ΝΔ: Άνοιξαν οι κάλπες για τις εσωκομματικές εκλογές – Πού θα ψηφίσει ο Πρωθυπουργός

Enikos Newsroom

πολιτική

ΝΔ Νέα Δημοκρατία γραφεία

Με τον εντυπωσιακό αριθμό των 122.546 πολιτών ενεργών μελών, διεξάγονται σήμερα οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ για την ανάδειξη Προέδρων και Συμβουλίων στις Διοικούσες Επιτροπές Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ) και Δημοτικών Τοπικών Οργανώσεων (ΔΗΜΤΟ), αλλά και των συνέδρων για το επικείμενο Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

Στον αριθμό αυτό, ο οποίος είναι μάλιστα αυξημένος σε σχέση με τις εσωκομματικές εκλογές του 2021, περιλαμβάνονται πολλά νέα μέλη, γεγονός που πιστοποιεί ότι η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα με την ισχυρότερη βάση ενεργών μελών όχι μόνο μεταξύ των ελληνικών κομμάτων, αλλά -αναλογικά- και όλων των ευρωπαϊκών κεντροδεξιών κομμάτων, όπως αναφέρουν πηγές της Πειραιώς.

Η διαδικασία

Οι κάλπες άνοιξαν στις 8 το πρωί και θα κλείσουν στις 7 το απόγευμα. Τις ίδιες ώρες θα διεξαχθεί και η ηλεκτρονική ψηφοφορία.

Για το σύνολο των κομματικών θέσεων θα εκλεγούν 3.500 μέλη, μεταξύ των άνω των 7.200 υποψηφιοτήτων που έχουν κατατεθεί.

Τα μέλη μπορούν να ψηφίσουν 1.200 κάλπες που έχουν στηθεί σε 233 σημεία της επικράτειας, είτε ηλεκτρονικά. Περισσότερα από τα μισά μέλη ανήκουν στην πλέον δυναμική ηλικιακή ομάδα των 25-54 ετών, ενώ το 42% των μελών είναι γυναίκες.

Πού θα ψηφίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Πρωθυπουργός και πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ψηφίσει στις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ, στις 18:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων.

Οι εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ θα εκλέξουν προέδρους ΔΕΕΠ/ΔΗΜΤΟ αλλά και 1.000 συνέδρους για το επικείμενο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Λίπος στο συκώτι: 5 πρώιμα συμπτώματα που μπορεί να δείχνουν ότι έχετε πρόβλημα

Lady Gaga: Χρειάστηκε ψυχιατρική φροντίδα μετά το A Star Is Born και έπαιρνε λίθιο: «Πώς κατέρρευσα εντελώς»

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πληρώνονται από αύριο

Ειδική λοταρία για το «δώρο» των 1.000 ευρώ: Οδηγός με ερωτήσεις και απαντήσεις για τους δικαιούχους και τις πληρωμές

Ένα κλικ αποκαλύπτει αν το iPhone ή το Android σου παρακολουθείται κρυφά

Anthony Loffredo: Ο άνδρας που βρίσκεται στο 71% της «μεταμόρφωσης σε μαύρο εξωγήινο» και προκαλεί δέος
περισσότερα
22:56 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ: Προφανής η αδυναμία του επιτελικού κράτους Μητσοτάκη να θωρακίσει τη χώρα απέναντι σε ακραία φαινόμενα

«Η κακοκαιρία που έπληξε με ιδιαίτερη σφοδρότητα τη Δυτική Ελλάδα, τα Ιόνια νησιά, την Ήπειρο ...
22:40 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Κουτσούμπας: Κάθε μέρα γίνονται όλο και πιο φανερά τα αδιέξοδα και οι αντιφάσεις του συστήματος που βασίζεται στο κυνήγι του κέρδους

«Με αγωνιστική αισιοδοξία, με εμπιστοσύνη στις αστείρευτες δυνάμεις της εργατικής τάξης, των λ...
20:48 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης από Πάτρα: «Το σχέδιο του ΠΑΣΟΚ δίνει ελπίδα και προοπτική στις νέες και στους νέους»

Συνάντηση με νέες και νέους είχε απόψε στην Πάτρα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο...
20:23 , Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Θα ψηφίσει αύριο το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων για τις εσωκομματικές εκλογές της ΝΔ

Στο Πολιτιστικό Κέντρο Κάτω Πετραλώνων θα ψηφίσει αύριο, Κυριακή 23 Νοεμβρίου στις 18:00, ο Κυ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα