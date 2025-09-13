Μητσοτάκης στο TikTok για την 24ωρη λειτουργία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς: «Κάτι αλλάζει τα Σάββατα»

Με βίντεο στο TikTok ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποδέχεται την έναρξη της 24ωρης λειτουργίας των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς τα Σάββατα, η οποία θα ξεκινά από σήμερα 13/9. Ο στόχος είναι η ασφαλέστερη επιστροφή στο σπίτι και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok πως «Κάτι αλλάζει τα Σάββατα στην Αθήνα! Από εδώ και στο εξής, κάθε Σάββατο, Μετρό, λεωφορεία και τραμ θα λειτουργούν όλο το 24ωρο», ενώ ταυτόχρονα ανέφερε πως «ο στόχος είναι σαφής να γυρνάτε στο σπίτι σας με ασφάλεια. Θέλουμε να μειώσουμε τα τροχαία. Δεν θέλουμε να παίρνετε αυτοκίνητο, ειδικά οταν έχετε πιεί. Ευχαριστώ τους εργαζόμενους που στηρίζουν αυτή την προσπάθεια».

Το βίντεο του Πρωθυπουργού στο TikTok