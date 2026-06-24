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Συναγερμός στη Βοιωτία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον Ορχομενό

Συναγερμός στη Βοιωτία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον Ορχομενό

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ελικόπτερο - φωτιά - πυροσβεστική
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Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Βοιωτία και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον Ορχομενό.

Η κινητοποίηση είναι μεγάλη, ενώ επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.

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