Νόαμ Κατς: Οι Ισραηλινοί τουρίστες επιλέγουν σταθερά την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό διακοπών

Στα όσα συνέβησαν στη Σύρο, όταν πολίτες του νησιού αντέδρασαν στην άφιξη Ισραηλινών τουριστών αναφέρεται με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα Νόαμ Κατς.

Όπως σημειώνει, «θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην προσπάθεια να πληγούν οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ των λαών μας και να εκφοβιστούν Ισραηλινοί τουρίστες που επισκέπτονται το νησί της Σύρου» και προσθέτει: «Οι Ισραηλινοί τουρίστες επιλέγουν σταθερά την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό διακοπών – για την ομορφιά, τον πολιτισμό και τη θερμή φιλοξενία της».

«Ταξιδεύουν συχνά, ξοδεύουν γενναιόδωρα, ενισχύουν τον τοπικό τουρισμό και τον μεταξύ μας δεσμό. Μια αληθινά win-win συνεργασία», καταλήγει.

I want to thank those who spoke out against the attempt to harm the strong relations between our peoples, and to intimidate Israeli tourists coming to the island of Syros.

Israeli visitors consistently choose Greece as a top holiday destination – for its beauty, culture and warm…

— 🇮🇱 Noam Katz (@NoamKatz_) July 25, 2025