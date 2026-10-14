Παρνασσός: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια – Εντυπωσιακές εικόνες και βίντεο

Τα πρώτα χιόνια έκαναν δυναμική εμφάνιση στα ορεινά της χώρας, ντύνοντας τον Παρνασσό στα λευκά. Στιγμιότυπα και βίντεο από το Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού δείχνουν ένα κατάλευκο τοπίο, με την ομίχλη και την ατμόσφαιρα να δημιουργούν ένα σκηνικό προχωρημένου χειμώνα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

χιόνια - Παρνασσός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τα πρώτα χιόνια έκαναν δυναμική εμφάνιση στα ορεινά της χώρας, με τον Παρνασσό να ντύνεται στα λευκά.
  • Σύμφωνα με στιγμιότυπα και βίντεο, η χιονόπτωση χάρισε πανέμορφες, χειμερινές εικόνες στην περιοχή.
  • Το χιόνι έχει ήδη καλύψει το έδαφος και τις γύρω επιφάνειες, δημιουργώντας ένα σκηνικό που θυμίζει προχωρημένο χειμώνα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τα πρώτα χιόνια έκαναν δυναμική εμφάνιση στα ορεινά της χώρας, με τον Παρνασσό, να ντύνεται στα λευκά. Σύμφωνα με στιγμιότυπα και βίντεο που καταγράφηκαν στην περιοχή, η χιονόπτωση έκανε για τα καλά την εμφάνισή της, χαρίζοντας πανέμορφες, χειμερινές εικόνες.


Στα πλάνα από το Χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού, φαίνεται η κάμερα να ανοίγει την πόρτα κτιρίου, αποκαλύπτοντας ένα κατάλευκο τοπίο έξω.


Το χιόνι έχει ήδη καλύψει το έδαφος και τις γύρω επιφάνειες. Η ομίχλη και η ατμόσφαιρα δημιουργούν ένα σκηνικό που θυμίζει προχωρημένο χειμώνα, ενώ τα οχήματα που βρίσκονται παρκαρισμένα στο σημείο έχουν καλυφθεί από το χιόνι.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ