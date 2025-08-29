Νέα Αριστερά: «Πανεπιστήμια-μαϊμού και αξιολόγηση με ChatGPT»

«Είναι φανερό ότι όταν θες να δώσεις άδειες σε ιδρύματα μαϊμού θα ακολουθήσεις και τις αντίστοιχες διαδικασίες», τονίζει σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά, καταγγέλλοντας την αδειοδότηση ιδιωτικών πανεπιστημίων χωρίς εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και «fast track» διαδικασίες αξιολόγησης ακόμα και με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Υπουργείο Παιδείας: Αυτά είναι τα 4 μη κρατικά Πανεπιστήμια που πήραν άδεια λειτουργίας

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Αριστερά καταγγέλλει ότι η κυβέρνηση προχωρά στην αδειοδότηση τεσσάρων ιδιωτικών πανεπιστημίων, χωρίς να έχει προηγηθεί έγκριση των προγραμμάτων σπουδών τους. Όπως επισημαίνεται, η διορία για την κατάθεση των προγραμμάτων εκπνέει στις 5 Σεπτεμβρίου, ενώ το Υπουργείο Παιδείας σκοπεύει να τα έχει πιστοποιήσει μέχρι τις 15 του ίδιου μήνα — δηλαδή μέσα σε μόλις 10 ημέρες.

«Είναι προφανές ότι ακόμα και τεύχη του Αστερίξ να καταθέσουν ως πρόγραμμα σπουδών θα πάρουν άδεια», σχολιάζει δηκτικά, υπονοώντας ότι η διαδικασία είναι προσχηματική και προαποφασισμένη.

Ιδιαίτερη αιχμή αποτελεί η αναφορά στην πρόσφατη χρήση του ChatGPT από το Υπουργείο για την αξιολόγηση ερευνητικών προτάσεων, κάτι που η Νέα Αριστερά χαρακτηρίζει ενδεικτικό της προχειρότητας και της υποβάθμισης της ακαδημαϊκής διαδικασίας.

«Η γνώση δεν είναι εμπόρευμα, είναι δικαίωμα», καταλήγει η ανακοίνωση, διαμηνύοντας ότι απέναντι σε τέτοιες πρακτικές θα σταθούν οι φοιτήτριες, οι φοιτητές και ολόκληρη η ακαδημαϊκή κοινότητα.

