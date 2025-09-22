Κόντρα Μυλωνάκη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Κόντρα ξέσπασε μεταξύ του Γιώργου Μυλωνάκη και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, με αφορμή την επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που ζήτησε από τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ να καταθέσει στη Βουλή υπόμνημα, που έλαβε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Απαντώντας στην ερώτηση της κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Μυλωνάκης είπε ότι: «Δεν υπήρξε κανένα υπόμνημα σημαίνοντος στελέχους. Το έγγραφο δεν είναι υπόμνημα. Είναι ενημερωτικό σημείωμα και έτσι το κατονομάζει και ο συντάκτης του. Δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του εγγράφου. Δεν έχει αποδέκτη. Ο συντάκτης του δε, δεν είναι κάποιος στέλεχος υπουργείου, είναι συνεργάτης μας στην Προεδρία της Κυβέρνησης για τα αγροτικά ζητήματα. Στην πραγματικότητα είναι ένα είδος non paper. Εστάλη στο κινητό μου τηλέφωνο στις 15/6 μέσω διαδικτυακής εφαρμογής. Αυτό μου προκαλεί ερωτήματα πως κάποιοι το κατέχουν. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έστρεψε τα πυρά της κατά του κ. Μυλωνάκη, τον οποίο κατηγόρησε για υπεξαγωγή εγγράφου καθώς υποστήριξε ότι το έγγραφο έχει συνταχθεί από δημόσιο υπάλληλο.

Επέμεινε, δε, να ρωτά τον υφυπουργό αν είχε ενημερώσει τον κ. Μπουκώρο ότι παρακολουθείτο στο πλαίσιο της έρευνας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και γι’ αυτό δεν υπουργοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2024. «Ο κ. Μπουκώρος το έχει πει. Σας ρωτώ συγκεκριμένα. Γνωρίζατε ή όχι ότι παρακολουθείτο ο κ. Μπουκώρος; Γνωρίζατε ή όχι την εμπλοκή της ευρωπαϊκής εισαγγελίας στην έρευνα; Κύριε Μυλωνάκη έχετε ήδη διαπράξει υπεξαγωγή εγγράφου. Η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών είναι χοντρή παραβίαση» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Κωνσταντοπούλου.

Απαντώντας, ο κ. Μυλωνάκης θύμισε στην κ. Κωνσταντοπούλου πως ήδη έχει διαψεύσει με δημόσια ανάρτηση τα περί ενημέρωσης βουλευτών για περιεχόμενο νόμιμων επισυνδέσεων ζητώντας από την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να του υποδείξει πότε κ. Μπουκώρος είπε αυτά που η ίδια υποστηρίζει ότι είπε.

«Η απάντηση είναι ότι θα ψάξετε αλλά δεν θα βρείτε γιατί δεν το έχει πει. Ξέρετε πού έχει ειπωθεί; Σε ευφάνταστα δημοσιεύματα. Σας το λέω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο. Δεν ενημέρωσα κανέναν και δεν είχα καμία γνώση νόμιμων επισυνδέσεων. Αυτή είναι η αλήθεια», ανέφερε.

Καταλήγοντας, είπε: «Η τακτική σας είναι γνωστή. Πες πες πάντα κάτι μένει. Μετά λέτε, παρακολουθούμε τους ευρωπαίους εισαγγελείς. Δεν έχετε κανένα όριο; Μας λέτε ότι ο κ. Μπουκώρος δεν υπουργοποιήθηκε στο ανασχηματισμό του Ιουνίου 2024. Δηλαδή δεν υπουργοποιήθηκε τότε, μετά το ξεχάσαμε και υπουργοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025. Καταλαβαίνω ότι η στάση σας μπορεί να θεωρείτε ότι πουλάει. Αυτά τα ψεύδη προς άγρα δικών σας ψήφων όχι εδώ. Ούτε θα δεχθούμε να ρίχνετε τόνους λάσπης επειδή αυτό είναι το μόνο που ξέρετε να κάνετε».