Νίκος Δένδιας: Τιμή και περηφάνεια για τη συμμετοχή της φρεγάτας «Ύδρα» στην επιχείρηση «Ασπίδες»

«Με ιδιαίτερη τιμή και εθνική υπερηφάνεια επισκέφθηκα σήμερα σε λιμένα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τη φρεγάτα “Ύδρα”, η οποία συμμετέχει στην επιχείρηση “Ασπίδες”», αναφέρει σε ανάρτηση στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας.

«Μια αποστολή υψηλού εθνικού και ευρωπαϊκού συμβολισμού, η οποία επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της Ελλάδας, ως δύναμης ασφάλειας και σταθερότητας» προσθέτει.

It is with great joy and national pride that today, at a port in the United Arab Emirates, I visited frigate HYDRA, which participates in Operation ASPIDES @EUNAVFORASPIDES.

A mission of high national and European symbolism, which confirms Greece’s strategic importance, as a… pic.twitter.com/7gZjVO0nlL

— Nikos Dendias (@NikosDendias) February 17, 2025