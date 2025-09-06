Κυριάκος Μητσοτάκης: Μειώνουμε τους φορολογικούς συντελεστές κατά 2 μονάδες για όλους – Μηδενίζεται για οικογένειες με 4 παιδιά

Μείωση των βασικών φορολογικών συντελεστών κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ΔΕΘ.

Όπως είπε ο Πρωθυπουργός οι βασικοί φορολογικοί συντελεστές θα υποχωρούν περισσότερο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε ένα νοικοκυριό.

Συγκεκριμένα:

Για εισοδήματα από 10.000 έως 20.000, ο σημερινός φορολογικός συντελεστής από 22% θα μειωθεί σε 18% αν υπάρχει ένα παιδί. Θα μειωθεί 16% αν υπάρχουν 2 παιδιά, Θα μειωθεί σε 9% για τα 3 παιδιά και θα είναι 0% σε οικογένειες με 4 παιδιά

Για εισόδημα 30.000 ευρώ:

– ετήσιο όφελος: χωρίς παιδιά 400 ευρώ, με 1 παιδί 800 ευρώ, με 2 παιδιά 1.200 ευρώ, με 3 παιδιά 2.100 ευρώ, με 4 παιδιά 4.100 ευρώ.

Για εισόδημα 40.000 – 60.000 ευρώ:

Καθιερώνεται ενδιάμεσος συντελεστής 39% από 44% σήμερα.