Επιτροπή, η οποία θα λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατεβεί στις εκλογές και γι’ αυτό πιστεύω ότι ο κ. Ζαχαριάδης έφυγε. Έφυγε κόσμος που κατάλαβε ότι ψήφισε κάτι ανεφάρμοστο».

«Έχουμε γεμίσει από ανθρώπους –το λέω ξεκάθαρα και ωμά– που εξαπάτησαν τον Σωκράτη Φάμελλο. Τον ψήφισαν για Πρόεδρο όχι γιατί πίστευαν ότι θα γίνει Τσίπρας, αλλά για να έρθει ο Τσίπρας», πρόσθεσε.

Η συνεδρίαση της 11ης Ιουλίου

«Στις 11 Ιουλίου θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή με πραγματικά μέλη και όχι με μέλη μέσω zoom… Είμαι βέβαιος ότι θα λάβουν σοφές αποφάσεις, οι οποίες θα βεβαιώσουν ότι, εφόσον απέτυχε το άνοιγμα στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, θα προχωρήσουμε συντεταγμένα με όποιον θέλει και μπορεί προς την εκλογική μας κάθοδο», συμπλήρωσε.

«Εμείς θα ακούσουμε τον Σωκράτη Φάμελλο. Πιστεύω ότι θα έρθει και θα φέρει πρόταση που θα ενσωματώνει τα δεδομένα. Εάν κυριαρχήσει άλλη πρόταση, οφείλει να την ακολουθήσει», είπε στη συνέχεια.

Τι είπε για τον Παύλο Πολάκη

Κατά τον κ. Παναγιωτόπουλο, «θα πρέπει να υπάρξει αλλαγή μοντέλου ηγεσίας και, αν αυτό θέλουν οι καιροί, να αλλάξει και ο πρόεδρος… Ο Πολάκης έχει μια κοινωνική κεφαλαιοποίηση τεράστια και ικανότητα σύνθεσης και εκπέμπει έναν βαθιά αριστερό πατριωτικό λόγο. Έχει αποδείξει ότι είναι ανιδιοτελής και δεν ζει από την πολιτική. Αν δεν πίστευα ότι ο Πολάκης αξίζει, δεν θα τον ψήφιζα για πρόεδρο στην προηγούμενη εκλογική διαδικασία».