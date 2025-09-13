Μητσοτάκης στο TikTok για την 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς: «Κάτι αλλάζει τα Σάββατα»

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης ΔΕΘ

Με βίντεο στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τα Σάββατα, η οποία θα ξεκινά από σήμερα 13/9. Ο στόχος είναι η ασφαλέστερη επιστροφή στο σπίτι και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok πως «Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο», ενώ ταυτόχρονα ανέφερε πως «ο στόχος είναι σαφής να γυρνάτε στο σπίτι σας με ασφάλεια. Θέλουμε να μειώσουμε τα τροχαία. Δεν θέλουμε να παίρνετε αυτοκίνητο, ειδικά οταν έχετε πιεί. Ευχαριστώ τους εργαζόμενους που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια».

Το βίντεο του Πρωθυπουργού στο TikTok

 

@kyriakosmitsotakis_Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο.♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

19:59 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ: Δείτε LIVE την ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη

Το κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής παρουσιάζει ο πρόεδρος του κόμματος και α...
19:09 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Νίκος Ανδρουλάκης: Τι θα πει στην ομιλία του στη ΔΕΘ

Την ανάγκη να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα αναμένεται να επισημάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κ...
18:47 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Βελόπουλος: Η τεράστια δύναμή μας θα φανεί στην κάλπη, όχι στις δημοσκοπήσεις

Επίθεση κατά της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριά...
18:18 , Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025

Δημοσκόπηση GPO: Βελτίωση στα ποσοστά της ΝΔ μετά την ανακοίνωση των μέτρων της ΔΕΘ – Τι δείχνει η πρόθεση ψήφου

Στον απόηχο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, η δημοσκόπηση της GPO,...
