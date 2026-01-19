Κόντρα Κυρανάκη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Μια λάθος λέξη έχει μικρότερο βάρος από την υπεράσπιση ενός βιαστή» – «Συκοφαντίες, θα μηνυθείτε και εσείς»

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Κωνσταντίνος Κυρανάκης Ζωή Κωνσταντοπούλου, Βουλή

Ένταση ανάμεσα στον Κωνσταντίνο Κυρανάκη και την Ζωή Κωνσταντοπούλου επικράτησε σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατηγόρησε τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, για «κρεσέντο σεξισμού» με αφορμή την λεκτική αντιπαράθεση που είχε την περασμένη εβδομάδα με τη βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Πέτη Πέρκα. Ο κ. Κυρανάκης απαντώντας στην κ. Κωνσταντοπούλου, υπενθύμιζε την υπόθεση του βιαστή με την τυρόπιτα.

Ακολούθησε η εξής στιχομυθία:

Κυρανάκης: Έγω έχω το θάρρος, όταν κάνω λάθος να το αναγνωρίζω και να ζητάω συγγνώμη. Με την συνάδελφο της Νέας Αριστεράς έκανα λάθος και ζήτησα συγγνώμη. Όμως φαντάζομαι ότι μια λάθος λέξη έχει μικρότερο βάρος από την υπεράσπιση ενός κατηγορουμένου που βίασε τέσσερις γυναίκες.

Κωνσταντοπούλου: Τι λέτε;

Κυρανάκης: Για εσάς μιλάω κυρία Κωνσταντοπούλου. Εσείς υπερασπιστήκατε έναν βιαστή 4 γυναικών. Μια λέξη έχει μικρότερο βάρος από την ψήφιση ενός νόμου που οδήγησε στην αποφυλάκιση αυτού του ανθρώπου.

Κωνσταντοπούλου: Λέτε συκοφαντίες. Έχει μηνυθεί ο κ. Φλωρίδης για τα ψέματα που λέτε. Θέλετε να μηνυθείτε και εσείς.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του παγκρέατος: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της εξειδικευμένης φροντίδας

Η μεγάλη παρανόηση για την παχυσαρκία και ο μύθος της «θέλησης»

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως 4 στους 5 εργοδότες στην Ελλάδα δεν βρίσκουν προσωπικό

Έρευνα της RASS για το ΕΕΑ: Τι λένε οι καταναλωτές για την λειτουργία της αγοράς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:15 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Κώτσηρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Η τοποθέτηση της Τυχεροπούλου δεν ασκεί καμία απολύτως επίδραση στη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Η κυρία Τυχεροπούλου, μεταφέρθηκε όπως όλοι οι υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ στις αντίστοιχες οργανικέ...
18:25 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Καρυστιανού: Σφοδρές πολιτικές αντιδράσεις μετά τις δηλώσεις της για τις αμβλώσεις

Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η τοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού, στο πλαίσιο συνέντευξή...
17:43 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Τσιάρας: Καλή και παραγωγική η συζήτηση με τους αγρότες – Εύχομαι και ελπίζω από εδώ και πέρα να πρυτανεύσει η κοινή λογική

Καλή και παραγωγική χαρακτήρισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας την...
16:55 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

ΚΚΕ για Καρυστιανού: Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε «διαβούλευση»

«Το αναφαίρετο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση δεν μπαίνει σε “διαβούλευση”» τονίζει το Τμή...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι