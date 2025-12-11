Κόντρα Κυρανάκη – Πελετίδη για το τρένο: «Ο δήμαρχος δεν θέλει να βρούμε λύση» – «Τι την περάσατε την Πάτρα;»

Οι διάλογοι στη συνεδρίαση των φορέων για την έλευση του τρένου στην Πάτρα, υπό τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη, υπήρξαν απολαυστικοί, όσο όμως και αποκαλυπτικοί. Μάλιστα δεν έλειψε η ένταση μεταξύ του υπουργού και του δημάρχου της πόλης Κώστα Πελετίδη.

«Με όλες αυτές τις μαξιμαλιστικές σκέψεις το τρένο δεν θα φτάσει στην Πάτρα. Μήπως δεν θέλετε τελικά να φτάσει;» είπε o υπουργός, για να απαντήσει ο κ. Πελετίδης:

«Τι την περάσατε την Πάτρα; Είναι η τρίτη πόλη της Ελλάδας. Δεν δεχόμαστε ότι η πόλη μας δεν θα έχει τη μεγάλη επένδυση του τρένου όπως πρέπει. Δεν μετέχουμε στη λογική ότι θα περιμένουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση για να αποφασίσουμε. Η επιφανειακή διέλευση που προτείνετε ακυρώνει την ανάπλαση και τη ζωή της πόλης».

«Βλέπω ότι η συζήτηση εκτροχιάζεται, βλέπω ότι ο δήμαρχος δεν θέλει να βρούμε σήμερα λύση, θέλει να φωνάξει, θέλει να κάνει σόου» υποστήριξε ο κ. Κυρανάκης, σύμφωνα με το thebest.gr.

Στη συζήτηση τότε παρενέβη και ο Νίκος Καραθανασόπουλος, εκφράζοντας πλήρη δυσπιστία απέναντι στην κυβέρνηση, ενώ η ένταση κορυφώθηκε όταν ο κ. Κυρανάκης επανέφερε παλιότερο διάλογό του με τον δήμαρχο, υποστηρίζοντας ότι ο τελευταίος ζήτησε πλήρη υπογειοποίηση του έργου και ότι μάλιστα του είπε να δοθούν τα σχετικά κονδύλια ακόμη κι αν χρειαστεί να περικοπούν αμυντικές δαπάνες.

Ο Κ. Πελετίδης αντέδρασε, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι μπλοκάρει την ανάπλαση και ότι θέλει να περάσει τις γραμμές μέσα στην πόλη.

Παρά την ένταση, ο υπουργός είπε ότι υπάρχουν σημεία στα οποία μπορεί να υπάρξει σύγκλιση.

«Παρότι μας χωρίζει ιδεολογική άβυσσος, βλέπω κοινό έδαφος. Κι εγώ, αν ήμουν κάτοικος της Πάτρας, θα ήθελα πλήρη πρόσβαση στο παραλιακό μέτωπο. Σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις οι πολίτες θέλουν αστικές συγκοινωνίες, πράσινο και ανοιχτούς χώρους. Λέμε “ναι” στην ανάπλαση χωρίς τρένο στην επιφάνεια και “ναι” στην τροχιοδρομική λύση μέσα στον χώρο».

Η πρόταση Κυρανάκη

“Είμαι αποφασισμένος μαζί να βρούμε λύση για να φτάσει το τρένο στην Πάτρα. Και θα φτάσει το τρένο στην Πάτρα, εκεί θα καταλήξουμε σήμερα” τόνισε ο κ. Κυρανάκης στη διάρκεια της σύσκεψης.

Ως προς την υπογειοποίηση είπε ότι η κυβέρνηση προτεραιοποίησε την πρόταση της Πάτρας για υπογειοποίηση του τρένου έναντι άλλων προτάσεων και εντός Ελλάδας για ευρωπαϊκή χρηματοδότηση αλλά απορρίφθηκε.

Απαντώντας, όπως είπε, στους ισχυρισμούς ότι σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας το τρένο είναι υπογειοποιημένο, αντέτεινε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει φέρνοντας παραδείγματα από Αθήνα Θεσσαλονίκη και Λάρισα.

“Εμείς δεν ξεκινάμε τον διάλογο από το μηδέν” επισήμανε. “Το θέμα το προσεγγίζουμε σε τρία μέτωπα” σχολίασε.

Ο κ. Κυρανάκης είπε ότι βάζει στόχο τον Μάρτιο να επανακαταθέσει η Ελλάδα μια νέα πρόταση για την υπογειοποίηση του τρένου στην Πάτρα. Τον Μάρτιο, όπως τόνισε, ανοίγει ένα νέο παράθυρο, για τις προτάσεις που δεν προχώρησαν στον επόμενο κύκλο του προγράμματος CEF και απεντάσσονται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα, διαθέτουν τον προϋπολογισμό τους για να διεκδικήσουν ξανά οι χώρες τις δικές τους προτάσεις. “Θα το επιχειρήσουμε ξανά, αλλά αυτή τη φορά θα το κάνουμε μαζί, με τους Φορείς, με διαφάνεια, για να ξέρει η κοινή γνώμη όλα τα δεδομένα και θα πάμε να διεκδικήσουμε κάτι για επιτυχία. Δεν θα πάμε για να διεκδικήσουμε κάτι που δεν γίνεται. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι να πετύχουμε το στόχο μας. Η πρόταση που θεωρούμε ότι έχει αυτή τη στιγμή πιθανότητα επιτυχίας, χωρίς να διαβεβαιώνουμε για την επιτυχία της, είναι η υπογειοποίηση από την περιοχή του Αγίου Διονυσίου μέχρι τον Άγιο Ανδρέα, η οποία θα έχει μονή σήραγγα, θα έχει βασικά στόχο να εξυπηρετεί τις εμπορευματικές μεταφορές, αλλά θα είναι διαθέσιμη και για τις υπόλοιπες μεταφορές.

Η κυβερνητική πρόταση

Ο κ. Κυρανάκης παρουσίασε την ολοκληρωμένη κυβερνητική πρόταση, η οποία περιλαμβάνει τη δημιουργία του σταθμού North Patra στην περιοχή της Εγνατίας για την εξυπηρέτηση του ευρωπαϊκού δικτύου και της γραμμής Πάτρα–Αθήνα. Το τρένο θα φτάνει από το Ρίο έως την Κανελλοπούλου επίγειο με διπλή μετρική γραμμή. Στην Κανελλοπούλου θα υπάρχει επιβατικός σταθμός. Επίγειο με μετρικό εύρος θα είναι και το κομμάτι από Κανελλοπούλου έως Άγιο Διονύσιο. Από Άγιο Διονύσιο, έως Άγιο Ανδρέα, η γραμμή θα είναι υπόγεια. Μετά τον Άγιο Ανδρέα, η γραμμή θα συνεχίζει επίγεια με σύνδεση της με την Πειραική Πατραική. Ο κ. Κυρανάκης ζήτησε επίσης στα υπεργεια κομμάτια οπού ο δήμος σκοπεύει να κατασκευάσει πάρκο, να υπάρχει πρόβλεψη για τραμ. Όλη η επίγεια γραμμή θα ξηλωθεί.