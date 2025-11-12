Καραμανλής: «Πολιτικοί σαν τον Άγγελο Μοσχονά στις μέρες μας είναι περισσότερο αναγκαίοι από ποτέ»

Μήνυμα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο Κώστας Καραμανλής με επιστολή του σε εκδήλωση μνήμης για τον Άγγελο Μοσχονά.

«Πολιτικοί σαν τον Μοσχονά, που βάζουν το “εμείς” πάνω από το “εγώ”, που μόνη φιλοδοξία τους είναι να προσφέρουν στον τόπο και τους συνανθρώπους τους, χωρίς να προσμένουν ή να διαπραγματεύονται ανταλλάγματα, στις μέρες μας είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίοι. Για να αναστραφεί η πορεία απαξίωσης της πολιτικής. Να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Για να ανοίξει ένας νέος, ενάρετος κύκλος στη δημόσια ζωή», ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός σε μήνυμα που απέστειλε στην εκδήλωση «Μνήμη Άγγελου Μοσχονά» που πραγματοποιήσαν ο «Σύλλογος των Αθηναίων» και οι φίλοι της «Κερκίδας του Στίβου».

Ομιλητές στην εκδήλωση ήταν ο δημοσιογράφος και πρόεδρος του «Συλλόγου των Αθηναίων» Λευτέρης Σκιαδάς, ο πρόεδρος του Συλλόγου «Κερκίδα του Στίβου» Αλέξανδρος Φωτακίδης, ο εκπαιδευτικός Αντώνης Αντωνάκος και ο δημοσιογράφος Γιάννης Τασσιόπουλος.

Ολόκληρο το μήνυμα του κ. Καραμανλή έχει ως εξής:

«Θέλω να συγχαρώ τους διοργανωτές της σημερινής συνάντησης, αφιερωμένης στον αείμνηστο κοινό μας φίλο Άγγελο Μοσχονά.

Λυπάμαι γιατί από καιρού προγραμματισμένες υποχρεώσεις μου στο εξωτερικό δεν μου επιτρέπουν να είμαι μαζί σας.

Συγκινούμαι κάθε φορά που μιλώ για τον Άγγελο. Γιατί ήταν -έτσι τον έχω στη μνήμη και την καρδιά μου- ένας πολύ δικός μου άνθρωπος.

Σε όλη του τη ζωή συνεπής αγωνιστής αρχών και αξιών.

Ακούραστος εργάτης, στην υπηρεσία των συμπολιτών μας. Είκοσι τρία χρόνια, από το 1987 έως το 2010, αντιδήμαρχος Αθηναίων, πάντα παρών στη μάχη της καθημερινότητας, για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Φλογερός ιδεολόγος, στην πρώτη γραμμή των αγώνων της Παράταξης για ελευθερία, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη.

Μια ζωή Οννεδίτης! Θιασώτης της ανανέωσης και της ανατροφοδότησης του δημόσιου βίου με νέες αντιλήψεις και πρόσωπα.

Υπήρξε μέντορας δεκάδων νέων παιδιών, στα πρώτα τους βήματα στην πολιτική διαδικασία. Κυρίως μέσα από τη συμμετοχή τους στη ΔΑΠ. Σε περιόδους μάλιστα που για τους φοιτητές και σπουδαστές που εκπροσωπούσαν τον φιλελεύθερο χώρο απαιτείτο περίσσευμα τόλμης, συγκρότησης και αυτοπεποίθησης -θα έλεγα και άγνοια κινδύνου- στο να εκφραστούν, να επιχειρηματολογήσουν, να διαφωνήσουν, να διεκδικήσουν.

Θα θυμάμαι πάντα τον Άγγελο ως καθοδηγητή μου, το μακρινό 1975, στη ΔΑΠ Νομικής, όταν με παρότρυνε και με προετοίμασε να κάνω την πρώτη ομιλία μου στη συνέλευση της σχολής. Ήταν για μένα πραγματικό ”βάπτισμα πυρός”, σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, που έβραζε μόνο με το άκουσμα του ονόματός μου.

Φίλες και φίλοι,

Η μακρά πορεία του Άγγελου Μοσχονά αναδεικνύει τις αρετές της πίστης σε έναν κόσμο δικαιοσύνης, αλληλεγγύης και ανθρωπιάς, Της αφοσίωσης σε αρχές και αξίες, Της ανιδιοτέλειας, της εντιμότητας, της προσφοράς. Της αγωνιστικής διεκδίκησης δικαιωμάτων και ενός καλύτερου αύριο για τους πολλούς και τους λιγότερο ευνοημένους.

Θα τον θυμόμαστε όχι μόνο ως έναν πληθωρικό, αεικίνητο και πεισματάρη, πολιτικό, αλλά και ως έναν άνθρωπο διαλεκτικό, με ευαισθησίες, με καλλιτεχνικές ανησυχίες και αναζητήσεις.

Πολιτικοί σαν τον Μοσχονά, που βάζουν το “εμείς” πάνω από το “εγώ”, που μόνη φιλοδοξία τους είναι να προσφέρουν στον τόπο και τους συνανθρώπους τους, χωρίς να προσμένουν ή να διαπραγματεύονται ανταλλάγματα, στις μέρες μας είναι περισσότερο από ποτέ αναγκαίοι. Για να αναστραφεί η πορεία απαξίωσης της πολιτικής. Να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Για να ανοίξει ένας νέος, ενάρετος κύκλος στη δημόσια ζωή».

