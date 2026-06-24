Συναγερμός στη Βοιωτία: Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον Ορχομενό

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά που έχει ξεσπάσει στη Βοιωτία και συγκεκριμένα σε αγροτοδασική έκταση κοντά στον Ορχομενό.
Η κινητοποίηση είναι μεγάλη, ενώ επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Συγκεκριμένα κινητοποιήθηκαν40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2 αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Το έργο της κατάσβεσης συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ορχομενό Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της #4ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 2Α/Φ και 2Ε/Π. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 24, 2026