Κυριάκος Μητσοτάκης: Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους – Μηδενίζεται για οικογένειες με 4 παιδιά

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Μητσοτάκης

Μείωση των βασικών φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός οι βασικοί φορολογικοί συντελεστές θα υποχωρούν περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε ένα νοικοκυριό.

Συγκεκριμένα: 

Για εισοδήματα από 10.000 έως 20.000, ο σημερινός φορολογικός συντελεστής από 22% θα μειωθεί σε 18% αν υπάρχει ένα παιδί. Θα μειωθεί 16% αν υπάρχουν 2 παιδιά, Θα μειωθεί σε 9% για τα 3 παιδιά και θα είναι 0% σε οικογένειες με 4 παιδιά

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

– ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στυτική δυσλειτουργία στους νέους: Γιατί 2 στους 3 κάτω των 40 ετών αντιμετωπίζουν πρόβλημα – Τι έδειξε ανησυχητική μελέτη

Τα 10 καλύτερα έλαια για πλούσια και λαμπερά μαλλιά – Πώς να τα χρησιμοποιούμε

Τι κοστίζει στον οικογενειακό προϋπολογισμό το κολατσιό στο σχολείο

Συντάξεις: Εξτρα αύξηση έως 55 ευρώ για 120.000 εργαζόμενους συνταξιούχους – Όλες οι λεπτομέρειες

Παπαγάλος κατέρριψε το Ρεκόρ Γκίνες για την ταχύτερη αναγνώριση 10 χρωμάτων – ΒΙΝΤΕΟ

Σπαζοκεφαλιά: Βρες το «33» στην εικόνα σε 6 δευτερόλεπτα
περισσότερα
21:18 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Τέσσερις μεγάλες μεταρρυθμίσεις με ορίζοντα το 2030 – Τι είπε για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου

«Τέσσερις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που υπερβαίνουν τους κυβερνητικούς κύκλους» εξήγγειλε ο πρωθυ...
20:44 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικού συντελεστή για εισοδήματα από ενοίκια από 12.000 έως 24.000 ευρώ

«Να πώς τα συνθήματα όσων ξέρουν μόνο να κραυγάζουν, γίνονται πράξεις από εκείνους που ξέρουν ...
20:36 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ – Μητσοτάκης: Μηδενικός φόρος για νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ

«Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους», τόνισε ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Α...
20:05 , Σάββατο 06 Σεπτεμβρίου 2025

ΔΕΘ – Μητσοτάκης: «Δεν θα δώσω υποσχέσεις και χρήματα που δεν υπάρχουν»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η ομιλία του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη στην τελετή εγκαινίων της 8...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος