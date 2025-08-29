Νέες αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: Το 0,4% των αγροτών έπαιρνε εκατομμύρια – Δηλώθηκαν καλλιέργειες ακόμη και στον βυθό της λίμνης Κερκίνης

Εκτάσεις από λίμνες και δάση δήλωναν επιτήδειοι ως καλλιέργειες και βοσκοτόπια για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις εκατομμυρίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αποκαλυπτικά είναι και τα στατιστικά στοιχεία από τις λίστες του Οργανισμού, σύμφωνα με τις οποίες, το 0,4% των αγροτών – μόλις 1.500 ΑΦΜ – εισπράττουν δυσανάλογα υψηλά ποσά σε επιδοτήσεις, την ώρα που το 99,6% λαμβάνει κατά μέσο όρο μόλις 3.000 με 4.000 ευρώ τον χρόνο.

Την ίδια ώρα, απλοί παραγωγοί καταγγέλλουν ότι ελέγχονται για μικροποσά, ενώ οι πραγματικοί υπαίτιοι παραμένουν στο απυρόβλητο.

Δήλωσαν ως καλλιεργήσιμη έκταση τον βυθό της λίμνης Κερκίνης

Έπειτα από τους αγρότες που δήλωσαν καλλιεργήσιμες εκτάσεις στη λίμνη Υλίκη, κάποιοι, το πήγαν – όπως φαίνεται – ένα βήμα παραπέρα, καθώς δεν δήλωσαν απλά παραλίμνιες περιοχές για να πάρουν επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά τον βυθό της λίμνης Κερκίνης και μάλιστα ως ποτιστική καλλιέργεια.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 ο πρόεδρος του Συλλόγου Καλλιεργητών Ενεργειακών Φυτών, Στέργιος Λίτος, είπε: «Η λίμνη Κερκίνη ήταν δηλωμένη εκεί που είναι το νερό. Έχει νερό όλο τον χρόνο, πάνω από 36 μέτρα. Είναι τεράστια η ευθύνη του ΚΥΔ που το δήλωσε και οι υπόλοιποι που το δέχονταν και πλήρωναν. Να βγουν στη φόρα τα ονόματα».

Όπως καταγγέλλουν οι αγρότες, όποιος δηλώσει δάση και λίμνες αμέσως το σύστημα τον πετάει εκτός. Το ερώτημα ωστόσο, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του σταθμού, είναι πώς τελικά οι επιτήδειοι έσπαγαν τις δικλείδες ασφαλείας.

Ο πρόεδρος της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, Σταύρος Σατολιάς, ανέφερε: «Έχει γίνει παρέμβαση εντός του οργανισμού ή της εταιρείας που χειρίζεται το πρόγραμμα. Εμείς δηλώνουμε κάποιο χώρο με κάποιες συντεταγμένες. Εκεί φαίνεται στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι είναι μη επιλέξιμο».

Οι παράνομες αιτήσεις και επιδοτήσεις αναδεικνύουν τα κενά των ελεγκτικών μηχανισμών.

Ο Νίκος Ρογκάκος μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 παρουσίασε περιπτώσεις αγροτών, οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις που δεν τους ανήκαν.

Όπως είπε: «Εδώ το ήξερε και η τοπική κοινωνία σε πολλές περιπτώσεις, ενδεχομένως και οι τοπικές αρχές και εδώ έχουμε “κοτζαμπάσηδες” οι οποίοι δηλώνουν ό,τι να ΄ναι κι όπου να ‘ναι. Δεν τους φτάνουν μόνο αυτά τα οποία παίρνουνε».

«Έχουμε δύο αγρότες που έλαβαν πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ – και πρέπει να πω ότι δεν είναι μόνο αυτοί, είναι και οι οικογένειές τους μαζί – οι οποίοι δήλωναν εκτάσεις και χωράφια σε Δυτική Μακεδονία, αλλά και στη Θεσσαλία. Δηλαδή, φύγαμε από τον νομό, να πάμε και αλλού – εκεί που δεν υπήρχαν δηλωμένα – δήλωσαν αυτοί για να πάρουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ εκατομμύρια ευρώ. Μιλούμε για πάνω από 10 εκατομμύρια, κάποιοι μου έλεγαν “δεν το ξέρουμε ακόμα, ενδεχομένως να είναι 15 με 20 εκατομμύρια”», πρόσθεσε.

Καταλήγοντας, επισήμανε: «Στην ευρωπαία εισαγγελέα υπάρχουν ακόμη 18 άτομα, τα οποία ερευνώνται και ενδεχομένως από εκεί να έχουμε εξελίξεις και μάλιστα πολύ σοβαρές».

Το 0,4% έπαιρνε εκατομμύρια και το 99,6% ψίχουλα

Σημαντικές διαφορές προκύπτουν στις ενισχύσεις που καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, σύμφωνα με συγκριτικά στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα το OPEN.

Τα δεδομένα αποκαλύπτουν διαρκή ενίσχυση συγκεκριμένων ΑΦΜ, με σημαντικές αυξήσεις στις ετήσιες επιδοτήσεις.

Συγκεκριμένα το 2021 οι 100 πρώτοι δικαιούχοι του Οργανισμού έλαβαν συνολικά 5,4 εκατομμύρια ευρώ. Ένα χρόνο αργότερα, το 2022, οι ίδιοι 100 πρώτοι ενισχύθηκαν με 6,9 εκατομμύρια ευρώ — αύξηση της τάξης του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ.

Ακόμη πιο αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που αφορούν τους 1.500 πρώτους δικαιούχους του 2022, οι οποίοι εισέπραξαν συνολικά 45 εκατομμύρια ευρώ. Κατά μέσο όρο, κάθε ένα από αυτά τα ΑΦΜ έλαβε περίπου 30.000 ευρώ για τη συγκεκριμένη χρονιά.

Αξιοσημείωτο είναι ότι τα 1.500 αυτά ΑΦΜ αντιστοιχούν μόλις στο 0,4% των περίπου 600.000 συνολικών δικαιούχων. Ωστόσο, συγκεντρώνουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τη στιγμή που η πλειονότητα των δικαιούχων λαμβάνει ετήσιες ενισχύσεις της τάξης των 3.000 έως 4.000 ευρώ.

Τα δεδομένα καταγράφουν διαρκή αύξηση στις ενισχύσεις προς συγκεκριμένους παραγωγούς, γεγονός που γεννά ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο κατανομής των επιδοτήσεων και τον έλεγχο στη διαχείριση των αγροτικών ενισχύσεων.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Είμαι σε έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχω φάει ούτε ένα ευρώ»

Από την άλλη, απλοί αγρότες που βρίσκονται στο στόχαστρο ελέγχων και κατηγοριών, ενώ οι ίδιοι δηλώνουν ότι δεν έχουν επωφεληθεί παρά ελάχιστα.

Ο κ. Χρήστος, αγρότης στο επάγγελμα, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN και μίλησε για τη δική του υπόθεση, καθώς ελέγχεται και εκείνος για την επιχορήγηση που έλαβε χωρίς όμως να έχει κλέψει ούτε ένα ευρώ, όπως ισχυρίζεται.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια έδινε εκατομμύρια από εδώ και από εκεί. Είμαι σε έλεγχο από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και δεν έχω φάει ούτε ένα ευρώ, αλλά κατηγορούμαι ως κλέφτης. Δε θα έπρεπε να είναι ευθύνη του κράτους να ελέγξει αν τα χωράφια είναι σωστά τακτοποιημένα;», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε: «Μιλάμε για επιχορήγηση 10 χιλιάδων ευρώ. Αυτοί που πραγματικά ευθύνονται είναι χαλαροί και δεν ανησυχούν».

Τόνισε, μάλιστα, ότι στη διαδικασία ελέγχου του απαντάνε με θράσος: «Φέρτε ό,τι έχετε σε έγγραφα και εμείς θα κρίνουμε αν είναι νόμιμα ή όχι».