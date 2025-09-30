Μοναδικό επίτευγμα στο Λαϊκό Νοσοκομείο: Τέσσερις μεταμοσχεύσεις ήπατος μέσα σε λίγες μέρες – Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε το μεσημέρι της Τρίτης (30/9) ο Άδωνις Γεωργιάδης. Ο υπουργός Υγείας μοιράστηκε μία σπουδαία στιγμή για το ΕΣΥ.

Το Λαϊκό Νοσοκομείο πέτυχε κάτι μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα: Τέσσερις διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος μέσα σε λίγες ημέρες. Πρόκειται για μια σπάνια επίδοση, που αναδεικνύει την αφοσίωση και την εξαιρετική δουλειά των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού. Συγχαίρει θερμά όλους όσους συνέβαλαν σε αυτή τη σημαντική επιτυχία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του υπουργού Υγείας

«Μεταμόσχευση ήπατος στο Λαϊκό Νοσοκομείο

Μία μοναδική και πρωτόγνωρη δραστηριότητα για τα Ελληνικά Ιατρικά Δεδομένα σημειώθηκε αυτές τις ημέρες στο Γ.Ν.Α. Λαϊκό. Συγκεκριμένα, από την Παρασκευή 26.09. μέχρι και χθες Δευτέρα 29.09. πραγματοποιήθηκαν 4 διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος από τη χειρουργική ομάδα του καθηγητή Χειρουργικής Γιώργου Σωτηρόπουλου και την αναισθησιολογική ομάδα της Διευθύντριας Αναισθησιολογικού Αικατερίνης Λαμπαδαρίου.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα σημειώνεται μία τέτοια επίδοση, η οποία σπανίζει ακόμη και σε μεγάλα μεταμοσχευτικά κέντρα του εξωτερικού. Μία μεγάλη ομάδα ιατρονοσηλευτικού προσωπικού εργάσθηκε εντατικά αυτές τις ημέρες, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 4 διαδοχικές μεταμοσχεύσεις ήπατος: Αναισθησιολόγοι, Χειρουργοί, Ιατροί Αιμοδοσίας, Εντατικολόγοι, Ηπατολόγοι, συντονιστές μεταμοσχεύσεων, νοσηλευτές χειρουργείου, αναισθησιολογικού, ΜΕΘ, θαλάμων νοσηλείας, διοικητικό προσωπικό. Και οι 4 μεταμοσχευμένοι ασθενείς είναι αποσωληνωμένοι και σε πολύ ικανοποιητική κατάσταση, οι 3 πρώτοι έχουν βγει από τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Πρώτα και πάνω απ’ όλους θερμές ευχαριστίες απευθύνονται στις οικογένειες των δοτών για το μεγάλο δώρο ζωής προς τον συνάνθρωπο.

Επίσης στους τοπικούς συντονιστές μεταμοσχεύσεων, στο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας για τη φροντίδα των υποψηφίων δοτών, στις ομάδες των λήψεων, στο ΕΚΑΒ και βέβαια στον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων για τον όλο συντονισμό.

Ως Υπουργείο Υγείας συγχαίρουμε τη Διοίκηση του Λαϊκού Νοσοκομείου και όλο το εμπλεκόμενο ιατρονοσηλευτικό προσωπικό για την μεγάλη αυτή προσπάθεια και ιδιαίτερη προσφορά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Με στοχευμένες ενέργειες θα είμαστε πάντοτε αρωγοί στην περαιτέρω ανάπτυξη της μεταμόσχευσης συμπαγών οργάνων στη χώρα μας.»