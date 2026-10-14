Παρνασσός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

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Τα πρώτα χιόνια έκαναν δυναμική εμφάνιση στα ορεινά της χώρας, με τον Παρνασσό, να ντύνεται στα λευκά. Σύμφωνα με στιγμιότυπα και βίντεο που καταγράφηκαν στην περιοχή, η χιονόπτωση έκανε για τα καλά την εμφάνισή της, χαρίζοντας πανέμορφες, χειμερινές εικόνες.





Στα πλάνα από το Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, φαίνεται η κάμερα να ανοίγει την πόρτα κτιρίου, αποκαλύπτοντας ένα κατάλευκο τοπίο έξω.



Το χιόνι έχει ήδη καλύψει το έδαφος και τις γύρω επιφάνειες. Η ομίχλη και η ατμόσφαιρα δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει προχωρημένο χειμώνα, ενώ τα οχήματα που βρίσκονται παρκαρισμένα στο σημείο έχουν καλυφθεί από το χιόνι.