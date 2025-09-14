Μυλωνάκης: Επιχειρούν ελλείψει πολιτικών προτάσεων, να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή για να καλύψουν την ανεπάρκεια τους – Τι απαντά σε δημοσίευμα

Enikos Newsroom

πολιτική

Γιώργος Μυλωνάκης

«Για μια ακόμη φορά, οι “νεκροθάφτες” του πραγματικού οικονομικού σκανδάλου της Novartis, οι οποίοι για να πλήξουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους έστησαν κουκουλοφόρους μάρτυρες που σήμερα δικάζονται ως ψευδομάρτυρες, χτίζουν το νέο φορτίο με «τόνους ξυλολίου» που δεν είναι άλλο από τη δήθεν συγκάλυψη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση», αναφέρει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, σε ανάρτησή του στο Facebook απαντώντας σε δημοσίευμα της εφημερίδας Documento, σύμφωνα με το οποίο διαβιβάστηκε φάκελος με τα δημοσιεύματά της στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στον Άρειο Πάγο, ζητώντας ποινική διερεύνηση για κακούργημα σε βάρος του.

«Επιχειρούν και πάλι, ελλείψει πολιτικών προτάσεων, να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή για να καλύψουν την ανεπάρκειά τους», σημειώνει στην ανάρτησή του ο Γιώργος Μυλωνάκης.

Η απάντηση του κ. Μυλωνάκη

«Απάντηση στην εφημερίδα Documento

Μεγάλη τιμή μου επιφυλάσσει και σήμερα το Documento. Δεν είναι η πρώτη φορά άλλωστε και φαντάζομαι ούτε η τελευταία. Αντί απαντήσεως επισυνάπτω το link της αναλυτικής απάντησης που έδωσα πριν από ημέρες στην ανάρτηση της κας Κωνσταντοπούλου καθώς το περιεχόμενο της απαντά και καλύπτει πλήρως τους ίδιους ψευδείς και αστήρικτους ισχυρισμούς που δήθεν “αποκαλύπτει” σήμερα η γνωστή για την «αντικειμενικότητα» της εφημερίδα.

Εδώ η σχετική απάντηση: https://www.facebook.com/share/p/1B34Db4S4Y/

Το μόνο πρόσθετο στοιχείο του σημερινού δημοσιεύματος της εφημερίδας του κ. Βαξεβάνη με τον άκρως παραπλανητικό τίτλο «Ο Γιώργος Μυλωνάκης στην πόρτα της Κοβέσι», είναι ότι η εφημερίδα υπέβαλε εναντίον μου μηνυτήρια αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, γεγονός που έμμεσα είχε προαναγγείλει η κα Κωνσταντοπούλου τις προηγούμενες ημέρες.

Καμία Εισαγγελία λοιπόν δεν είναι στην «πόρτα» μου. Ο κ. Βαξεβάνης προσπαθεί με αστήρικτες μηνυτήριες αναφορές της απελπισίας να τη φέρει και είναι ο ίδιος που και πάλι λειτουργεί ως «πολιτικός λαγός». Δεν είναι η πρώτη του φορά άλλωστε. Τα ίδια είχε κάνει και με τη μηνυτήρια αναφορά που είχε υποβάλλει εναντίον του τότε αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σημερινού Πρωθυπουργού κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν στο υπουργείο Δικαιοσύνης βρίσκονταν ο περίφημος υπουργός κ. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος.

Είναι πλέον φανερό σε όλους ότι δεν τους βγαίνει τίποτα πολιτικά.

Χωρίς προτάσεις και λύσεις για τα πραγματικά προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες, καταφεύγουν στην προσφιλή μέθοδο της λάσπης.

Έτσι, για μια ακόμη φορά, οι “νεκροθάφτες” του πραγματικού οικονομικού σκανδάλου της Novartis, οι οποίοι για να πλήξουν τους πολιτικούς τους αντιπάλους έστησαν κουκουλοφόρους μάρτυρες που σήμερα δικάζονται ως ψευδομάρτυρες, χτίζουν το νέο φορτίο με «τόνους ξυλολίου» που δεν είναι άλλο από τη δήθεν συγκάλυψη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ από την κυβέρνηση. Επιχειρούν και πάλι, ελλείψει πολιτικών προτάσεων, να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή για να καλύψουν την ανεπάρκεια τους.

Ξεχνούν όμως ένα πράγμα.Όλες οι έρευνες, οι διασταυρωτικοί έλεγχοι που κατέληξαν στην άσκηση διώξεων από την δικαιοσύνη διαφόρων επιτηδείων που λυμαίνονταν αυτόν τον τόσο κρίσιμο Οργανισμό για τον αγροτικό μας τομέα αλλά και η επιστροφή των παράνομων ενισχύσεων, έγιναν από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επί πρωθυπουργίας Κυριάκου Μητσοτάκη.

Αυτή είναι η μόνη αλήθεια και η αλήθεια αυτή δεν αλλάζει.

ΥΓ.1. Άραγε πόσο δεοντολογικό είναι ο «ανεξάρτητος» δημοσιογράφος να υποβάλλει μηνυτήριες αναφορές κατά πολιτικών για ρεπορτάζ που έχει ήδη δημοσιεύσει και δεν έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον της δικαιοσύνης προφανώς επειδή είναι παντελώς ατεκμηριώτα και χωρίς κανένα απολύτως στοιχείο;

ΥΓ.2. Η τακτική του αυτή, δεν αποτελεί απόπειρα εργαλειοποίησης της δικαιοσύνης με σαφή πολιτική σκοπιμότητα;

ΥΓ.3. Θεωρώ ότι ο κ. Βαξεβάνης θα μπορέσει, όταν έρθει η ώρα, να αποδείξει στην ελληνική δικαιοσύνη τους ψευδείς, συκοφαντικούς και προσβλητικούς ισχυρισμούς του».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αρτηριακή πίεση: Πώς να τη μετρήσετε στο σπίτι σωστά – Τι σημαίνουν οι τιμές

«Γιατί πετάει το μάτι μου;» – Ποιες μπορεί να είναι οι πιθανές αιτίες

89η ΔΕΘ: Δείτε LIVE τη συνέντευξή Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη

Έρχεται νέο ειδικό κρατικό voucher για μαθητές: Οι δικαιούχοι, το ποσό και τα κριτήρια

Τι σημαίνει η φράση «τοσούτω μάλλον» και από πού προέρχεται

Νέα πρωτοποριακή μέθοδος για τον σχεδιασμό μεταλλικών κραμάτων – Αντέχουν ακόμα και στις πιο ακραίες θερμοκρασίες
περισσότερα
13:15 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: Δεν αφορά το ΠΑΣΟΚ το τι θα κάνει ο κ. Τσίπρας

«Στόχος και προτεραιότητα του ΠΑΣΟΚ είναι μία. Η πολιτική αλλαγή», υπογράμμισε κατηγορηματικά ...
12:51 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: Η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ

«Η πολιτική αλλαγή περνάει μέσα από τη νίκη του ΠΑΣΟΚ, γιατί εμείς έχουμε το πρόγραμμα, ένα πρ...
12:04 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

89η ΔΕΘ: Δείτε LIVE τη συνέντευξη Τύπου του Νίκου Ανδρουλάκη

Δείτε απευθείας τη συνέντευξη Τύπου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και αρχηγού της α...
10:47 , Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025

Κουτσούμπας: «Μεγαλώνει ο κίνδυνος ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου – Μακριά από αυτό το μακελειό

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας παρευρέθηκε την Παρασκευή στις εκδηλώσεις του 51ου Φε...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος