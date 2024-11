Η πρώτη επίσκεψη Ρούτε στην Αθήνα, τα μηνύματα του NATO και η Τουρκία

Ο νέος Γενικός Γραμματέας του NATO, Μαρκ Ρούτε, μετά την συνάντηση που είχε με τον νεοεκλεγέντα πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, συναντήθηκε χθες με τον Ταγίπ Ερντογάν και τους υπουργούς Εξωτερικών και Άμυνας της Τουρκίας, για να συνεχίσει σήμερα το πρόγραμμα των συναντήσεών του στην Αθήνα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Νίκο Δένδια νωρίς το πρωί και τον Κυριάκο Μητσοτάκη το μεσημέρι, οπότε και αναμένεται να κάνουν δηλώσεις προς τον Τύπο.

Του Χρήστου Μαζανίτη

Με τον Πόλεμο στην Ουκρανία να βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή και την κατάσταση στην Μέση Ανατολή να είναι ρευστή, ο Μαρκ Ρούτε συνεχίζει τον κύκλο των επισκέψεών του στις χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ.

Ο νέος Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ έχει ψηλά στην ατζέντα του τις διατλαντικές σχέσεις και σε ζητήματα περιφερειακής ασφάλειας, υπό το πρίσμα των τελευταίων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Αν και πρόκειται για μία εθιμοτυπική επίσκεψη, στο επίκεντρο των συναντήσεων του στην Αθήνα θα βρεθούν οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το ΝΑΤΟ, οι περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή. Κατά τις συναντήσεις θα συζητηθούν και τα νέα δεδομένα που δημιουργούνται μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ.

Από τη μεριά της, η Ελλάδα θα αναδείξει γι’ ακόμη μία φορά ότι είναι από τις λίγες χώρες – μέλη του ΝΑΤΟ που συνεχίζει να δαπανά σταθερά άνω του 2% του ΑΕΠ για αμυντικούς εξοπλισμούς. Όπως επίσης κι ότι είναι πυλώνας σταθερότητας κι ένας παράγοντας που επιλύει παρά δημιουργεί προβλήματα, εν αντιθέσει με άλλες χώρες, όπως πχ η Τουρκία, χωρίς να την κατονομάσει.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει υπογραμμίσει ότι οι εξελίξεις πέραν του Ατλαντικού επηρεάζουν τους διεθνείς συσχετισμούς, τονίζοντας πως «η στάση της Ελλάδας ως μέλους του ΝΑΤΟ και εταίρου στην Ε.Ε. είναι πάντα στάση αρχών, και αυτές δεν ετεροπροσδιορίζονται». Οι σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Μαρκ Ρούτε χαρακτηρίζονται πολύ καλές.

Θυμίζουμε ότι ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας και ο σημερινός Γ.Γ. του ΝΑΤΟ, κατά την συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη τον περασμένο Δεκέμβριο στη Χάγη, είχε αναφερθεί στις εξαιρετικές διμερείς σχέσεις και είχε εκφράσει την ικανοποίησή του για την Αθήνα καθώς ανέκτησε την επενδυτική βαθμίδα.

Από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, η Ελλάδα τοποθετήθηκε υπέρ της πλήρους στήριξης του Κιέβου. Η Ολλανδία από την πλευρά της, ήταν η πρώτη χώρα-μέλος του ΝΑΤO, η οποία δεσμεύθηκε να στείλει στο Κίεβο μαχητικά αεροσκάφη F-16.

Ο Μαρκ Ρούτε από τα Ηνωμένα Έθνη είχε δηλώσει: «Υψώνουμε τη φωνή μας κατά του Πούτιν και των παραβιάσεων του Χάρτη των Ηνωμένων εθνών από τη Ρωσία. Στηρίζουμε ένα ειρηνευτικό σχέδιο, στηρίζουμε την Ουκρανία. Ακόμη κι αν χρειαστεί χρόνος, ακόμη κι αν υπάρξουν καθυστερήσεις».

Πρόκειται για ένα ζήτημα για το οποίο ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι θα καταφέρει να το λήξει σύντομα.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ πριν από την Αθήνα επισκέφθηκε χθες την Άγκυρα όπου συναντήθηκε με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αλλά και τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον υπουργό Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, με τον φωτογραφικό φακό να απαθανατίζει τις θερμές χειραψίες. Ωστόσο, οι σχέσεις του με το προεδρικό… σαράι στην Άγκυρα κατά το παρελθόν δεν ήταν ρόδινες, καθώς ο Μαρκ Ρούτε έχει διαφωνήσει ανοιχτά με την πολιτική του Προέδρου της Τουρκίας.

Τον Απρίλιο του 2016, σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Αϊντχόβεν με την τότε Καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ, ο Ρούτε ζητούσε εξηγήσεις από την τουρκική ηγεσία σχετικά με ένα email που είχε αποσταλεί από το τουρκικό προξενείο του Ρότερνταμ στις οργανώσεις των Τούρκων της Ολλανδίας, ζητώντας τους να καταγγέλλουν εκείνους που προσβάλλουν δημόσια την Τουρκία και τον πρόεδρο της χώρας.

Λίγους μήνες αργότερα είχε προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις με τη δήλωσή του «να πάρουν δρόμο. Να γυρίσουν πίσω στην Τουρκία», για πολίτες τουρκικής καταγωγής, οι οποίοι είχαν επιτεθεί σε δημοσιογράφους στο Ρότερνταμ.

Το 2017, οι ολλανδικές αρχές δεν επέτρεψαν την είσοδο στη χώρα στον τότε Υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος ήθελε να μιλήσει σε προεκλογική συγκέντρωση Ρότερνταμ.

Την ίδια περίοδο οι αστυνομικές αρχές της Ολλανδίας συνέλαβαν και απέλασαν την τότε Υπουργό Οικογένειας της Τουρκίας Φατμά Μπετούλ Σαγιάν Καγιά, η οποία πέρασε με αυτοκίνητο τα ολλανδικά σύνορα. Τότε, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε τους Ολλανδούς για «τη σφαγή χιλιάδων μουσουλμάνων στη Σρεμπρένιτσα το 1995». Δύο χρόνια αργότερα, ο Μαρκ Ρούτε τα έβαλε με την ηγεσία της γείτονος όταν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν για τρίτη φορά στη Συρία.

Μέσα σε αυτό το κλίμα και με τον Μαρκ Ρούτε να έχει αναλάβει ένα κρίσιμο χαρτοφυλάκιο, ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας φέρεται να ακολουθεί τη «γραμμή» του προκατόχου του Γενς Στόλτενμπεργκ, ο οποίος διατηρούσε μία φιλική στάση προς την Τουρκία, με την ελληνική πλευρά να τον χαρακτηρίζει κι ως «Πόντιο Πιλάτο». «Σε έναν όλο και πιο απρόβλεπτο κόσμο, η Τουρκία συμβάλλει ανεκτίμητα στη Συμμαχία μας, ενισχύοντας την αποτροπή στη νότια πτέρυγά μας», δήλωσε ο Ρούτε λίγο πριν περάσει το κατώφλι του προεδρικού μεγάρου της γείτονος.

Αντίστοιχα και η Άγκυρα επιδιώκει να συνεχιστεί η «συμφέρουσα» για εκείνη συμπόρευση εντός της νατοϊκής οικογένειας στα βήματα της περιόδου του Γενς Στόλτενμπεργκ.

Η επίσημη επίσκεψη Ρούτε στην Άγκυρα έγινε μία ημέρα μετά την τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας επιθυμεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον πόλεμο της Μόσχας με το Κίεβο, με τον ίδιο να τονίζει στον Ρώσο ομόλογό του πως η Άγκυρα θα συνεχίσει τις προσπάθειες για τον τερματισμό των περιφερειακών εντάσεων και θα συνεισφέρει στις ειρηνευτικές συνομιλίες. Ο Μαρκ Ρούτε μετά τη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τόνισε μέσα από ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ πώς «σε έναν όλο και πιο απρόβλεπτο κόσμο, η Τουρκία συμβάλει ανεκτίμητα στο ΝΑΤΟ».

Παράλληλα, ανέφερε ότι συζητήθηκαν οι αυξανόμενες προκλήσεις «για τη συλλογική μας ασφάλεια», συμπεριλαμβανομένης της απειλής της τρομοκρατίας, του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και της κρίσης στη Μέση Ανατολή με τον Πρόεδρο της Τουρκίας να κάνει λόγο για «σφαγή στην Παλαιστίνη».

Ο γγ του ΝΑΤΟ, επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας Τουρκικής Αεροδιαστημικής (TUSAŞ) στην Άγκυρα που έγινε στόχος επίθεσης από το PKK τον περασμένο μήνα με νεκρούς και τραυματίες. Η Τουρκία επιδιώκει την εμβάθυνση της συνεργασίας ΝΑΤΟ – Τουρκίας στον αμυντικό τομέα επιδιώκοντας να αρθούν τα εμπόδια μεταξύ των συμμάχων του ΝΑΤΟ για αμυντικές προμήθειες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, συζητήθηκαν επίσης «τα κοινά βήματα που πρέπει να γίνουν για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, η φιλοξενία της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ από την Τουρκία το 2026, η αλληλεγγύη των συμμάχων του ΝΑΤΟ με την Τουρκία στην προμήθεια υλικών της αμυντικής βιομηχανίας και η συμβολή της Τουρκίας στο ΝΑΤΟ ως σύμμαχο».

Good visit hosted by @SavunmaSanayii — Secretariat of Defence Industry of Türkiye 🇹🇷 — to @TUSAS_TR, where robust air defence capabilities are developed to protect #NATO skies. pic.twitter.com/L2gKvAgEiY

— Mark Rutte (@SecGenNATO) November 25, 2024