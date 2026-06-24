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Ανδρουλάκης: ««Δεν ξαναγράφεται η ιστορία κ. Πιερρακάκη. Η ελευθερία νομοθέτησης που έχετε, είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και την κυβέρνηση για οικονομική στασιμότητα και στήριξη συγκεκριμένων συμφερόντων. Υπερασπίστηκε τον νόμο Κατσέλη του ΠΑΣΟΚ και τόνισε ότι η ελευθερία νομοθέτησης είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ενώ χαρακτήρισε χαμένη ευκαιρία τη χρήση του Ταμείου Ανάκαμψης.

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Πολιτική

Ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής
ÌΠηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Ανδρουλάκης επεσήμανε στον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη ότι «τα πράγματα στη χώρα δεν πάνε καλά. Είναι σε στασιμότητα». Κάλεσε την κυβέρνηση να «νομοθετήσουν σωστά, όπως επιβάλλει η απόφαση του Αρείου Πάγου».
  • Υπερασπίστηκε τον νόμο Κατσέλη του 2010, «που προστάτεψε τα σπίτια των δανειοληπτών», τονίζοντας ότι «η ελευθερία νομοθέτησης» σήμερα είναι «αποτέλεσμα των προσπαθειών των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και των αγώνων του ελληνικού λαού».
  • Αναφερόμενος στη χρήση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής δήλωσε πως η κυβέρνηση «αφήνει πίσω της μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα».

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Απαντώντας στον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επεσήμανε στη δευτερολογία του και σε παρέμβασή του, ότι «τα πράγματα στη χώρα δεν πάνε καλά. Είναι σε στασιμότητα γιατί έχετε επιλέξει να στηρίξετε συγκεκριμένα συμφέροντα». Κάλεσε την κυβέρνηση και τον υπουργό Οικονομικών να «νομοθετήσουν σωστά, όπως επιβάλλει η απόφαση του Αρείου Πάγου, καθώς σήμερα υπάρχουν τα περιθώρια καλής νομοθέτησης χωρίς τη πίεση της τρόικας, όπως τότε».

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Υπερασπίστηκε τον νόμο Κατσέλη της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ το 2010, «που προστάτεψε τα σπίτια των δανειοληπτών από τη χρεοκοπία της ΝΔ» και τόνισε:

«Δεν ξαναγράφεται η ιστορία κ. Πιερρακάκη. Η ελευθερία νομοθέτησης που έχετε, είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών των κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ και των αγώνων του ελληνικού λαού τους οποίους πολεμήσατε εσείς με τα Ζάππεια και ο κ. Τσίπρας, με ευχολόγια». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, κάνοντας αναφορά στη χρήση του Ταμείου Ανάκαμψης, είπε πως «αφήνετε πίσω σας μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη χώρα».

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