ΚΚΕ για τη νέα χρονιά: Σε έναν κόσμο που «φλέγεται», σε ένα σύστημα που σαπίζει, οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές των εξελίξεων

  • Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ, στο μήνυμά της για τον νέο χρόνο, εκφράζει αισιοδοξία για το 2026, τονίζοντας ότι «σε έναν κόσμο που “φλέγεται”, σε ένα σύστημα που σαπίζει… οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές των εξελίξεων».
  • Το ΚΚΕ αναφέρει ότι οξύνονται οι αντιθέσεις μεταξύ ιμπεριαλιστικών μπλοκ, οδηγώντας σε στροφή προς την πολεμική οικονομία, ενώ καταγγέλλει την «αντιλαϊκή πολιτική» της κυβέρνησης που οδηγεί «σε νέα επιδείνωση των όρων ζωής του λαού μας…».
  • Η ΚΕ του ΚΚΕ υποστηρίζει ότι «πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης και της πολιτικής της είναι ο ίδιος ο λαός που αγωνίζεται», καλώντας σε ενίσχυση των αγώνων. Το κόμμα υποδέχεται το 22ο Συνέδριό του, 29-31 Ιανουαρίου 2026, με σύνθημα «ΚΚΕ Δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για το Σοσιαλισμό!».
«Η αισιοδοξία μας για το 2026 και για τα χρόνια που έρχονται, πηγάζει από τη στέρεα και επιστημονικά τεκμηριωμένη πίστη μας ότι, σε έναν κόσμο που “φλέγεται”, σε ένα σύστημα που σαπίζει και βουλιάζει όλο και περισσότερο μέσα στα αδιέξοδά του, οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν οι ίδιοι πρωταγωνιστές των εξελίξεων», τονίζει η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στο μήνυμά της για τον νέο χρόνο.

Σχετικά με τις παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «με τις αντιθέσεις ανάμεσα στα ιμπεριαλιστικά μπλοκ να οξύνονται σε επίπεδο πρωτοφανές για την περίοδο μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, προωθείται πιο αποφασιστικά η στροφή προς την πολεμική οικονομία και την προετοιμασία για έναν ιµπεριαλιστικό πόλεμο μεγάλης κλίμακας, ενδεχόμενο για το οποίο απροκάλυπτα πλέον προετοιμάζουν τους λαούς της Ευρώπης οι αξιωματούχοι της σάπιας πολεμοκάπηλης ΕΕ και των κυβερνήσεων, ζητώντας τους να αναπτύξουν “κουλτούρα πολέμου” και θυσιών».

Ως προς το εγχώριο πολιτικό τοπίο, στο εκτενές μήνυμα της η ΚΕ του ΚΚΕ καταγγέλλει την «αντιλαϊκή πολιτική» της κυβέρνησης της ΝΔ, υποστηρίζοντας ότι το περιεχόμενό της οδηγεί «σε νέα επιδείνωση των όρων ζωής του λαού μας…». «Ταυτόχρονα, εντείνεται η ανησυχία για τις συνέπειες που δεδομένα θα έχει η εμπλοκή της χώρας στους ανταγωνισμούς, στα πολεμικά μέτωπα, στον ενεργειακό πόλεμο», σημειώνει.

Σύμφωνα με την ΚΕ του ΚΚΕ «η διογκούμενη λαϊκή δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση, η οργή για τα σκάνδαλα και το πάρτι εκατομμυρίων που προστίθεται στη “νόμιμη” κλοπή του ιδρώτα των εργαζομένων στον χώρο δουλειάς, χρειάζεται να γίνει στέρεη, συνειδητή απόρριψη των δεσμεύσεων που μοιράζονται και όλα τα υπόλοιπα κόμματα του συστήματος, των στρατηγικών τους επιλογών, σε τελική ανάλυση του ίδιου του στόχου της καπιταλιστικής ανάπτυξης ως δήθεν όρου για τη λαϊκή ευημερία». Σχολιάζει ότι επίσης πρέπει να πέσει στο κενό και «η απόπειρα εγκλωβισμού της λαϊκής δυσαρέσκειας μέσω της αναμόρφωσης του αστικού πολιτικού συστήματος, της εμφάνισης νέων “σωτήρων” και της επαναφοράς παλιών και δοκιμασμένων, που δηλώνουν διαθέσιμοι να συνεχίσουν την ίδια πολιτική». Ακόμα αναφέρει ότι «αντίπαλο της κυβέρνησης Μητσοτάκη δεν μπορούν να αποτελέσουν ούτε οι δυνάμεις της αμαρτωλής σοσιαλδημοκρατίας, που δυσκολεύονται πλέον να διαφοροποιηθούν στο οτιδήποτε από τη ΝΔ, ούτε ακροδεξιές και άλλες λαϊκίστικες δυνάμεις και μονοπρόσωπα κόμματα, που, με τον μανδύα του “αντισυστημισμού”, επιχειρούν να αθωώσουν το ίδιο το σύστημα…».

Η ΚΕ του ΚΚΕ υποστηρίζει ότι «το 2025 αναδείχθηκε πιο εμφατικά από ποτέ τα τελευταία χρόνια ότι πραγματικός αντίπαλος της κυβέρνησης και της πολιτικής της είναι ο ίδιος ο λαός που αγωνίζεται για τη ζωή του και για το δίκιο» και τονίζει ότι «τώρα είναι η ώρα όλοι αυτοί οι αγώνες να δυναμώσουν κι άλλο, να μαζικοποιηθούν, να συνενωθούν σε ένα μεγάλο, πανελλαδικά συντονισμένο κίνημα, που θα αμφισβητήσει στην πράξη το δογματικό αφήγημα ότι ο καπιταλισμός είναι μονόδρομος». Προσθέτει, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ,  ότι «για να κερδίσει ο λαός το παραμικρό, πρέπει να χάσει το κεφάλαιο» και πως «αυτή τη μεγάλη αλήθεια εκφράζει το ΚΚΕ, που διαθέτει επεξεργασμένη πολιτική πρόταση για αυτόν τον άλλο δρόμο».

Καταληκτικά αναφέρει ότι «με την προσδοκία να γίνουμε ικανότεροι και πιο αποτελεσματικοί στην προώθηση του επαναστατικού μας Προγράμματος, να αντιστοιχήσουμε όλη μας τη λειτουργία και δράση με αυτό, υποδεχόμαστε το 22ο Συνέδριο του ΚΚΕ, που θα πραγματοποιηθεί στις 29-31 Ιανουαρίου 2026, με σύνθημα ‘ΚΚΕ Δυνατό, σταθερό σε κάθε δοκιμασία, έτοιμο στο κάλεσμα της ιστορίας για το Σοσιαλισμό!’».

