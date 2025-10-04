Μαρία Καρυστιανού: Απαγορεύουν η εκταφή να γίνει παρουσία και με συμμετοχή τεχνικών συμβούλων των συγγενών 

Enikos Newsroom

κοινωνία

Μαρία Καρυστιανού: Απαγορεύουν η εκταφή να γίνει παρουσία και με συμμετοχή τεχνικών συμβούλων των συγγενών 

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε η Μαρία Καρυστιανού, που έχασε την κόρη της στην σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, στην οποία αναφέρει πως «ετοιμάζουν πάλι με επιλεγμένους ιατροδικαστές να κάνουν εκταφή, αλλά μόνο για έλεγχο DNA, και χωρίς την παρουσία τεχνικών συμβούλων των γονιών».

Η ανάρτηση

«Αποφασίζουμε και διατάσσουμε!!!!

Αφού το βράδυ της τραγωδίας έστειλαν δικούς τους ιατροδικαστές(εξ Αθηνών …) που κατήργησαν όλα τα πρωτόκολλα μαζικών θανάτων, απαγόρευσαν τις τοξικολογικές εξετάσεις, παρά την έντονη οσμή και τα χημικά εγκαύματα!!! Έδωσαν εντολές και για πώς θα γίνουν συνοπτικές νεκροτομές και δεν έβαλαν καν αιτία θανάτου( !!!!) γιατί έτσι θα ήταν υποχρεωμένοι να ελέγξουν για εύφλεκτες ουσίες … ετοιμάζουν πάλι με επιλεγμένους ιατροδικαστές να κάνουν εκταφή αλλά μόνο για έλεγχο DNA έλεγχο DNA και χωρίς την παρουσία Τεχνικών Συμβούλων των γονιών !!!

Και βέβαια όχι χημικές και τοξικολογικές εξετάσεις!!!!

Στο έγκλημα των Τεμπών οι χημικές/τοξικολογικές είναι απαγορευμένες διά νόμου!!!

Πόσο αισχροί είναι !!!!

Η προσπάθεια να γίνει και fast track διαδικασία εκταφής μόνο για DNA χωρίς τον υπόλοιπο χημικό έλεγχο όπως ορίζουν διεθνώς τα πρωτόκολλα είναι άλλη μια τρανή απόδειξη ενοχής!!!!

Μετά από τόσο μεγάλο διάστημα είναι συγκεκριμένα τα εργαστήρια που έχουν την δυνατότητα να εξετάσουν σωστά το δείγμα ώστε
1. να μην καταστραφεί
2. να βγάλει σωστό αποτέλεσμα
3. Να εντοπίσει μετά από τόσο καιρό πτητικές/χημικές ουσίες
Επιβάλλουν έναν έλεγχο από παντού κολοβό και πλήρως ελεγχόμενο από εκείνους, και σίγουρα ΟΧΙ νόμιμο!

Η συγκάλυψη τους έγινε πάγια συνήθεια….

Απαγορεύουν η εκταφή να γίνει παρουσία και με συμμετοχή Τεχνικών Συμβούλων των συγγενών- Τοξικολόγων/Ιατροδικαστών με παράδοση του δείγματος και σε εργαστήρια εξωτερικού!!!

Το προφανές και νόμιμο δηλαδή!!!! Με ποια λογική θα απουσιάζουν οι γονείς και οι πραγματογνώμονες τους από την διαδικασία ;;;

Η διαδικασία που γίνεται με συγκεκριμένο πρωτόκολλο διεθνώς για λόγους διαφάνειας και αξιοπιστίας του αποτελέσματος ;;

Προφανώς έχουν αλλεργία και στην διαφάνεια και στην αξιοπιστία, όμως για μας είναι η μόνη εγγύηση ότι δεν θα αλλοιωθούν τα αποτελέσματα, ιδίως μετά την κατ’ εξακολούθηση παραβατική συμπεριφορά τους σε βάρος μας και σε βάρος των νεκρών μας. Συνεπώς ΔΕΝ θα συναινέσουμε στην επώδυνη διαδικασία της εκταφής χωρίς τον πλήρη χημικό/τοξικολογικό έλεγχο και με τις σωστές συνθήκες!

Τελικά ποιοί τρέμουν αυτό που θα βγάλει η τοξικολογική που μπλόκαραν για 2,5 χρόνια ;;;;

Όσοι αρνούνται είναι ΕΝΟΧΟΙ, γιατί έτσι αποδεικνύεται ότι γνωρίζουν το ένοχο μυστικό!

Η αλήθεια που έθαψαν τόσο βιαστικά είναι έτοιμη να αποκαλυφθεί!!!!

Η Νέμεσις κοντοζυγώνει!!!!».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απιστία: Αν ο σύζυγός σας κάνει μία από αυτές τις δουλειές είναι πιο πιθανό να σας απατήσει, αναφέρει μελέτη – Το παράδοξο ...

Πώς να καλύψετε τα γκρίζα μαλλιά φυσικά και να δείχνετε νεότεροι χωρίς βαφή

Δήμας για κυκλοφοριακό: Εντός του 2026 η νέα παρέμβαση στη Μεταμόρφωση

Ωράριο εργασίας εργαζομένων: Αυτές είναι οι νέες αλλαγές που έρχονται το επόμενο διάστημα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;

Γυναίκα βρήκε λαχνούς ενώ καθάριζε και ένας από αυτούς κέρδιζε 100.000 δολάρια
περισσότερα
21:24 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Αθήνα: Διάρρηξη στα γραφεία του ΟΣΕ – Μπήκαν από διπλανό κτίριο

Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες Αρχές, όταν άγνωστοι εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία του ΟΣΕ, σ...
20:41 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Καιρός: Η μεγάλη σημασία των φθινοπωρινών βροχών – Συνεχίζονται και την επόμενη εβδομάδα

Για την μεγάλη αξια των φθινοπωρινών βροχών έγραψε σήμερα (04/10) σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγ...
20:25 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω

Πλησιάζει η στιγμή που θα επιστρέψουμε στη χειμερινή ώρα την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, ...
18:58 , Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025

Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Σαμαρίνα: Κτηνοτρόφοι παραμένουν στα θερινά βοσκοτόπια λόγω της ευλογιάς – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Στα βουνά τα πρώτα χιόνια έπεσαν και βρήκαν τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους και τα κοπάδια τ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης