Κουτσούμπας: Ο λαός και το κίνημά του δεν τσιμπάνε στην κοροϊδία, θα βάλουν τέλος στην αντιλαϊκή πολιτική

«Έχετε αντίπαλο και μάλιστα πολύ δυνατό, τον λαό και το κίνημά του, που δεν τσιμπάει στην κοροϊδία που επιχειρείται και σύντομα θα βάλει τέλος στην αντιλαϊκή πολιτική, φράζοντας ταυτόχρονα τον δρόμο σε κάθε επίδοξο, ίδιας κοπής με την κυβέρνηση, συνεχιστή του». Αυτό επισήμανε μεταξύ άλλων στην ομιλία του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση, παρεμβαίνοντας στη συζήτηση που διεξάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής για τη φορολογική μεταρρύθμιση και τα μέτρα – κοροϊδία της ΔΕΘ.

Όπως τόνισε, το ΚΚΕ θα είναι στην πρώτη γραμμή των λαϊκών αγώνων για να «κάνει δύσκολη τη ζωή της κυβέρνησης, όπως αυτή κάνει τη ζωή δύσκολη στον λαό και τη νεολαία».

Ο Δ. Κουτσούμπας κατήγγειλε ότι μπορεί η κυβέρνηση να επαναλαμβάνει μονότονα τη λέξη παροχές, γνωρίζει όμως ότι είναι δύσκολο να κοροϊδέψει τις λαϊκές οικογένειες, την ώρα που η αγανάκτηση απέναντι στην εφαρμοζόμενη πολιτική συνεχώς δυναμώνει.

Αναφέρθηκε στο κλείσιμο των ΕΛΤΑ καταγγέλλοντας την πολιτική απαξίωσης που εφαρμόζει η σημερινή αλλά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις στο πλαίσιο της ιδιωτικοποίησής τους και απελευθέρωσης της συγκεκριμένης αγοράς.

Αναφέρθηκε ακόμα στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που έχει την σφραγίδα της κυβέρνησης της ΝΔ αλλά και της ΚΑΠ της ΕΕ που στηρίζουν και τα άλλα κόμματα. «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ μετατράπηκε σε ένα μηχανισμό ρουσφετιού και εξαγοράς, βολέματος των αρπακτικών που καμία σχέση δεν έχουν με τους πραγματικούς αγρότες, είπε. Ο αγροτικός κόσμος βράζει και ετοιμάζει κινητοποιήσεις ενάντια στο υψηλό κόστος παραγωγής, την ευλογιά που καταστρέφει το ζωικό κεφάλαιο και τις καταστροφές στις καλλιέργειες, πρόσθεσε.

Κατήγγειλε την κυβέρνηση που παρουσιάζει μία ψεύτικη εικόνα με τα μέτρα για το καλάθι της ΔΕΘ ενώ κανένα μέτρο δεν προσφέρει πραγματική ανακούφιση στον λαό, γεγονός που επιβεβαιώνεται και από το προσχέδιο του προϋπολογισμού όπου και πάλι το μάρμαρο θα πληρώσουν ο λαός, οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα. «Τα μέτρα της κυβέρνησης όχι μόνο είναι ψίχουλα αλλά και το άλλοθι για την κλοπή του λαϊκού εισοδήματος και την υπονόμευση των λαϊκών αναγκών», επισήμανε φέρνοντας χαρακτηριστικά παραδείγματα.

Ο Δ. Κουτσούμπας αναφέρθηκε επίσης στην έλευση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και στις ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας ότι η χώρα μας θα είναι στο επίκεντρο των επικίνδυνων ανταγωνισμών των ιμπεριαλιστών, που τους πληρώνουν πολλαπλά οι λαοί.

Καταλήγοντας αναφέρθηκε στις κινητοποιήσεις των υγειονομικών, μαθητών και εργατικών συνδικαλιστικών οργανώσεων που προετοιμάζουν με εντατικούς ρυθμούς τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα μετά τις δύο μεγάλες απεργιακές μάχες του Οκτώβρη ενάντια στη 13-ωρη σκλαβιά και στην ευελιξία, στους αγώνες αυτούς όπου το ΚΚΕ θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή.

Παρατίθεται ολόκληρη η ομιλία του Δ. Κουτσούμπα:

«Μπορεί στη σημερινή συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο, εσείς της κυβέρνησης, να επαναλαμβάνετε μονότονα τη λέξη “παροχές”, γνωρίζετε όμως πλέον, πόσο δύσκολο είναι να κοροϊδέψετε τις λαϊκές οικογένειες, την ώρα που η αγανάκτηση απέναντι στην πολιτική σας συνεχώς μεγαλώνει. Κι εδώ που τα λέμε δεν έχουν μαζευτεί και λίγα…

Αναφέρομαι, φυσικά, και στο λουκέτο που αιφνιδιαστικά βάλατε στα καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα, που δικαιολογημένα έχει προκαλέσει την αντίδραση των κατοίκων στις διάφορες περιοχές, όχι μόνο στις απομακρυσμένες, οι οποίοι βλέπουν τις ανάγκες τους να αντιμετωπίζονται και σε αυτή την περίπτωση μόνο ως κόστος.

Βέβαια, κάτω από τις αντιδράσεις των κατοίκων -και όχι φυσικά των βουλευτών σας που τώρα λούζονται τις συνέπειες των όσων κατά καιρούς σηκώνουν το χέρι τους και ψηφίζουν εδώ μέσα- κάνατε κι έναν ελιγμό. Παραιτήσατε και τον διευθύνοντα σύμβουλο, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι παραιτήστε του σχεδίου σας για οριστικό λουκέτο στα ΕΛΤΑ.

Και αυτό δεν ισχύει μόνο για τους βουλευτές της ΝΔ, αλλά και για τους άλλους, που κάνουν τώρα τους ανήξερους και έκπληκτους, ενώ έχουν βάλει το χεράκι τους για να φτάσουμε σε αυτό το χάλι, γιατί εδώ μιλάμε για ένα καλά προμελετημένο σχέδιο με ευθύνη όλων σας! Καθώς, η τωρινή εξέλιξη, αποτελεί συνέχεια της πολιτικής εμπορευματοποίησης και ιδιωτικοποίησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Το έργο αυτό, το χουμε δει και σε άλλους τομείς…

Είναι η κορύφωση μιας μακροχρόνιας πορείας με πυξίδα τη στρατηγική της απελευθέρωσης της ταχυδρομικής αγοράς με καθοδηγητή της την ΕΕ. Γιατί πριν φτάσουμε στο ονομαζόμενο “Στρατηγικό Σχέδιο Αναδιοργάνωσης 2023-2027” και τα εκατοντάδες λουκέτα της “απελευθέρωσης”, στο όνομα του εξορθολογισμού, που προωθείτε σήμερα με ξεδιάντροπες προφάσεις και δικαιολογίες, προηγήθηκαν, από όλες τις κυβερνήσεις, αλλεπάλληλοι νόμοι που ενσωμάτωναν Οδηγίες της ΕΕ, με αποτέλεσμα τη σταδιακή απαξίωση των ΕΛΤΑ και την είσοδο μεγάλων ιδιωτικών ομίλων στην κερδοφόρα αγορά, σε συνδυασμό βέβαια με την επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα των ίδιων των εργαζομένων.

Δεν χρειάζεται να πάμε πολύ μακριά! Η κυβέρνηση Τσίπρα, του ΣΥΡΙΖΑ με τους ΑΝΕΛ, ήταν αυτή η οποία ψήφισε την ένταξη των ΕΛΤΑ στο Υπερταμείο το 2016, ενισχύοντας την ιδιωτικοποίησή τους με τους εργολάβους και τα γραφεία ενοικίασης εργαζομένων να κάνουν «πάρτι» στα ΕΛΤΑ, εκτός φυσικά από τις μεγάλες ανταγωνιστικές εταιρίες.

Και τότε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, όπως τώρα οι υπουργοί της ΝΔ, δήλωνε “αναρμόδια” για τη λειτουργία των ΕΛΤΑ…

Από κει το έπιασε η κυβέρνησή σας, κύριοι της ΝΔ, και για να μην χάσετε ευκαιρία, συνεχίσατε στην ίδια ρότα. Το 2020 ψηφίσατε τροπολογία που άνοιγε το δρόμο για μαζικές απολύσεις εργαζομένων και έφερνε ακόμα μεγαλύτερο σάρωμα εργασιακών δικαιωμάτων, για να διευκολυνθούν η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, η παράδοσή τους σε “στρατηγικό επενδυτή”.

Στην πορεία τα μισά σχεδόν υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα έκλεισαν με συνοπτικές διαδικασίες, εργαζόμενοι δουλεύουν σε καθεστώς ομηρίας ως “ενοικιαζόμενοι”, ενώ εγκαταστάσεις των ΕΛΤΑ παραδίδονται σε ιδιωτικές εταιρείες μεταφορών, που “τρίβουν τα χέρια τους” φτάνοντας σήμερα στα λουκέτα.

Σας το λέμε ξανά και από αυτό το βήμα: Αντί για λουκέτα, απολύσεις και ιδιωτικοποίηση, έχετε όλη την ευθύνη να στηρίξετε τα ΕΛΤΑ με επαρκή κρατική χρηματοδότηση, προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και βελτίωση των υποδομών, για να εξασφαλίζεται η εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, σε κάθε γωνιά της χώρας.

Εμείς είμαστε και θα είμαστε στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα, κοιτώντας όμως μπροστά, στις δυνατότητες και τις ίδιες της ανάγκες της εποχής, στη σύγκρουση με το αντιλαϊκό κράτος, την ΕΕ και την πολιτική του καπιταλιστικού κέρδους, που ευθύνονται για τη σημερινή κατάσταση.

Πραγματικά, λοιπόν, έχουν μαζευτεί και πολλά και η αγανάκτηση απέναντι στην κυβερνητική πολιτική μεγαλώνει. Αναφέρομαι εδώ και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο έχει την υπογραφή της κυβέρνησής σας και τη σφραγίδα της ΚΑΠ της ΕΕ, την πολιτική της οποίας κανείς, ούτε εσείς της κυβέρνησης, ούτε οι υπόλοιποι της αντιπολίτευσης ακουμπάτε.

Με δική σας ευθύνη και των αρμόδιων υπουργών σας, ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξελίχθηκε σε έναν μηχανισμό ρουσφετιού, εξαγοράς, βολέματος των διαφόρων αρπακτικών, που καμιά σχέση δεν έχουν με τους πραγματικούς βιοπαλαιστές αγρότες. Αντίθετα, όλοι αυτοί ήταν το όχημα, όχι μόνο για να ξεπλυθεί η πολιτική ξεκληρίσματος των βιοπαλαιστών αγροτών, αλλά και για να συκοφαντηθούν οι κινητοποιήσεις τους.

Με ευθύνη της ΕΕ, της ίδιας της Κομισιόν είχε εγκριθεί ως επιλογή η “τεχνική λύση”, όπου αλλού βοσκούσαν τα κοπάδια και αλλού δηλώνονταν τα βοσκοτόπια, με αποτέλεσμα διάφορα λαμόγια να θησαυρίζουν.

Σας θέσαμε το ερώτημα και στην Εξεταστική Επιτροπή. Το έθεσε η βουλευτής μας, η Διαμάντω Μανωλάκου, στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης: “Γιατί δεν καταργείτε την τεχνική λύση;” Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε, ήταν η απάντηση του υπουργού σας. Αλήθεια γιατί δεν καταργείτε την τεχνική λύση; Μήπως γιατί παραμένει ένα χρήσιμο εργαλείο για να κάνετε τα κομματικά σας ρουσφέτια; Θα επανέλθουμε σ’ αυτό το ζήτημα.

Όμως, το κρίσιμο θέμα αυτή τη στιγμή είναι ότι φορτώνετε τα σπασμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ στις πλάτες των αγροτών, έχοντας ουσιαστικά επιβάλει στάση πληρωμών.

Και αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα: Πότε θα δώσετε στους βιοπαλαιστές αγρότες τις επιδοτήσεις που δικαιούνται;

Σταματήστε να τους μεταχειρίζεστε σαν μπαλάκι του πινγκ-πονγκ, ανάμεσα στο Υπουργείο και την ΕΕ για το πότε και αν θα εγκρίνει το σχέδιο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ! Οι επιδοτήσεις θα έπρεπε εδώ και καιρό, με ευθύνη της κυβέρνησης, να έχουν αποδοθεί στους δικαιούχους, όπως ζητάνε οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι.

Έχετε επίγνωση ποια είναι η κατάσταση;

Σας λέω, λοιπόν, μιας και τις προηγούμενες μέρες ήμουν σε έναν αγροτικό νομό της χώρας μας, της Μακεδονίας, στις Σέρρες, ότι ο αγροτικός κόσμος βράζει, οργανώνεται και προετοιμάζει κινητοποιήσεις, γιατί εξαιτίας της δικής σας πολιτικής και της πολιτικής της ΕΕ είναι αντιμέτωπος με το υψηλό κόστος παραγωγής, τις ζωονόσους, με την ευλογιά να καταστρέφει ζωικό κεφάλαιο, με τις συνέπειες επίσης από τις καταστροφές στις καλλιέργειες.

Εκεί, λοιπόν, στις Σέρρες, στο Σιδηρόκαστρο, στο Καρυδοχώρι, είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω με αγρότες, με παραγωγούς που δίνουν πραγματική μάχη επιβίωσης και οι εν ενεργεία αγρότες και τα παιδιά τους και οι συνταξιούχοι αγρότες και αγρότισσες. Και ύστερα κλαψουρίζετε δήθεν για την ερήμωση της υπαίθρου. Για το δημογραφικό μας πρόβλημα. Εσείς, με αυτές τις απαράδεκτες πολιτικές απέναντί τους τα δημιουργείτε όλα αυτά.

Μάχη επιβίωσης, βέβαια, δίνουν και οι βιοπαλαιστές επαγγελματίες. Στις Σέρρες πάλι, για παράδειγμα, συναντήθηκα με το σωματείο των ιδιοκτητών Φορτηγών Δημόσιας Χρήσης. Μιλάμε για πραγματική οικονομική και επαγγελματική τους εξόντωση. Για την ανυπαρξία μέτρων προστασίας του εισοδήματός τους καθώς, εκτός των άλλων, αντιμετωπίζουν και το υψηλό κόστος των λειτουργικών εξόδων.

Κι εσείς τι κάνετε απέναντι σε όλα αυτά; Συνεχίζετε το παραμύθι!

Έχετε στήσει μια ολόκληρη επικοινωνιακή εκστρατεία, από τον Αύγουστο κιόλας, μέσα στο κατακαλόκαιρο, και την συνεχίζετε μέχρι και σήμερα, με την ψήφιση του νομοσχεδίου. Σκοπός σας είναι να παρουσιάσετε μια ψεύτικη εικόνα σχετικά με τα μέτρα που περιλαμβάνονται σε αυτό, δηλαδή το περιβόητο “καλάθι της ΔΕΘ”.

Μπαράζ δημοσιευμάτων σε φιλικά σας ΜΜΕ, διάφορες φιέστες στη ΔΕΘ, παρουσιάσεις, εξειδικεύσεις, συνεντεύξεις τύπου αργότερα, όλα τα έχει το πακέτο, εκτός από την πραγματική ανακούφιση του ελληνικού λαού.

Μιλάτε, σαν να πρόκειται για καμιά κοσμογονία! Την βαφτίζετε μάλιστα ως τη “μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση μετά τη μεταπολίτευση”! Προσπαθείτε να καλλιεργήσετε στους εργαζόμενους -που βλέπουν να τους τελειώνει ο μισθός στα μισά του μήνα- στους αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες που μένουν χωρίς εισόδημα και με μεγάλα χρέη, στους βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, την εντύπωση ότι δήθεν πρόκειται να δουν μια πολύ σημαντική ενίσχυση του εισοδήματός τους με το νέο έτος.

Όμως το ψέμα έχει κοντά ποδάρια…

Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στο προσχέδιο του Κρατικού Προϋπολογισμού του 2026, που έχετε ήδη καταθέσει, για να επιβεβαιωθεί αυτό που όλοι είχαν υποψιαστεί. Ότι δηλαδή τα περιβόητα μέτρα σας, για την συντριπτική πλειοψηφία, και ιδιαίτερα για τα πιο χαμηλά εισοδήματα, αποτελούν, όχι απλώς ψίχουλα, αλλά κάτι χειρότερο: Το άλλοθι για την κλοπή του λαϊκού εισοδήματος, για την υπονόμευση όλων των λαϊκών αναγκών, που συνεχώς μεγαλώσει.

Ας μιλήσουμε με αριθμούς, για να τελειώνει το παραμύθι:

Στον πυρήνα της προπαγάνδας σας βρίσκεται η πολύ μικρή μείωση που κάνετε στους συντελεστές του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων για τα ποσά άνω των 10.000 ευρώ, γιατί μέχρι τις 10.000 δεν μειώνετε τίποτα… επί της ουσίας, με τα μέτρα αυτά, αυξάνετε τις φορολογικές ανισότητες.

Μιλάτε για μέτρα ύψους 1,2 δισ. ευρώ. Τι προβλέπετε, όμως, να εισπράξετε από φόρους φυσικών προσώπων το 2026 με βάση το δικό σας προσχέδιο; 100 εκατομμύρια λιγότερα από πέρσι! 0,1 δισ. δηλαδή και όχι 1,2 δισ!

Γιατί συμβαίνει αυτό;

Διότι, αντί να τιμαριθμοποιήσετε τις φορολογικές κλίμακες, ώστε να προσαρμόζονται στην πραγματικότητα, τις αφήνετε ως έχουν. Κερδίζετε επιπλέον έσοδα και έρχεστε μετά από 4 χρόνια πληθωρισμού, να κάνετε μια μικρή μόνο διόρθωση… και αυτό το παρουσιάζετε και σαν παροχή από πάνω!

Τι άλλο λέει το προσχέδιο; Ότι τα συνολικά φορολογικά έσοδα προβλέπεται να αυξηθούν κατά 2,6 δισ. ευρώ! Ποια είναι η κύρια πηγή αυτής της αύξησης;

Μα, φυσικά, ο ΦΠΑ, συνολικά οι έμμεσοι φόροι, οι κατεξοχήν αντιλαϊκοί φόροι δηλαδή. Αυτοί που -για να το πούμε και πιο απλά- είναι ίδιοι και για τον χαμηλόμισθο και για τον εφοπλιστή! Και βέβαια η τεράστια ακρίβεια, την αύξηση της οποίας αυτοί οι φόροι ακολουθούν.

Κι επιμένετε να μην μηδενίζετε ή έστω να μειώνετε τους συντελεστές στα είδη άμεσης ανάγκης, γιατί προφανώς σας βολεύει αυτή η κατάσταση, για να συγκεντρώνετε θηριώδη υπερπλεονάσματα.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ, και στην αρμόδια Επιτροπή και εδώ μέσα, με συγκεκριμένα παραδείγματα, έχουν κάνει, και θα κάνουν στη συνέχεια περισσότερο, φύλλο και φτερό την προπαγάνδα σας για τη δήθεν στήριξη ιδιαίτερα των οικογενειών με παιδιά.

Έχουν αποδείξει ότι για πάρα πολλές οικογένειες η όποια ελάφρυνση στον φόρο εισοδήματος, θα είναι πολύ μικρότερη από τις απώλειες που θα έχουν από το επίδομα τέκνων, αφού δεν τιμαριθμοποιείτε ούτε αυτά τα εισοδηματικά κριτήρια και τούς πετάτε έξω.

Για να μην πούμε για την άλλη κοροϊδία που κάνετε, με τη δήθεν μείωση της φορολόγησης στους νέους εργαζόμενους, των οποίων το πρόβλημα, φυσικά, δεν είναι η φορολογία εισοδήματος, αλλά οι πολύ χαμηλοί μισθοί που παίρνουν.

Και βέβαια, η μνήμη μας δεν ξεκινάει από τη ΔΕΘ και μετά. Θυμόμαστε πολύ καλά, τι έχει προηγηθεί και στο ζήτημα της φορολογίας όλα τα τελευταία χρόνια.

Το 2010, μισθωτός με 13.000 ευρώ πλήρωνε 180 ευρώ φόρο τον χρόνο και σήμερα πληρώνει 780.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα των αλλεπάλληλων μέτρων που έχετε ψηφίσει και εσείς και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις για να πιάνονται οι δημοσιονομικοί στόχοι σας, να τηρούνται οι δεσμεύσεις του Συμφώνου Σταθερότητας της ΕΕ, στις οποίες, και σήμερα όλα τα κόμματα του συστήματος, ορκίζονται.

Αυτά άλλωστε εσείς θεωρείτε και ως εικονίσματα. Αυτά και αυτούς προσκυνάτε…

Το είπαν άλλωστε και στις τοποθετήσεις τους τα άλλα κόμματα. Αποδέχονται το αντιλαϊκό πλαίσιο και δίνουν τη μάχη μέσα σε αυτό το αντιλαϊκό πλαίσιο: “Κόψε κάτι από εδώ, δώσε κάτι από εκεί”. Αυτή είναι η βολική σας αντιπολίτευση, που λέμε εμείς..

Κανείς σας, φυσικά, δεν τολμά να αγγίξει τα τεράστια κέρδη των μεγάλων του κεφαλαίου, των εισηγμένων εταιρειών, των εφοπλιστών, των τραπεζών, των σούπερ μάρκετ, των ενεργειακών ομίλων, αφού αυτά σηματοδοτούν την περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη, που είναι ο κοινός σας ανίερος στόχος.

Αντίθετα, τούς δίνετε και νέα κίνητρα με το νομοσχέδιο αυτό. Και, πιο συγκεκριμένα, στους βιομηχάνους που ετοιμάζονται για ακόμα μεγαλύτερες μπίζνες με τους εξοπλισμούς, δηλαδή με τους πολέμους των ιμπεριαλιστών και με την επικίνδυνη εμπλοκή της χώρας μας σε αυτούς.

Η σημερινή μέρα, μάλιστα, δεν είναι καθόλου τυχαία, καθώς ξεκινά το 6ο Διατλαντικό Συνέδριο Ενεργειακής Συνεργασίας και μαζί με αυτό ξεκινά και το έργο της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, η οποία φυσικά και δεν έχει έρθει εδώ για να διασκεδάζει στα μπουζούκια και να πηγαίνει σε γκαλά, όπως θα έπρεπε να πιστέψουμε, με βάση όλα αυτά τα φαιδρά που έχουμε ακούσει και έχουμε δει όλες αυτές τις τελευταίες μέρες, από τα κανάλια και το διαδίκτυο.

Γιατί πίσω από τις κοινωνικές εκδηλώσεις, έρχεται μια συγκεκριμένη ατζέντα, με συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες, απέναντι στα οποία ο λαός μας πρέπει να έχει τα μάτια του ανοιχτά.

Η συγκεκριμένη κυρία, λοιπόν, έχει έρθει εδώ για να τρέξει τους σχεδιασμούς των ΗΠΑ για μετατροπή της χώρας μας σε κόμβο του πανάκριβου αμερικάνικου LNG, για να προχωρήσει το σχέδιο της πλήρους απεξάρτησης της ΕΕ από το ρώσικο φυσικό αέριο.

Όπως και να τρέξει, επίσης, τους σχεδιασμούς για την προώθηση του λεγόμενου Ινδικού εμπορικού δρόμου, εις βάρος του ανταγωνιστικού κινέζικου, που, εκτός των άλλων, προϋποθέτει και τον έλεγχο των ελληνικών λιμανιών, την αντιμετώπιση της παρουσίας των ανταγωνιστών τους σε αυτά.

“Η χώρα μας θα είναι το επίκεντρο των ευρωατλαντικών ενεργειακών εξελίξεων” είπε ο Υπουργός σας της Ενέργειας. Και η δήλωση αυτή μεταφράζεται ως εξής: Η χώρα μας θα είναι το επίκεντρο των επικίνδυνων ανταγωνισμών των ιμπεριαλιστών, που θα τους πληρώσουν πολλαπλά οι λαοί.

Αυτό θα γίνει και με τη συμφωνία που υπογράψατε σήμερα, σχετικά με τις συμβάσεις παραχώρησης σε οικόπεδα του Ιονίου και για την οποία προκλητικά πανηγυρίζετε, με την οποία παραδίδετε τον ενεργειακό πλούτο της χώρας στα μονοπώλια, ιδιαίτερα στο αμερικάνικο μονοπώλιο της ExxonMobil, με τη γνωστή λογική ότι έτσι θα προστατευθούν τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο, όπως συμβαίνει πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Οι λαοί όμως δεν θα κάτσουν όμως να τα δεχθούν όλα αυτά παθητικά.

Μπορεί ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο Πρωθυπουργός να συνάντησαν την κ. Γκίλφοιλ, υποτίθεται για να τους δώσει αυτή τα διαπιστευτήριά της και τελικά της έδωσαν εκείνοι τα δικά τους, λέγοντας ότι ο “αντιαμερικανισμός” έχει μειωθεί στη χώρα, διαφημίζοντας μάλιστα αυτό το λαομίσητο άγαλμα του μακελάρη Τρούμαν που βρωμίζει την πρωτεύουσα της χώρας μας, όμως η πραγματικότητα, δυστυχώς για εσάς, είναι άλλη.

Την αποτυπώνουν, άλλωστε, και οι έρευνες κοινής γνώμης του ίδιου του ΝΑΤΟ, που λένε ότι η Ελλάδα είναι μακράν πρώτη σε αρνητικές γνώμες για το ΝΑΤΟ ανάμεσα στα κράτη-μέλη του! Τι να κάνουμε, κύριοι της κυβέρνησης, αυτό ακριβώς πιστεύει ο λαός μας, όσο κι αν σας ενοχλεί και γι’ αυτό το αποσιωπάτε.

Και φαίνεται καθαρά πόσο πολύ σας ενοχλεί, και εσάς και την αστική δικαιοσύνη, όχι απλά το αίσθημα του λαού, αλλά κυρίως η οργανωμένη δράση των εργαζομένων ενάντια στους πολεμικούς σχεδιασμούς.

Γιατί αυτοί, οι εργαζόμενοι, είναι που έχουν τη δύναμη να τους ακυρώσουν.

Αυτό δείχνει και η απαράδεκτη δίωξη του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και του σωματείου των λιμενεργατών στο λιμάνι του Πειραιά, για την κινητοποίηση με την οποία τα σωματεία μπλόκαραν την αποστολή πολεμικού υλικού στο κράτος-δολοφόνο του Ισραήλ, ώστε να μην καταλήξει στα κορμιά των αμάχων και των παιδιών της Γάζας.

Εδώ και τώρα να την πάρετε πίσω αυτή την απαράδεκτη δίωξη!

Ο ελληνικός λαός , η νεολαία δεν θα κάτσουν να τα δεχθούν όλα αυτά παθητικά!

Γιατί την ίδια ώρα που δίνονται δεκάδες δισεκατομμύρια στους εξοπλισμούς, που όλη οικονομία μετατρέπεται σε πολεμική, την ίδια ώρα παγώνουν οι κοινωνικές δαπάνες στην παιδεία, στην υγεία, στην πρόνοια, στην ασφάλιση, στις συντάξεις, και η όποια χρηματοδότηση για τις ανάγκες σε υποδομές είναι πολύ πιο κάτω από τις ανάγκες, εντείνεται ταυτόχρονα η εκμετάλλευση στους χώρους δουλειάς.

Γι’ αυτό και σήμερα οι δρόμοι της Αθήνας, οι δρόμοι της Ελλάδας είναι γεμάτοι με τους απεργούς υγειονομικούς, που διεκδικούν μαζικές προσλήψεις, μονιμοποίηση συμβασιούχων, κατάργηση της επιχειρηματικής δράσης, οργανισμούς που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες. Είναι γεμάτοι με φοιτητές που εκφράζουν αγανάκτηση για τις διαγραφές στα πανεπιστήμια, την πανάκριβη φοιτητική στέγη και το κόστος των σπουδών. Είναι γεμάτοι με μαθητές, καθηγητές, δασκάλους και γονείς που απαιτούν κάλυψη των κενών που παραμένουν στα σχολεία παρότι έχει μπει ο Νοέμβριος, αντιδρούν στις συγχωνεύσεις τμημάτων, διεκδικούν λύσεις στη μεταφορά των μαθητών, στις ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή. Και βεβαίως αντιδρούν στα σχέδια σας για το Εθνικό Απολυτήριο, δηλαδή στην εισαγωγή Πανελλαδικών εξετάσεων από την Α’ Λυκείου.

Γι’ αυτό και οι εργατικές συνδικαλιστικές οργανώσεις προετοιμάζουν με εντατικούς ρυθμούς τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα μετά τις δύο μεγάλες απεργιακές μάχες του Οκτώβρη ενάντια στη 13ωρη σκλαβιά και στην “ευελιξία”.

Γι’ αυτό και οι αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις ετοιμάζουν τις δικές τους αγωνιστικές κινητοποιήσεις με μπλόκα και άλλες μορφές πάλης.

Εκεί θα είμαστε κι εμείς, στην πρώτη γραμμή, για να σας κάνουμε τη ζωή δύσκολη, επειδή ακριβώς εσείς είστε που κάνετε τη ζωή δύσκολη στο λαό μας, στη νεολαία μας.

Να αποδεικνύουμε κάθε μέρα, κάθε ώρα ότι έχετε αντίπαλο και μάλιστα πολύ δυνατό, τον λαό και το κίνημά του, που δεν “τσιμπάει” στην κοροϊδία που επιχειρείτε και που σύντομα θα βάλει τέλος στο αντιλαϊκό σας έργο, Φράζοντας ταυτόχρονα και τον δρόμο σε κάθε επίδοξο -ίδιας κοπής με εσάς- συνεχιστή του».