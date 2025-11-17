Καραμέρος στον Realfm 97,8 για Τσίπρα: Με το βιβλίο του βάζει μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν – O λαός θα αποφασίσει αν θα του δώσει μία κανονική ευκαιρία

Στις εξελίξεις στην κεντροαριστερά με αφορμή το επικείμενο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, τις ενεργειακές συμφωνίες, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την επέτειο του Πολυτεχνείου, αναφέρθηκε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γιώργος Καραμέρος μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8.

«Το ζητούμενο είναι να περάσουμε από τον κατακερματισμό στην ανασύνθεση, συνολικά για την δημοκρατική αντιπολίτευση. Εκτιμώ ότι υπάρχουν εγκλωβισμένες δυνάμεις και πρόσωπα σε όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης, αλλά και στην κοινωνία των πολιτών. Οι πρώην πρωθυπουργοί θεωρώ ότι κρίνονται από τον λαό και την ιστορία. Ο Αλέξης Τσίπρας με το βιβλίο του εκτιμώ και βλέπω ότι βάζει μια διαχωριστική γραμμή με το παρελθόν, όπως έχει κάθε άνθρωπος δικαίωμα να κάνει και ο ελληνικός λαός θα αποφασίσει, όχι αν θα δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στον Αλέξη Τσίπρα και σε ένα προοδευτικό μέτωπο για να κυβερνήσει, αλλά μία κανονική ευκαιρία», τόνισε ο κ. Καραμέρος και συμπλήρωσε: «Οι συνθήκες με τις οποίες ήρθε η κυβέρνηση Τσίπρα, με 27% ανεργία, αρρύθμιστο χρέος, μία κοινωνία σε τρομερή κρίση, δεν έδωσαν τη δυνατότητα να μπορέσει να εφαρμόσει μία πολιτική σε ένα σταθερό περιβάλλον».

Μάλιστα, απαντώντας σε σχετική ερώτηση, διαχώρισε την περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα με αυτές του Αντώνη Σαμαρά ή του Γιώργου Παπανδρέου, για παράδειγμα. «Τα συγκεκριμένα πρόσωπα είχαν διατελέσει σε κυβερνήσεις σε υπεύθυνες θέσεις από πολύ νεαρή ηλικία και σε κυβερνήσεις αρκετά στιβαρές πριν από την περίοδο της κρίσης και έχουν αφήσει συγκεκριμένο και διαφορετικό αποτύπωμα. Η περίπτωση του Αλέξη Τσίπρα και ηλικιακά και από πλευράς πολιτικών πρακτικών και παρακαταθήκης είναι τελείως διαφορετική, χωρίς να θέλω να προσβάλω κανέναν» τόνισε.

Τι είπε για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Σχετικά με την επέτειο του Πολυτεχνείου και την κριτική ότι ορισμένοι έκαναν καριέρες πάνω στη φήμη που απέκτησαν εκείνη την εποχή, είπε: «Κάθε πράγμα και κάθε άνθρωπος κρίνεται στον χώρο και τον χρόνο του. Το πώς εξελίσσεται κάποιος και αν η πολιτική του διαδρομή μετατρέπεται σε καριέρα, είναι μία τελείως διαφορετική υπόθεση. Αυτές οι απλές λέξεις εκείνου του Νοέμβρη – «ψωμί, παιδεία, ελευθερία» – αποτελούν όχι μόνο ένα διαχρονικό μήνυμα, στο οποίο συμπυκνώνονται και οι σημερινές βασικές ανάγκες, αλλά και ένα διαρκές δικαίωμα του ελληνικού λαού για αξιοπρεπή διαβίωση που είναι ζητούμενο και σήμερα για πολλούς πολίτες. Ένας αγώνας για κράτος δικαίου, ένας αγώνας κατά της διαφθοράς, ένας αγώνας για κοινωνική δικαιοσύνη, κατά των ανισοτήτων, για την ευημερία, για δημόσια δωρεάν υγεία και παιδεία, είναι καθήκον, οπότε δεν δεσμεύεται, δεν αμαυρώνεται από την όποια πορεία του οποιουδήποτε».

Τι είπε για τα ενεργειακά

Σχετικά με τα ενεργειακά, ο κ. Καραμέρος ανέφερε: «Ανεξαρτήτως αν είναι δημοφιλείς στις χώρες τους ή εκτός αυτών, οι ηγέτες που εκπροσωπούν τις κυβερνήσεις, εμείς σταθερά κοιτάζουμε την εξωτερική πολιτική της χώρας μας, στηρίζουμε τον ουκρανικό λαό απέναντι στη ρωσική εισβολή. Ο Κάθετος Διάδρομος θα βοηθήσει στην ενεργειακή του απεξάρτηση. Από εκεί και πέρα, υποστηρίζουμε την ειρήνη με τους καλύτερους δυνατούς όρους και όχι έναν ατελείωτο πόλεμο που οδηγεί σε όλο και περισσότερους νεκρούς, καταστροφή και στρατιωτικοποίηση της Ευρώπης.

Από την άλλη, η αναβάθμιση του ρόλου της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου της περιοχής είναι ένας εθνικός στόχος που στήριξε και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, με την προώθηση του αγωγού East Med και του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ, αλλά και με την καθιέρωση του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και επαναεριοποίησης υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη και του Διασυνδετήριου Αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας. Είναι θετικό ότι έστω η προσπάθεια για τον Κάθετο Διάδρομο προχωράει, αν και το καλώδιο και ο αγωγός που προανέφερα φαίνεται να έχουν εγκαταλειφθεί υπό την πίεση της Τουρκίας».

Όπως διευκρίνισε, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, «είναι διαφορετικό να γίνει η Ελλάδα κόμβος και αποθηκευτικό κέντρο για ενέργεια από τρίτες χώρες και τελείως διαφορετικό να γίνει παραγωγός και εξαγωγός φυσικού αερίου. Στο πρώτο θεωρώ ότι συμφωνούμε, από εκεί και πέρα οι εξορύξεις είναι μια άλλη υπόθεση».

«Επειδή βλέπω τους πανηγυρισμούς και την επικοινωνία που έχει ανάγκη η κυβέρνηση, δεδομένης της κατάστασης στο εσωτερικό της και των σκανδάλων που πνίγουν τη λειτουργία της, το αμερικανικό LNG κοστίζει πολύ ακριβά, είναι 53% πιο ακριβό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Αυτό το λέω για να είμαστε φειδωλοί και προσεκτικοί με τους πανηγυρισμούς, γιατί το οποιοδήποτε κλείδωμα σε ορυκτά καύσιμα και οι μακροχρόνιες συμφωνίες για την Ελλάδα, δημιουργούν έναν κίνδυνο και μία αντίφαση σε σχέση με την προσπάθεια για την ενεργειακή μετάβαση».

Σχετικά με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις πληρωμές των αγροτών ανέφερε: «Υπάρχει μία ανησυχία για τις πληρωμές των επιδοτήσεων του έτους 2024 και αυτά δεν είναι λεφτά που χαρίζονται σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Οι κανονικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι το αποδεικνύουν με συγκεκριμένες δαπάνες και επενδύσεις που έχουν κάνει».