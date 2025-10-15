Μητσοτάκης: Η μάχη κατά της ακρίβειας είναι διαρκής, αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης

Enikos Newsroom

πολιτική

Κυριάκος Μητσοτάκης

Στη μείωση των τιμών σε περισσότερα από 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ αναφέρεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του στα social media.

«Ξέρω πολύ καλά ότι η ακρίβεια είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει σήμερα κάθε ελληνικό νοικοκυριό. Γι’ αυτό και σήμερα ανακοινώνουμε μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Υπουργείο Ανάπτυξης, αλυσίδες σούπερ μάρκετ, προμηθευτές έχουν πετύχει μια συμφωνία για μείωση τιμών σε παραπάνω από 2.000 προϊόντα. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν για 1.000 προϊόντα, αλλά έχουμε καταφέρει να τον επεκτείνουμε», τονίζει ο πρωθυπουργός.

«Ξέρω ότι η μάχη κατά της ακρίβειας δεν είναι εύκολη. Είναι διαρκής αλλά αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα αυτής της κυβέρνησης. Να ξέρουν οι Έλληνες πολίτες ότι θα προσπαθούμε διαρκώς να στηρίξουμε το διαθέσιμο εισόδημα του ελληνικού νοικοκυριού», προσθέτει ο κ. Μητσοτάκης.

@kyriakosmitsotakis_

Μείωση τιμών σε πάνω από 2.000 προϊόντα super market. Η μάχη κατά της ακρίβειας αποτελεί την πρώτη προτεραιότητα της κυβέρνησης.

♬ original sound – Kyriakos Mitsotakis

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ο ΕΟΦ προχώρησε στην απαγόρευση διάθεσης και διακίνησης συμπληρώματος διατροφής

Φούσκωμα και αέρια: 10 τροφές για άμεση ανακούφιση από γαστρεντερολόγο του Harvard

Δημοτική Αστυνομία: Νέα πρόσκληση ΑΣΕΠ για τους διορισμούς- Όλες οι λεπτομέρειες

Σούπερ μάρκετ: Δείτε τα προϊόντα με μείωση τιμής πάνω από 10%

AirPods: Πώς να συνδέστε δύο ακουστικά σε ένα iPhone;

Ο Ουρανός και ο Ποσειδώνας ίσως να μην είναι «παγωμένοι γίγαντες» τελικά – Τι αποκαλύπτει νέα έρευνα
περισσότερα
16:56 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Βουλή: Απορρίφθηκε η άρση ασυλίας του Πέτρου Παππά

Απορρίφθηκε η αίτηση άρσης ασυλίας κατά του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πέτρου Παππά, από την Ολομέλεια...
16:36 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

ΣΥΡΙΖΑ για την ένταση στο Αττικόν: «Η κυβέρνηση επιστράτευσε ξανά τους μηχανισμούς καταστολής για να μη χαλάσει η επικοινωνιακή της φιέστα»

«Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός διάλυσης της Υγείας έστησαν ακόμα ένα επικοινωνιακό σόου σήμερα...
16:09 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Εκπρόσωπος ΥΠΕΞ: Η Ελλάδα παραμένει σταθερή στην άποψή της για το Παλαιστινιακό με στόχο τη λύση δύο κρατών

Η Ελλάδα παγίως αναφέρει ότι η επίτευξη εκεχειρίας και η απελευθέρωση των ομήρων αποτελεί ένα ...
16:04 , Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025

Κίνημα Δημοκρατίας για Ανδρέα Παναγιωτόπουλο: Προσβολή για κάθε έννοια σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας οι δηλώσεις του για τους εργάτες γης και το 13ωρο

Για προσβολή κάθε έννοιας ισότητας και σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, κάνει λόγο το Κίν...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης