Κυρανάκης: Τον Αύγουστο του 2026 όλη η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα έχει όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας – Τι είπε για μετρό, τρόλεϊ και ΟΠΕΚΕΠΕ

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ το μεσημέρι της Πέμπτης (7/8) ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης τόνισε πως σε «11 μήνες από σήμερα τον Αύγουστο του 2026 όλη η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα έχει διπλή υποδομή και όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας».

Ο κ. Κυρανάκης αναφέρθηκε στο νέο σύστημα γεωεντοπισμού, το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί σε τρένα και με το οποίο έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 60 δρομολόγια.

Όπως είπε το νέο αυτό σύστημα, το εντελώς καινοτόμο, έχει ακρίβεια 5 εκατοστών σε αντίθεση με το GPS που δίνει απόκλιση 15 μέτρων και δεν προσφέρει ασφαλή εντοπισμό σε διπλή γραμμή, δηλαδή δεν δείχνει αν το τρένο βρίσκεται στη γραμμή ανόδου ή στη γραμμή καθόδου.

«Δοκιμάστηκε, δουλεύει έχει εγκατασταθεί στο Κέντρο Τηλεδιοίκησης Αχαρνών», είπε χαρακτηριστικά.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών εξήγησε ότι έμπειροι υπάλληλοι κι ένας έμπειρος προϊστάμενος έχουν υπό τη δική του εποπτεία αυτό το νέο σύστημα και προσλαμβάνεται προσωπικό για να εκπαιδευτεί.

«Ποτέ ξανά τυφλά τρένα στην Ελλάδα»

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών ανακοίνωσε πως από το τέλος Αυγούστου, το νέο σύστημα θα έχει μπει σε όλα τα τρένα, δηλαδή σε 168 αμαξοστοιχίες για «να μην έχουμε ποτέ ξανά τυφλά τρένα στην Ελλάδα», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι πρόκειται για μία «μία πάρα πολύ σοβαρή και απαραίτητη δικλείδα ασφαλείας, η οποία εξασφαλίζει ότι 24 ώρες το 24ωρο για όλα τα οχήματα που κινούνται σε οποιοδήποτε τμήμα γραμμής, όχι μόνο στο Αθήνα Θεσσαλονίκη. Το Κέντρο Εποπτείας θα βλέπει που ακριβώς είναι τα τρένα, σε ποια γραμμή κινούνται και θα έρχονται αυτόματες ειδοποιήσεις. Δηλαδή με άλλα λόγια αν δύο τρένα από ανθρώπινο λάθος μπουν ξανά στην ίδια γραμμή, κάποιος θα το βλέπει και θα το αποτρέψει».

Για τη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη όσον αφορά το σύστημα ασφαλείας ECTS, δήλωσε ότι τα έργα προχωρούν και ειδικότερα στη Θεσσαλία που καταστράφηκαν λόγω της κακοκαιρίας Daniel.

«Σε 11 μήνες από σήμερα τον Αύγουστο του 2026 όλη η γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη θα έχει διπλή υποδομή και όλα τα σύγχρονα συστήματα ασφαλείας», προσέθεσε.

Για τον κλιματισμό στο μετρό

Για την έλλειψη κλιματισμού στο μετρό ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, ο κ. Κυρανάκης ανέφερε ότι από τους 52 συρμούς, οι 32 έχουν κλιματισμό κανονικά και 20, οι οποίοι παραγγέλθηκαν του ΠΑΣΟΚ το 2000 δεν έχουν.

«Πήρε την απόφαση ένας υπουργός, μία κυβέρνηση στην Ελλάδα και στην Αθήνα του καύσωνα, που είναι μία κατάσταση που αντιμετωπίζουμε δεκαετίες, εκείνη την εποχή είχαμε λιποθυμίες και κάποιες δύσκολες αποφάσεις. Κάποιος λοιπόν πήρε την απόφαση να παραγγείλει βαγόνια εκατομμυρίων χωρίς κλιματισμό. Η επόμενη παραγγελία 2012-2013 και είναι βαγόνια που έχουν κλιματισμό», είπε χαρακτηριστικά.

Δήλωσε ακόμα ότι μαζί με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη, έχουν κάνει αίτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), «με πρόταση χρηματοδότησης για για νέους συρμούς, προφανώς με μηχανολογικά εξελιγμένο εξοπλισμό αλλά και κλιματισμό».

Είπε ακόμα ότι τα παλιά τρένα μπορούν να αποκτήσουν κλιματισμό, αλλά είναι μία διαδικασία «η οποία απαιτεί καταρχάς αφαίρεση συρμών από το δίκτυο».

«Για να φτιάξεις έναν συρμό μαζί με κλιματισμό πρέπει να τον βγάλεις από το δίκτυο. Άρα αυτό μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα. Η λύση που εξετάζουμε με στόχο το επόμενο καλοκαίρι να μην ξαναζήσουμε αυτή την κατάσταση είναι στην κατεύθυνση να μην επηρεαστεί και η συχνότητα», προσέθεσε.

«Θα κάνουμε αυτό που πρέπει, διότι έχω δεσμευθεί και εγώ προσωπικά επειδή με νοιάζει το θέμα. Δεν ανέχομαι να βλέπω μια εικόνα ανθρώπων οι οποίοι λιώνουν από τη ζέστη μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το 2025, ειδικά από τη στιγμή που και τα καινούργια μετρό, όπως αυτό στη Θεσσαλονίκη, έχει όλες τις σύγχρονες ανέσεις, προφανώς κλιματισμό και όλα τα υπόλοιπα», υπογράμμισε.

Μάλιστα έφερε σαν παράδειγμα τα λεωφορεία, για τα οποία γίνεται μία πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε να ανανεωθεί πλήρως ο στόλος.

«Το φθινόπωρο θα είμαστε στο ένα δεύτερο, στο μισό στόλο, ανανεωμένο, με καινούργια λεωφορεία. Δηλαδή 750 από τα 1.500 στο σύνολο θα είναι καινούργια, τα περισσότερα από αυτά ηλεκτρικά, προφανώς με κλιματισμό και σύγχρονες τεχνολογίες. Μέχρι τον Ιανουάριο του 2026 θα είμαστε στα 1000 και μέχρι το 2027 στα 1.500», συμπλήρωσε.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών τόνισε ότι «του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι εντελώς διαφορετικό στο μετρό και στον ΗΣΑΠ».

Για τη συχνότητα των δρομολογίων εξήγησε πως «όταν είναι καινούργια έχουν λιγότερες βλάβες, άρα βγαίνουν λιγότερα εκτός δικτύου και άρα λοιπόν τα δρομολόγια μπορεί να είναι πιο συχνά, πιο πυκνά. Όταν έχουμε παλιά λεωφορεία. Υπενθυμίζω η Νέα Δημοκρατία βρήκε το 2019 την πλειοψηφία του στόλου από το 1999 και το πιο πρόσφατο του 2011».

«Κάναμε ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα, κυρίως μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Για όσους μας κατηγορούσαν ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πηγαίνει στους λίγους και στους ισχυρούς και σε λίγες τσέπες κλπ. Όλα τα καινούργια λεωφορεία είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης, όλα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν το ξέρει ο κόσμος ότι η προτεραιότητα τότε όσων το σχεδίασαν ήταν μαζί με τα Κέντρα Υγείας ανακαίνιση νοσοκομείων. Μαζί με όλα αυτά ήταν και λεωφορεία καινούργια για να μπορεί να εξυπηρετείται καλύτερα ο κόσμος», προσέθεσε.

«Αλλάζουν μετά από 25 χρόνια οι ράγες του μετρό πριν φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους»

Ο κ. Κυρανάκης ανακοίνωσε και μία σημαντική είδηση καθώς όπως είπε αλλάζουν οι ράγες του μετρό μετά από 25 χρόνια, πριν φτάσουν στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

«Το υπουργείο μας λοιπόν είδε προληπτικά την κατάσταση στις ράγες του μετρό πριν γίνει πρόβλημα», υπογράμμισε.

«Οι ράγες έχουν κύκλο ζωής κοντά στα 25-30 χρόνια λέει ο κατασκευαστής και εμείς έχουμε κάνει τις μετρήσεις για να δούμε πόση φθορά έχουν οι ράγες σε χιλιοστά. Είναι κοντά στον τελικό κύκλο ζωής τους. Άρα λοιπόν, προληπτικά ερχόμαστε και κάνουμε αντικατάσταση για να μπορέσει το μέτρο να κινείται με ασφάλεια», συμπλήρωσε.

«Αυτό θα διαρκέσει περίπου 12 μήνες. Προφανώς σε τμήματα μεταξύ σταθμών για ένα μήνα. Σε κάθε στάδιο εργασιών θα πρέπει το μετρό να κλείνει λίγο νωρίτερα το βράδυ. Θα το κάνουμε με τρόπο ώστε να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος στο μέτρο του δυνατού, αλλά ένα αναγκαίο μέτρο το οποίο παίρνουμε, επαναλαμβάνω προληπτικά, επειδή κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν και πριν από μένα, ώστε να προβλέψουν αυτή την ανάγκη. Να μην ερχόμαστε στο ελληνικό δημόσιο διαπιστωτική και να λέμε κάτι χάλασε, τρέξτε να προλάβετε», εξήγησε ακόμα ο κ. Κυρανάκης.

Για τη συχνότητα των δρομολογίων τους θερινούς μήνες

Αναφερόμενος στη συχνότητα των δρομολογίων κατά τους θερινούς μήνες δήλωσε ότι θα προσπαθήσει να γίνει ένας προγραμματισμός του χρόνου για να πάνε καλύτερα τα πράγματα, ωστόσο εξήγησε ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν τις άδειες τους.

«Επειδή οι εργαζόμενοι βάζουν τεράστια πλάτη στο μέτρο που ανακοινώσαμε για το 24ωρο τα Σάββατα, το οποίο ξεκινά 13 Σεπτεμβρίου Σάββατο και στόχο έχει τη μείωση των τροχαίων, το βράδυ του Σαββάτου, που είναι η πιο θανατηφόρα μέρα και ώρα στους αθηναϊκούς δρόμους και θα τους επιβραβεύσουμε και οικονομικά. Και αυτό θέλω να πω ότι και αυτοί το καλοκαίρι έχουν τις οικογένειές τους και πρέπει και αυτοί να πάρουν τις άδειές τους. Και το σεβόμαστε αυτό απολύτως.

Είμαστε υποχρεωμένοι ο προγραμματισμός μας, έχει για φέτος αρκετές προσλήψεις και στα λεωφορεία και στο μετρό. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι του χρόνου το καλοκαίρι θα είναι καλύτερη κατάσταση και σε επίπεδο κλιματισμού και σε επίπεδο βαρδιών. Η συχνότητα όμως από τον Σεπτέμβρη επανέρχεται κανονικά», είπε ακόμα.

Ο κ. Κυρανάκης εξήγησε ότι εκτός από τους οδηγούς υπάρχουν και οι τεχνίτες σε αμαξοστάσια, οι οποίοι «μέσα στο λιοπύρι, χωρίς να έχουν κι αυτοί καλές συνθήκες είναι κάτω από τα βαγόνια, μέσα στα σίδερα και προσπαθούν μέσα σε λίγες ώρες να κάνουν απαραίτητες συντηρήσεις ώστε τα βαγόνια να είναι ξανά στη γραμμή. Αυτό είναι μια εικόνα που δεν την έχει ο κόσμος ως μέρος μιας καθημερινότητας. Αλλά αυτοί δίνουν μια μάχη με τις ώρες για να μπορέσουν να προλάβουν και χρειάζεται σεβασμό».

«Άρα λοιπόν τους θερινούς μήνες και οι τεχνίτες και το κέντρο ελέγχου και οι μηχανοδηγοί που είναι το λιγότερο πρόβλημα γιατί μηχανοδηγούς έχουμε είναι έχουν και αυτοί τις άδειές τους. Θα κάνουμε έναν προγραμματισμό για του χρόνου για να πάμε λίγο καλύτερα», συμπλήρωσε.