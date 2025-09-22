Europa League: Αρχίζει την Τετάρτη το «ταξίδι» της League Phase για τον ΠΑΟΚ – Την Πέμπτη στη «μάχη» ο Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ακόμα 34 ομάδες, παίρνουν σειρά, μπαίνουν στην… αφετηρία και ξεκινάνε (24, 25/9) το δικό τους ταξί στην League phase του Europa League. Παίρνοντας τη… σκυτάλη από το Champions League, σε μία διαδρομή που θα ολοκληρωθεί με τον τελικό στο «Beşiktaş Park» στην Κωνσταντινούπολη στις 30 Μαΐου 2026. Αυτή είναι 55η σεζόν της διοργάνωσης, 17η από τότε που έγινε Europa League.

O ΠΑΟΚ υποδέχεται στις 19:45 την προσεχή Τετάρτη 24/9 την Μακάμπι Τελ Αβίβ, ενώ μια μέρα μετά (25/9, 22:00) ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην Ελβετία από την Γιουνγκ Μπόις.

Μία League phase αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ

Ένα ταξίδι αξίας 5,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, όσο η αξία των 36 ομάδων που συμμετέχουν, σύμφωνα με την εξειδικευμένη ιστοσελίδα transfertmarkt.

Ο Παναθηναϊκός με εκτιμώμενη αξία 93,40 εκατομμύρια ευρώ, είναι 22ος στην σχετική κατάταξη και βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον -24ο- ΠΑΟΚ (92,38 εκατ. ευρώ).

Στην κορυφή, η ομάδα με την υψηλότερη χρηματιστηριακή αξία , είναι η Πόρτο με 363,5 εκατομμύρια ευρώ.

Τα χρήματα:

Συνολικά 3,548 δισ. ευρώ έσοδα αναμένει η UEFA από τις 3 διοργανώσεις συλλόγων. Από αυτά 565 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν στους συλλόγους του Europa League.

Mια νίκη στην πρώτη φάση της ενιαίας κατάταξης, δίνει 450.000 εκατομμύρια , η ισοπαλία 150.000 ευρώ. Επίσης για τις θέσεις «1-8» στη League Phase 600.000 ευρώ, τις θέσεις «9-16» 300.000 ευρώ και την παρουσία στα playoffs 300.000 ευρώ.

Στη δεύτερη φάση υπάρχουν επίσης πλούσια μπόνους: 1,75 εκατομμύρια για τη φάση των «16», 2,5 εκατομμύρια για τους προημιτελικούς, 4,5 για τους ημιτελικούς και 7 για τον φιναλίστ που έχασε, ενώ ο νικητής του τελικού θα πάρει 13 εκατομμύρια ευρώ.

Η διαδρομή και το σύστημα

Η διαδρομή, με την προκριματική φάση του Europa League 2025/26, ξεκίνησε στις 10 Ιουλίου.

Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με τη νέα φόρμουλα, οι πρώτοι οκτώ της κατάταξης πηγαίνουν απευθείας στη φάση των «16», ενώ εκείνοι από την 9η έως την 24η θέση θα συναντηθούν για να βγουν οι υπόλοιπες οκτώ ομάδες. Οι οκτώ ηττημένοι αποκλείονται όπως αυτοί από την 25η έως την 36η θέση.

Οι 36 ομάδες της League phase του Europa League:

Άστον Βίλα

Βασιλεία

Μπολόνια

Μπράγκα

Μπραν

Θέλτα

Σέλτικ

Ερυθρός Αστέρας

Στεάου Βουκουρεστίου

Φενερμπαχτσέ

Φερεντσβάρος

Φέγενορντ

Φράιμπουργκ

Γκενκ

Ντιναμό Ζάγκρεμπ

Γκοου Αχέντ Ίγκλς

Λιλ

Λουντογκόρετς

Λιόν

Μακάμπι Τελ Αβίβ

Μάλμε

Μίντλαντ

Νις

Νότιγχαμ Φόρεστ

Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ

Πόρτο

Ρέιντζερς

Ρεάλ Μπέτις

Ρόμα

Σάλτσμπουργκ

Στουρμ Γκρατς

Στουτγάρδη

Ουτρέχτη

Βικτόρια Πλζεν

Γιουνγκ Μπόις

Οι αγώνες στον όμιλο του UEL:

Αγώνας 1: 24/25 Σεπτεμβρίου 2025

24/25 Σεπτεμβρίου 2025 Αγώνας 2: 2 Οκτωβρίου 2025

2 Οκτωβρίου 2025 Αγώνας 3: 23 Οκτωβρίου 2025

23 Οκτωβρίου 2025 Αγώνας 4: 6 Νοεμβρίου 2025

6 Νοεμβρίου 2025 Αγώνας 5: 27 Νοεμβρίου 2025

27 Νοεμβρίου 2025 Αγώνας 6: 11 Δεκεμβρίου 2025

11 Δεκεμβρίου 2025 Αγώνας 7: 22 Ιανουαρίου 2026

22 Ιανουαρίου 2026 Αγώνας 8: 29 Ιανουαρίου 2026

Η νοκ-άουτ φάση του UEL:

Play-offs νοκ άουτ: 19 και 26 Φεβρουαρίου 2026

19 και 26 Φεβρουαρίου 2026 Φάση «16» : 12 και 19 Μαρτίου 2026

: 12 και 19 Μαρτίου 2026 Προημιτελικοί: 9 και 16 Απριλίου 2026

9 και 16 Απριλίου 2026 Ημιτελικοί: 30 Απριλίου και 7 Μαΐου 2026

30 Απριλίου και 7 Μαΐου 2026 Τελικός : 20 Μαΐου 2026

Οι κληρώσεις του UCL:

Play-offs νοκ άουτ : 30 Ιανουαρίου 2026

30 Ιανουαρίου 2026 Φάση «16», «8», «4» : 27 Φεβρουαρίου 2026

27 Φεβρουαρίου 2026 Ο τελικός του UEL: «Beşiktaş Park» στην Κωνσταντινούπολη, 20/5/2026 στις 19:00

Το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ

24/9/25 19:45: Μακάμπι Τελ Αβίβ (Μ)

2/10/25 22:00: Θέλτα (Ε)

23/10/25 22:00: Λιλ (Ε)

6/11/25 22:00: Γιουνγκ Μπόις (Μ)

27/11/25 19:45: Μπραν (Μ)

11/12 19:45: Λουντογκόρετς (Ε)

22/1/26 19:45: Μπέτις (Μ)

29/1 22:00: Λιόν (Ε)

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού