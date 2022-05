Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για την στρατιωτική συνεργασία

Η επίσκεψη του Πρωθυπουργού στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άνοιξε διάπλατα τον δρόμο για την ενίσχυση της στρατιωτικής συνεργασίας με την Ελλάδα, που σφραγίζει με την επίσκεψη του, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος.

του Χρήστου Μαζανίτη

Ο Κ. Μητσοτάκης και ο πρίγκιπας διάδοχος του Άμπου Ντάμπι και αναπληρωτής ανώτατος διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συναντήθηκαν χθες στο Άμπου Ντάμπι, επαναλαμβάνοντας την ακλόνητη δέσμευσή τους για εμβάθυνση της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τους στα πεδία της εξωτερικής πολιτικής και της περιφερειακής ασφάλειας και άμυνας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός συνεχάρη τα ΗΑΕ για την τρέχουσα θητεία τους ως μη-μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την περίοδο 2022-2023, με την αυτού υψηλότητα να επαναλαμβάνει την υποστήριξη των ΗΑΕ στην υποψηφιότητα της Ελλάδας για τη θέση μη μόνιμου μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ για την περίοδο 2025-26.

Από σήμερα, το νήμα της αμυντικής διπλωματίας με τα ΗΑΕ αναλαμβάνει να συνεχίσει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη, κατόπιν πρόσκλησης του ομολόγου του Chief of Staff of the UAE Armed Forces Aντιστρατήγου Hamad Mohammed Thani Al Rumaithi.

Οι δύο άνδρες έχουν ισχυρή προσωπική φιλία από παλιά. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμενων των Εμιράτων ήταν ο πρώτος Αρχηγός που πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο ΓΕΕΘΑ στις αρχές του 2020, μόλις ο Στρατηγός Φλώρος ανέλαβε τα καθήκοντα του.

Η προσέγγιση Ελλάδος – ΗΑΕ αποτελεί προϊόν στρατηγικής στόχευσης και προσήλωσης και όχι ευκαιριακή σχέση που μπορεί να πηγάζει λόγω πολιτικών και χρονικών συγκυριών και που θα ατονήσει με την πάροδο του χρόνου. Οι δράσεις που έχουν αναληφθεί από κοινού την τελευταία διετία σε στρατιωτικό επίπεδο αποδεικνύουν του λόγου το αληθές, θέτοντας ως στόχο τον ολοένα και υψηλότερο βαθμό συνεργασίας ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις των δύο χωρών.

Η επιλογή της χώρας της Αραβικής χερσονήσου να στείλει μαχητικά αεροσκάφη και τεχνικό προσωπικό στις εγκαταστάσεις της 115 Πτέρυγας Μάχης στην Κρήτη για πάνω από ένα μήνα, εν μέσω της ελληνοτουρκικής κρίσης του ORUC REIS στα τέλη Αυγούστου του 2020 και η συμμετοχή πλοίων και μαχητικών αεροσκαφών στις συνεκπαιδεύσεις που έλαβαν χώρα το αμέσως επόμενο διάστημα, αποδεικνύουν περίτρανα την κοινή αντίληψη των δύο χωρών για τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος ασφαλείας και το σεβασμό του διεθνούς δικαίου.

Η σύμπνοια που χαρακτηρίζει τις σχέσεις των δύο χωρών φαίνεται άλλωστε και από την απόφαση παραχώρησης έκτασης 90 περίπου στρεμμάτων εντός του Στρατοπέδου «Μελλίδη» στον Αυλώνα για την ανέγερση κτιρίων προκειμένου να φιλοξενηθεί τεχνικό προσωπικό των ΗΑΕ που θα εκπαιδευτεί στην ΕΑΒ.

Οι έμπρακτες αυτές κινήσεις συνδυαζόμενες με την επίσημη επίσκεψη του εμιρατινού Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων, του πρώτου Αρχηγού Ενόπλων Δυνάμεων ξένης χώρας ο οποίος επισκέφτηκε τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ εν μέσω πανδημίας και τουρκικών προκλήσεων, έδωσαν τον τόνο μιας συνεχώς βελτιούμενης ελληνοεμιρατινής συνεργασίας από την οποία και οι δύο χώρες θα βγουν ωφελημένες.

Η εμπέδωση λοιπόν του ρόλου που επιτελεί και μπορεί να επιτελέσει μελλοντικά η κάθε χώρα στο ευμετάβλητο και γεμάτο προκλήσεις γεωπολιτικό πεδίο της Ανατολικής Μεσογείου συνεχώς εδραιώνεται, δίνοντας ώθηση σε μια περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας και σίγουρα σε ακόμα πιο ευοίωνο μέλλον στις διμερείς μας σχέσεις.