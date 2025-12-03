Κωνσταντοπούλου: Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος της ήδη έκπτωτης διακυβέρνησης

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου δήλωσε ότι «είμαστε πολύ κοντά στο τέλος της ήδη έκπτωτης διακυβέρνησης» κατά την παρέμβασή της στο νομοσχέδιο για τα μαχητικά αεροσκάφη «Rafale».
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε σε συνεννοήσεις για την εμφάνιση του «Ξυλούρη» στην εξεταστική επιτροπή, ρωτώντας: «Είναι ποτέ δυνατόν μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, να συνεχίζονται οι συνεννοήσεις κακοποιών με κακοποιούς;».
  • Τόνισε πως η Πλεύση Ελευθερίας αναγνωρίζει την άμυνα της χώρας ως κορυφαία αποστολή, αλλά διαφωνεί με συμβάσεις εξοπλισμών που «αφήνουν τη χώρα εκτεθειμένη και χωρίς υπεράσπιση».
«Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος της ήδη έκπτωτης διακυβέρνησης, και είμαστε πολύ κοντά σε μια καινούργια μέρα», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο παρέμβασής της στο νομοσχέδιο για τη σύμβαση των μαχητικών αεροσκαφών «Rafale».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναρωτήθηκε εάν η ΝΔ «ακόμα συνομιλεί με τον “φραπέ” και κανονίζει πότε θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή».

Μαθαίνουμε από τα ΜΜΕ, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2025, «έχετε συνεννοηθεί εσείς και ο “φραπές”, ο Ξυλούρης δηλαδή, ο κακοποιός αυτός, να έρθει στην εξεταστική επιτροπή. Αλλά η εξεταστική, ούτε το έχει αποφασίσει, ούτε κλήση έχει σταλεί» και ρώτησε: «Είναι ποτέ δυνατόν μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, να συνεχίζονται οι συνεννοήσεις κακοποιών με κακοποιούς;».

Αναφερόμενη στη σύμβαση για τα «Rafale» είπε ότι «η Πλεύση Ελευθερίας, την ίδια ώρα που αναγνωρίζει ότι η άμυνα της χώρας είναι μία κορυφαία αποστολή, την ίδια ώρα γνωρίζει ότι η άμυνα της χώρας δεν έχει να κάνει με αυτές τις συμβάσεις εξοπλισμών που συχνά αφήνουν τη χώρα εκτεθειμένη και χωρίς υπεράσπιση, όπως έγινε το 2015, όταν επιβλήθηκε στην χώρα η παραβίαση της δημοκρατικής εντολής, και έγινε “από μέσα” η προδοσία».

16:25 , Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025

