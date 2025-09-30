Μοναδικό επίτευγμα στο Λαϊκό Νοσοκομείο: Τέσσερις μεταμοσχεύσεις ήπατος μέσα σε λίγες μέρες – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Enikos Newsroom

πολιτική

Μοναδικό επίτευγμα στο Λαϊκό Νοσοκομείο: Τέσσερις μεταμοσχεύσεις ήπατος μέσα σε λίγες μέρες – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας μοιράστηκε μία σπουδαία στιγμή για το ΕΣΥ.

Το Λαϊκό Νοσοκομείο πέτυχε κάτι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα: Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος μέσα σε λίγες ημέρες. Πρόκειται για μια σπάνια επίδοση, που αναδεικνύει την αφοσίωση και την εξαιρετική δουλειά των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Συγχαίρει θερμά όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη σημαντική επιτυχία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Μεταμόσχευση ήπατος στο Λαϊκό Νοσοκομείο

Μία μοναδική και πρωτόγνωρη δραστηριότητα για τα Ελληνικά Ιατρικά Δεδομένα σημειώθηκε αυτές τις ημέρες στο Γ.Ν.Α. Λαϊκό. Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 26.09. μέχρι και χθες Δευτέρα 29.09. πραγματοποιήθηκαν 4 διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος από τη χειρουργική ομάδα του καθηγητή Χειρουργικής Γιώργου Σωτηρόπουλου και την αναισθησιολογική ομάδα της Διευθύντριας Αναισθησιολογικού Αικατερίνης Λαμπαδαρίου.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα σημειώνεται μία τέτοια επίδοση, η οποία σπανίζει ακόμη και σε μεγάλα μεταμοσχευτικά κέντρα του εξωτερικού. Μία μεγάλη ομάδα ιατρονοσηλευτικού προσωπικού εργάσθηκε εντατικά αυτές τις ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 4 διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος: Αναισθησιολόγοι, Χειρουργοί, Ιατροί Αιμοδοσίας, Εντατικολόγοι, Ηπατολόγοι, συντονιστές μεταμοσχεύσεων, νοσηλευτές χειρουργείου, αναισθησιολογικού, ΜΕΘ, θαλάμων νοσηλείας, διοικητικό προσωπικό. Και οι 4 μεταμοσχευμένοι ασθενείς είναι αποσωληνωμένοι και σε πολύ ικανοποιητική κατάσταση, οι 3 πρώτοι έχουν βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Πρώτα και πάνω απ’ όλους θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στις οικογένειες των δοτών για το μεγάλο δώρο ζωής προς τον συνάνθρωπο.

Επίσης στους τοπικούς συντονιστές μεταμοσχεύσεων, στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας για τη φροντίδα των υποψηφίων δοτών, στις ομάδες των λήψεων, στο ΕΚΑΒ και βέβαια στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για τον όλο συντονισμό.

Ως Υπουργείο Υγείας συγχαίρουμε τη Διοίκηση του Λαϊκού Νοσοκομείου και όλο το εμπλεκόμενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για την μεγάλη αυτή προσπάθεια και ιδιαίτερη προσφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με στοχευμένες ενέργειες θα είμαστε πάντοτε αρωγοί στην περαιτέρω ανάπτυξη της μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων στη χώρα μας.»

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Eva Intima PMS SOS – H SOS απάντηση στις δύσκολες ημέρες του μήνα

Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος σε 4 μέρες στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Ποιοι θα έχουν έκπτωση έως και 50% στις τιμές

Αποζημιώσεις σε αγρότες: Ποιοι θα πληρωθούν και πότε – Όλα όσα είπε ο Χατζηδάκης

Τεστ IQ μόνο για ιδιοφυΐες: Mπορείτε να βρείτε τους αριθμούς σε 30 δευτερόλεπτα;

Πώς να αναβαθμίσετε δωρεάν το «μη συμβατό» Windows 10 PC σας
περισσότερα
18:01 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Τα θέματα που συζητήθηκαν στο Υπουργικό Συμβούλιο – Ποια νομοσχέδια παρουσιάστηκαν

Το νομοσχέδιο για την φορολογική μεταρρύθμιση και τα μέτρα στήριξης για την κοινωνία, ήταν μετ...
17:42 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Εξώδικο Αυγενάκη στον Κασσελάκη μετά την αναφορά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το πόθεν έσχες του

Εξώδικη δήλωση στον Στέφανο Κασσελάκη απέστειλε ο Λευτέρης Αυγενάκης μετά την αναφορά του προέ...
17:13 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Νέα αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Καλλιέργεια φακής στου Ζωγράφου και αποδοχή κληρονομιάς με συμβολαιογράφο νεκρό εδώ και… 20 χρόνια»

Δεν έχουν τέλος οι αποκαλύψεις για τον τρόπο που ορισμένοι καρπώνονταν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕ...
16:43 , Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025

Χαρίτσης: «Τιμή μου να οδηγηθώ στο δικαστήριο μαζί με τους αγρότες που αγωνίζονται»

Στην εξέταση από την Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Δεοντολογίας του αιτήματος της Εισαγγελίας για ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης