Γεωργιάδης για Γκίλφοϊλ: Δυσάρεστη εξέλιξη η αποχώρησή της, δεν έχω να πω κάτι εναντίον της

Ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε δυσάρεστη εξέλιξη την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τονίζοντας ότι δεν έχει να πει τίποτα αρνητικό για εκείνη και πως τα αίτια της απομάκρυνσης αφορούν εσωτερικά ζητήματα των ΗΠΑ. Υπογράμμισε δε ότι η ελληνοαμερικανική συμμαχία παραμένει ισχυρή, ανεξάρτητα από την παρουσία ενός πρέσβη.

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Πολιτική

Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ως μια δυσάρεστη εξέλιξη χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τονίζοντας πως ο ίδιος δεν έχει να πει τίποτα κακό.
  • «Η κα Γκιλφόιλ δεν έφυγε για γεγονότα στην Ελλάδα, αλλά για γεγονότα στην Αμερική, για κατηγορίες πριν καν γίνει πρέσβης εδώ» είπε ο Υπουργός Υγείας
  • «Η συμμαχία μας με τις ΗΠΑ εδράζεται σε πολύ πιο στέρεες βάσεις από την παρουσία ενός πρέσβη ή ενός άλλου πρέσβη».

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Ως μια δυσάρεστη εξέλιξη χαρακτήρισε ο Άδωνις Γεωργιάδης την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, τονίζοντας πως ο ίδιος δεν έχει να πει τίποτα κακό.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας μιλώντας στον ΑΝΤ1 το πρωί της Τετάρτης (14/10) είπε χαρακτηριστικά: «Οπωσδήποτε πρόκειται για μια δυσάρεστη εξέλιξη. Εγώ δεν έχω να πω κάτι κακό για την κα Γκιλφόιλ, προσπάθησε να κάνει τη δουλειά τους, τα υπόλοιπα αφορούν τους Αμερικάνους.

Η κα Γκιλφόιλ δεν έφυγε για γεγονότα στην Ελλάδα, αλλά για γεγονότα στην Αμερική, για κατηγορίες πριν καν γίνει πρέσβης εδώ. Έχουν και εκλογές, είναι δικά τους θέματα που δεν μας αφορούν καθόλου εδώ. Ως εξέλιξη είναι αρνητική γιατί για ένα διάστημα η πρεσβεία θα μείνει χωρίς πρέσβη. Άρα σαν επιρροή στα πράγματα στην Αμερική μειώνεται. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάποιοι βγάζουν χαρά γιατί συνέβη κάτι τέτοιο».

«Η συμμαχία μας με τις ΗΠΑ εδράζεται σε πολύ πιο στέρεες βάσεις από την παρουσία ενός πρέσβη ή ενός άλλου πρέσβη»

«Η συμμαχία μας με τις ΗΠΑ εδράζεται σε πολύ πιο στέρεες βάσεις από την παρουσία ενός πρέσβη ή ενός άλλου πρέσβη. Μην τρελαθούμε. Ο κάθετος διάδρομος υπάρχει, μπράβο της που συνέβαλε σε αυτό. Σε αυτό τον χειμώνα που ξεκινάει ο κάθετος διάδρομος είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Για μένα δεν ήταν ένα ευχάριστο γεγονός η αποπομπή της».

Για τα πυρά που δέχεται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση σχετικά με την υπόθεση, ο Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε: «Εμείς διορίσαμε και εμείς την απολύσαμε; Εμείς συνεργαζόμαστε με όλους τους πρέσβεις. Έχει κάποια αρμοδιότητα ο Μητσοτάκης;».

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις του Υπουργού Υγείας

 

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