Ολοκληρώθηκε η διαδικασία της υποβολής υποψηφιοτήτων για τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ, τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και τους Εκπροσώπους της ΟΝΝΕΔ στην Πολιτική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας.

Κατόπιν συνεδρίασης της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του 14ου Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ διαπιστώθηκε ότι μόνη υποψηφιότητα για την προεδρία της ΟΝΝΕΔ είναι αυτή του Ορφέα Γεωργίου, του οποίου η υποψηφιότητα υπογράφηκε από το 91,5% των Συνέδρων. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με το άρθρο 35 εδ. γ’ του Κανονισμού Λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ, το οποίο ορίζει ότι «σε περίπτωση που ο αριθμός υποψηφιοτήτων ισούται με τον αριθμό των υπό εκλογή θέσεων, δεν πραγματοποιείται εκλογική διαδικασία αλλά ο/η υποψήφιος/α ή οι υποψήφιοι ανακηρύσσονται από την αρμόδια για την εν λόγω εκλογική διαδικασία ΚΕΦΕ», ανακοινώνεται ότι ο Ορφέας Γεωργίου επανεκλέγεται πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ.

Μετά την ανακήρυξή του, ο πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ, Ορφέας Γεωργίου, δήλωσε: «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για αυτήν την τεράστια τιμή. Η επανεκλογή μου ως Πρόεδρος αυτής της μεγάλης Οργάνωσης, είναι για μένα όχι μόνο τιμή, αλλά και μία τριπλή ευθύνη. Ευθύνη να σταθώ αντάξιος των προσδοκιών όλων σας, που με την εμπιστοσύνη της με επανεκλέξατε Πρόεδρο, των προκατόχων μου, ανθρώπων που έχουν αφήσει ανεξίτηλη την υπογραφή τους στην ιστορία της ΟΝΝΕΔ, αλλά και ευθύνη να ξεπεράσω τον ίδιο μου τον εαυτό, χτίζοντας πάνω στα θεμέλια που χτίσαμε όλοι μαζί, τα τρία προηγούμενα χρόνια. Η πρόκληση είναι μεγάλη, αλλά η δέσμευση μου ακόμα μεγαλύτερη!».

Βιογραφικό

Ο Ορφέας Γεωργίου γεννήθηκε στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 1994. Είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και κάτοχος του τίτλου Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δίκαιο και Οικονομία» του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Εργάζεται ως δικηγόρος, με ειδίκευση στο Ποινικό Δίκαιο και σε νομικά θέματα οικονομικών συναλλαγών.

Ως φοιτητής διατέλεσε Υπεύθυνος της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Κομοτηνής. Από το 2019 έως το 2022 ήταν Γραμματέας Οργανωτικού της ΟΝΝΕΔ. Το 2022, στο 13ο Τακτικό Συνέδριο

της ΟΝΝΕΔ εξελέγη Πρόεδρος της Οργάνωσης συγκεντρώνοντας ποσοστό 88,6% επί των συνέδρων που υποστήριξαν την υποψηφιότητά του.

