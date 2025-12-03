Κωνσταντοπούλου: Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος της ήδη έκπτωτης διακυβέρνησης

«Είμαστε πολύ κοντά στο τέλος της ήδη έκπτωτης διακυβέρνησης, και είμαστε πολύ κοντά σε μια καινούργια μέρα», τόνισε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο παρέμβασής της στο νομοσχέδιο για τη σύμβαση των μαχητικών αεροσκαφών «Rafale».

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας αναρωτήθηκε εάν η ΝΔ «ακόμα συνομιλεί με τον “φραπέ” και κανονίζει πότε θα έρθει στην εξεταστική επιτροπή».

Μαθαίνουμε από τα ΜΜΕ, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ότι στις 11 Δεκεμβρίου 2025, «έχετε συνεννοηθεί εσείς και ο “φραπές”, ο Ξυλούρης δηλαδή, ο κακοποιός αυτός, να έρθει στην εξεταστική επιτροπή. Αλλά η εξεταστική, ούτε το έχει αποφασίσει, ούτε κλήση έχει σταλεί» και ρώτησε: «Είναι ποτέ δυνατόν μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, να συνεχίζονται οι συνεννοήσεις κακοποιών με κακοποιούς;».

Αναφερόμενη στη σύμβαση για τα «Rafale» είπε ότι «η Πλεύση Ελευθερίας, την ίδια ώρα που αναγνωρίζει ότι η άμυνα της χώρας είναι μία κορυφαία αποστολή, την ίδια ώρα γνωρίζει ότι η άμυνα της χώρας δεν έχει να κάνει με αυτές τις συμβάσεις εξοπλισμών που συχνά αφήνουν τη χώρα εκτεθειμένη και χωρίς υπεράσπιση, όπως έγινε το 2015, όταν επιβλήθηκε στην χώρα η παραβίαση της δημοκρατικής εντολής, και έγινε “από μέσα” η προδοσία».

