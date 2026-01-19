Ενίσχυση της ΕΛΑΣ με 431 νέες μοτοσικλέτες – Μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ»

Σύνοψη από το

  • Η ΕΛ.ΑΣ. ενισχύεται με 431 νέες μοτοσικλέτες μέσω του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας «ΑΙΓΙΣ».
  • Οι μοτοσικλέτες θα κατανεμηθούν σε μάχιμες υπηρεσίες όπως η Άμεση Δράση, η ΔΙ.ΑΣ. και η Τροχαία, σε όλη τη χώρα.
  • Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τόνισε ότι «η μοτοσικλέτα ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την αστυνόμευση».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Με 431 μοτοσικλέτες, μέσω του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ», ενισχύεται η ΕΛ.ΑΣ. Θα κατανεμηθούν στις μάχιμες υπηρεσίες της αστυνομίας σε όλη τη χώρα.

«Οι πιο μάχιμες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ: η Άμεση Δράση, η ΔΙ.ΑΣ, η Τροχαία, όλες οι ομάδες, που είναι παρούσες, κάθε φορά, όταν ο πολίτης καλεί την Αστυνομία, όλες αυτές οι ομάδες -και συνολικά η Ελληνική Αστυνομία- παραλαμβάνουν σήμερα περισσότερες από 400 νέες μοτοσικλέτες. Υπόσχεσή μας και δέσμευσή μας είναι ότι εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα στους πολίτες, θα εργαζόμαστε καθημερινά για την ασφάλεια και θα καταπολεμούμε το έγκλημα. Ταυτόχρονα, κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, θα φροντίζουμε για την οδική ασφάλεια», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης παραλαμβάνοντας μαζί με τον Αρχηγό της ΕΛ.ΑΣ, Αντιστράτηγο Δημήτριο Μάλλιο 431 νέες υπηρεσιακές μοτοσικλέτες που θα κατανεμηθούν σε όλες τις μάχιμες Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ σε ολόκληρη τη χώρα.

Η προμήθεια τους αποτελεί μέρος του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας του Μηχανισμού Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κινδύνων «ΑΙΓΙΣ». «Η μοτοσικλέτα ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την αστυνόμευση, για την ασφάλεια, για τη στιγμή που ο πολίτης καλεί την αστυνομία σε μια δύσκολη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της Αστυνομίας και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όλους εκείνους, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτού του τελικού αποτελέσματος, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΙΓΙΣ» της Πολιτικής Προστασίας και σήμερα παραδίδουν αυτό το πολύ σπουδαίο εργαλείο στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας», κατέληξε ο κ. Υπουργός.

Οι μοτοσικλέτες αυτές εκτιμάται ότι, θα αναβαθμίσουν σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των αστυνομικών ομάδων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ασφάλειας στους πολίτες, στο πλαίσιο και του σημαντικού ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει συνυπογράψει με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καρκίνος του παγκρέατος: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης και της εξειδικευμένης φροντίδας

Η μεγάλη παρανόηση για την παχυσαρκία και ο μύθος της «θέλησης»

Νέα έρευνα αποκαλύπτει πως 4 στους 5 εργοδότες στην Ελλάδα δεν βρίσκουν προσωπικό

Έρευνα της RASS για το ΕΕΑ: Τι λένε οι καταναλωτές για την λειτουργία της αγοράς

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
19:45 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Ταΰγετος: «Ήμασταν τυχεροί – Άμα μέναμε πάνω στο βουνό θα μας “κλαίγανε”» – Τι λέει τραυματισμένος ορειβάτης

Μπορεί η επιχείρηση διάσωσης στον Ταΰγετο να στέφθηκε με επιτυχία και να απεγκλωβίστηκαν οι συ...
19:10 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Αττική: Δύο συλλήψεις για επικίνδυνους ελιγμούς με μοτοσικλέτα – Τους «έκαψε» το βίντεο στα social

Αστυνομικοί της τροχαίας μπόρεσαν να εντοπίσουν δύο νεαρούς, αναβάτη και συνεπιβάτη μοτοσικλέτ...
19:05 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Κολυδάς για καιρό: Ο χειμώνας του 2026 συνεχίζεται με δυναμική – Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες και χιονοπτώσεις

Χειμωνιάζει πια για τα καλά και ο κακός καιρός δείχνει πλέον τα δόντια του, ειδικά από μεθαύρι...
18:40 , Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Κάτω Χαλάνδρι – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Χαλάνδρι εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (19/1), προκαλώντας την κ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι