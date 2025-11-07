ΟΠΕΚΕΠΕ: Η δήλωση Βάρρα για την κατάθεση Βορίδη στην Εξεταστική Επιτροπή

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, σχολιάζει με δήλωσή του τα όσα κατέθεσε ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκης Βορίδης, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής, που διερευνά το σκάνδαλο.

Τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε, αναφέρει, μεταξύ άλλων ο κ. Βάρρας.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του κ. Βάρρα:

Με βάση τα όσα ανέφερε ο κ. Βορίδης στην εξεταστική έχω να δηλώσω τα εξής όπως έγιναν:

Με κάλεσε στο γραφείο του και μου ζήτησε την παραίτηση προφασιζόμενος ότι η δημοσιότητα για τον τεχνικό σύμβουλο δεν κάνει καλό. Την αποπομπή μου από πρόεδρο ΟΠΕΚΕΠΕ ουσιαστικά την απεργαζόταν με τον διευθυντή του κ. Αθανάσα από τον Ιούλιο του 2020 όταν πρώτο-έστειλα το σχέδιο προκήρυξης για το τεχνικό σύμβουλο στο γραφείο του, κατόπιν αιτήματός του, όπως κατέθεσα και στην εξεταστική επιτροπή της βουλής, αναλυτικά.

Τίποτα από τον διάλογο που αναφέρθηκε δεν ειπώθηκε.

Απολύτως τίποτα επίσης όσον αφορά για τους ελέγχους. Αυτοί είχαν ξεκινήσει από τον Αύγουστο του 2020 και την ημέρα που μου ζητήθηκε η παραίτηση ήδη είχα στείλει στη δικαιοσύνη τρεις υποθέσεις. Δεν ισχύουν και εδώ όσα ανέφερε.

Όσον αφορά για τη διακήρυξη που την εξήρε ήταν αυτή που είχα στη θητεία μου δημιουργήσει και επιβεβαιώνει με περίτρανο τρόπο ότι αυτή η διακήρυξη άνοιξε τον ανταγωνισμό.