Κυριάκος Μητσοτάκης: Συνάντηση με τον ΓΓ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες – Τι συζητήθηκε

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πριν από την ομιλία του από το βήμα του ΟΗΕ είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες.

Μητσοτάκης στον ΟΗΕ για Γάζα: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τη συνέχιση του πολέμου»

«Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες συναντήθηκε με τον Εξοχότατο κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, Πρωθυπουργό της Ελληνικής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο της 80ής Γενικής Συνέλευσης», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του ΓΓ του ΟΗΕ.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν το Κυπριακό, οι εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας, η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς και οι εξελίξεις στη Λιβύη.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την εκτίμησή του για τις προσπάθειες του κ. Γκουτέρες για την επανέναρξη των συνομιλιών για το Κυπριακό ενόψει της αυριανής Τριμερούς συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη υπό τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.

22:58 , Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025

